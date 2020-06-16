Игра с огнем: чем для бизнеса в кризис опасно повышение налоговых ставок

Экономика Украины в 2020 году упадет. Здесь нет сомнений ни у правительства, ни у экономистов, ни у западных кредиторов. Вопрос лишь в том, насколько этот спад будет масштабным и когда он прекратится.

Развитие событий во многом зависит от того, как кризис будут переживать соседи Украины и ее основные торговые партнеры. К тому же в случае второй волны вируса, а дальше – и ужесточения карантина, страна может оказаться еще в худшем положении, чем сейчас прогнозируют самые отъявленные скептики.

Уже по итогу первого квартала, успевшего на несколько недель захватить карантин и старт эпидемии, ВВП Украины упал на 1,5%. Последующие месяцы спад будет более стремительным. По оценкам Министерства экономического развития и торговли, в январе-апреле экономика “просела” сразу на 5%. Среди прочего, в начале года падение промпроизводства составило 5,1%. Уже в апреле этот показатель подскочил до 16,2%.

Учитывая негативные тенденции, которые лишь усиливаются, западные кредиторы вынуждены были пересмотреть прогнозы для Украины. Среди прочих, МВФ, на которого ориентируются другие кредиторы и инвесторы, ухудшил прогноз ВВП Украины в 2020 году. Еще в апреле Фонд ожидал падение на 7,7%. Тогда как согласно новому прогнозу, обнародованному после подписания кредитной программы на прошлой неделе, экономика обвалится на 8,2%.

Из-за увеличения дефицита госбюджета (поскольку тратить придется больше ввиду борьбы с коронавирусом) при падающих доходах правительству придется больше брать в долг. Если по состоянию на конец 2019 года госдолг был на уровне 50,4% ВВП, то в конце нынешнего года этот показатель достигнет 65,4%, следует из прогнозов МВФ.

Имея сильный спад экономики и будучи еще больше закредитованной, Украина в глазах инвесторов окажется далеко не самым благонадежным заемщиком. А потому премия за риск по украинскому долгу будет расти, а значит – одалживать на внешних рынках станет дороже.

Важен также социальный аспект. В Украине большая доля “теневого” рынка труда, но даже официальные показатели безработицы уже выглядят проблемно. Из-за карантина сотни тысяч людей обратились в службу занятости, рассчитывая получить пособие и “пересидеть” какое-то время. Но МВФ прогнозирует, что безработица по итогам 2020 года резко вырастет до 12,6% от трудоспособного населения. В начале года уровень безработицы был 7,5%.

На приватизацию с привлечением западных компаний правительству в период глобальной турбулентности рассчитывать не приходится. Об удручающих настроениях бизнеса говорит тот факт, что капитальные инвестиции в Украине в январе-марте текущего года упали на 35,5% после роста на 21,2% в четвертом квартале прошлого года.

Инвестиционная привлекательность Украины в целом будет минимальной. МВФ прогнозирует приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году на уровне 0,8 млрд долларов. Это в два раза меньше, чем в 2019 году.

И потому в такой ситуации крайне важно не растерять те возможности, которые уже есть у экономики, поддержав ключевые экспортные индустрии: аграрный и металлургический сектора.

Что нужно делать уже сегодня? В конце мая президент Владимир Зеленский подписал наделавший шуму в бизнес-среде закон (так называемый №1210), которым, среди прочего, предусмотрено повышение в полтора раза ставок рентной платы при добычи железной руды. Такой шаг приведет к существенному росту цен на руду, из-за чего возрастут расходы металлургических предприятий.

Дополнительный удар по металлургии, мягко говоря, будет не очень к месту. Ведь цены на металлы на мировых рынках падают с середины прошлого года, из-за чего убытки метпредприятий в 2019 году составили 31 млрд гривен. В связи с коронавирусом с этого года на международных рынках спрос на металлопродукцию упал, а обвал цен ускорился.

После повышения ренты на добычу руды себестоимость украинской металлопродукции вырастет, из-за чего она будет менее конкурентной. И в такой ситуации вполне ожидаемой реакцией метпредприятий станет сокращение производства, вплоть до полной остановки, а также увольнение персонала.

Цифры говорят сами за себя. В текущих условиях повышение ренты на руду приведет к еще большему падению ВВП и промпроизводства, сокращению экспортной валютной выручки. И это явно не тот сценарий, если правительство и президент рассчитывают вовремя платить по долгам и не допустить резкого ослабления курса гривны.

Кроме того, на фоне борьбы с коронавирусом и последствиями карантина явно не в интересах власти получить недобор в государственный и местные бюджеты. Ведь все это чревато ростом безработицы, падением платежеспособности граждан, а как следствие – обострением социально-экономической ситуации в стране.

Именно поэтому действовать нужно уже сейчас. Тем более что, подписав закон, Владимир Зеленский говорил о возможности его доработки вместе с бизнесом. И для этого есть все основания. Документ разрабатывался еще в середине прошлого года, когда никто не мог представить себе те проблемы в украинской экономике, которые есть уже сейчас и которые будут еще больше нарастать в ближайшее время.

Кроме того, один из пунктов программы Кабмина предусматривает мораторий на увеличение всех ставок налогов и сборов до 2021 года для устранения дополнительного финансового давления на экономику в период восстановления после кризиса. Для металлургической отрасли это критически важно вдвойне. И потому необходимо исправить оплошность с повышением ренты на добычу железной руды.

Что нужно сделать? Вступление в силу соответствующей нормы закона нужно перенести до начала выхода экономики из кризиса, что по самым оптимистичным оценкам начнется только в начале следующего года. В противном случае, без этого решения положение в экономике и социальная ситуация в стране еще больше усугубятся, подкосив и так шаткую динамику рейтинга власти.