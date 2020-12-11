Иллюзия мгновенного спасения: вакцина, в которую верят и веруют

"Мы — спасены!" — так примерно думают многие, читая новости о начале вакцинации в ряде стран. На днях и в Израиле приземлился самолет с первой партией вакцины от коронавируса. Уже предварительно даже названа дата начала вакцинации — 27 декабря. Но все не так очевидно, и специалисты Первого медицинского центра Тель-Авива предупреждают — расслабляться рано. Это только начало длинного пути. Недаром правительство обсуждает вероятность третьего локдауна, который, судя по цифрам заболевших, вполне вероятен.

Предыдущий, второй карантин в Израиле сработал весьма эффективно. Перед его введением цифры заболеваемости были пугающие. В день выявляли до 9 тысяч новых зараженных. И правительство решилось на эту непопулярную меру. Причем ограничения были даже более строгие, чем в первый раз, весной.

Как следствие, кривая заболеваемости сразу пошла вниз, началось сокращение числа тяжелых больных, особенно подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких и ЭКМО (аппарат "искусственное легкое"). А это — самый критический показатель для системы здравоохранения. После почти месяца жестких ограничений и долгих дискуссий власти решили, что можно сокращать карантинные меры.

Надо отдать им должное, в этот раз действия были более обдуманными, чем весной. Запретительные меры отменяли постепенно. Например, в системе образования сначала открыли с первого по четвертый классы. В них учатся дети, которых по закону, нельзя оставлять дома одних. Кроме этого, заработали школы и детские сады для детей с особыми потребностями. Постепенно начала работу торговля, государственные учреждения и предприятия. Даже разрешили свадьбы в узком кругу ближайших родственников.

Последствия, увы, не заставили себя ждать. Кривая заболеваемости опять поползла вверх, набирая скорость. Сейчас в Израиле в сутки выявляют уже по полторы тысячи и больше зараженных. Опять увеличилось число тяжелых пациентов, стала расти нагрузка на систему здравоохранения. Ковидные отделения в больницах снова стали быстро заполняться.

Причин тому несколько, как считают специалисты.

Эксперт в области пациент-менеджмента Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман (фото из личного архива)

Первая — люди устали. Устали соблюдать непривычные и серьезные ограничения, устали от постоянно меняющихся и усиливающихся требований. Устали от непоследовательности в действиях властей. Доверие между обществом и властью было, если не утрачено, то сильно подорвано.

Вторая — карантин не так эффективен в долгосрочной перспективе. Действие локдауна похоже на действие жаропонижающей таблетки при ангине. Она собьет температуру на несколько часов, но не вылечит болезнь, не устранит причину заболевания. Так и с карантином. Он позволяет сбить волну заражения на какое-то время, потом все начинается сначала. Можно было пойти по пути Словакии, которая провела массовое тестирование населения. Там за день проверили примерно полтора миллиона человек, выявили и изолировали зараженных. Но израильские власти не пошли на этот шаг из-за сильного сопротивления ортодоксального и арабского секторов общества. Где, кстати, и наблюдается наиболее резкий рост заболеваемости.

Третья — всех очень сильно расслабила новость об успешных испытаниях вакцины. Эксперты давно говорили — только она поможет остановить дальнейшее развитие инфекции.

Эффективных лекарств от коронавируса пока нет и скоро не предвидится. Так что создавать коллективный, или, как его называют эпидемиологи, "стадный" иммунитет придется путем вакцинации. И вот тут уже виден свет в конце тоннеля.

9 декабря в Израиль прибыла первая партия вакцины от ковида, производства американской компании "Пфайзер". Ее привез специально оборудованный самолет. Для хранения есть инфраструктура — компания "Тева" подготовила специальные холодильные камеры, которые смогут обеспечить нужную температуру в -70 градусов. Доставлено 200 тысяч доз, это хватит, чтобы привить 100 тысяч человек.

Как только разрешение от FDA будет получено, а этом никто не сомневается, начнется иммунизация. Больничные кассы (страховые медицинские компании) уже получили указание готовиться к ней. Одна только больничная касса "Маккаби" собирается прививать в день 5 тысяч человек.

Но сначала будут вакцинировать основную группу риска — медиков. Первую партию распределят между больницами и поликлиниками для их персонала. Потом работников по уходу за пожилыми людьми. Третьими в очереди находятся граждане старше 60-ти лет. Это тоже серьезная группа риска.

Протокол такой — вначале людей 80 лет и старше, затем — в возрасте от 75 лет, позже — от 65 лет. Наивысший приоритет получат самые старые люди с наличием сопутствующих заболеваний: гипертонией, сердечно-сосудистых болезней, болезней легких, повышенной свертываемостью крови. Затем будут привиты остальные члены той же возрастной группы, следом за ними - люди моложе.

Потом привьют всех подряд, детей — в последнюю очередь. Заявленная эффективность вакцины "Пфайзер" — 95 процентов. Это уже подтверждено клиническими испытаниями. Нужно отметить, что разрешение на использование вакцины будет временным и носит исключительный характер с учетом обстоятельств.

Часто задают вопрос: а надо ли прививаться тем, кто УЖЕ переболел ковидом? Ответ неоднозначен. С одной стороны у них есть антитела к вирусу. С другой — исследования показали, что иммунитет снижается со временем, и уже были случаи повторного заражения через 2 месяца после выздоровления. Считается, что большинство переболевших защищены от заражения в течение полугода. Поэтому, скорее всего, переболевшие смогут привиться, но только после того, как будут вакцинированы все те, кто не переболел.

В любом случае компания вакцинации будет совершенно беспрецедентной, как по объемам, так и по скорости ее проведения. Скорее всего, она не позволит избежать третьего карантина, но сильно его сократит.

Возвращаясь к началу, прививка — это не волшебная кнопка, которая позволит "выключить" пандемию. Процесс выработки массового иммунитета займет месяцы, а то и годы. Вакцина двухкомпонентная — ее надо колоть дважды. Пока привьют бОльшую часть населения, пока сформируется иммунитет — тоже пройдет время. Все это время люди будут продолжать заражаться, болеть и умирать.

Есть много тех, кому вакцина противопоказана, есть и те, кто откажется ее получать. Это тоже повлияет на распространение болезни. И это при том, что Израиль получает вакцину одним из первых. В странах третьего мира все будет куда дольше и сложнее. Там, например, нет инфраструктуры для хранения такого сложного препарата. Ее придется создавать с ноля.

Любой квалифицированный эксперт в области медицины, в ответ на вопрос: "Когда все закончится?" лишь пожмет плечами: этого не знает никто. Эпидемиологи утверждают, что вирус с нами надолго и расслабляться нельзя. По-прежнему, нужно соблюдать правила социальной дистанции и личной гигиены, избегать людных мест и воздерживаться от поездок. Свободное перемещение по миру восстановится еще не скоро. Так что, берегите себя и своих близких!