Хто стоїть за спробою рейдерського захоплення олійного заводу у Черкаській області

Комісія при Міністерстві юстиції України розібралась із ситуацією зі спробою рейдерського захоплення ТОВ "Красногірський олійний завод" (Черкаська область) та прийняла рішення щодо вилучення з реєстру протиправного запису про перереєстрацію підприємства. Хто стоїть за зухвалою спробою рейдерського захоплення заводу — детальніше в матеріалі.

Сплановані дії

"Красногірський олійний завод" розташований в с. Антипівка (Золотоніський район) Черкаської області. Був введений в експлуатацію у 2011 році. Підприємство має 3,1 га землі і було одним з перших виробників ріпакової олії в Україні.

Основним власником, який володіє понад 90% статутного капіталу, є Ольга Полозова – дружина відомого на Золотоніщині підприємця, екс-депутата Черкаської обласної ради Віктора Полозова. Інша частка підприємства належить естонській компанії. У 2021 році підприємство, згідно з фінансовими звітами, завершило із прибутком у 42 млн гривень.

За словами заступника голови фракції "Слуга народу" в парламенті Галини Янченко, 17 березня на територію заводу увірвались рейдери. Група молодиків в масках захопили в заручники персонал та понищили в серверній техніку.

За день до фізичної атаки, рейдери провели ряд оборудок з документами. Зокрема, з допомогою "чорного" нотаріуса, якого позбавили свідоцтва кілька років тому, заднім числом виписали фейковий дублікат нотаріального доручення, далі за підробними документами провели 5 різних реєстраційних дій, й двічі безкоштовно перепродали корпоративні права вартістю в сотні мільйонів гривень за один день.

"Ми детально перевірили документи, які надав заявник, та знайшли десятки доказів порушення закону. Починаючи з того, що сама заява про державну реєстрацію містить виправлення, дописки, частина тексту заповнювалась олівцем. І завершуючи тим, що фейкова довіреність, з якої все почалось, є дублікатом, а оригіналу цієї довіреності в реєстрі ніколи навіть не було. Інша частина довіреностей видавалась на Кіпрі на інших осіб і на інші дії", — повідомила Янченко.

Місцева поліція оперативно відреагувала на виклик власників. У зв’язку з подіями на підприємстві було зареєстровано кримінальне провадження за фактом підробки документів. Також власник одразу звернувся до суду для арешту своїх активів та до Антирейдерської колегії Мінюсту для оперативного внесення змін в реєстр. Ситуацію під контроль також одразу взяли в парламентській спецкомісії.

10 квітня Янченко повідомила, що спільно з Міністерство юстиції України завод вдалось повернути законним власникам. "Справу заводу розглянула Антирейдерська колегія Міністерства юстиції з результатами розслідування від нашої парламентської спецкомісії. Я вдячна Антирейдерській колегії і Мінʼюсту за швидку реакцію", — наголосила нардеп.

Зараз, за її словами, задача парламентарів і антикорупційних органів — "відправити всім рейдерам чіткий сигнал: рейдерство не пройде", а винні, які посягаються на чужу власність, будуть покарані. Відтак, в державні реєстри повернулась інформація про законного власника.

На самому заводі також прокоментували, що захистити власність вдалось без виснажливих і довготривалих судів, не доводячи підприємство до банкрутства. "Робота відбувалася за сучасними підходами: швидкий збір інформації, аналіз, прийняття рішень ТСК і взаємодія із власником Ольгою Полозовою, як з бізнесом, без будь-яких бюрократичних перепон", — йдеться в повідомленні підприємства.

Щодо притягнення до відповідальності винних, то парламентська спецкомісія встановила безпосередніх виконавців, їх бенефіціарів має встановити слідство.

Хто стоїть за спробою рейдерства

Варто зазначити, що на самому підприємству вдячність за швидке реагування на ситуацію висловили не лише профільному міністерству й парламентській спецкомії, а також народному депутату, екс-міському голові Золотоноші Віталію Войцехівському.

Разом з тим, за даними місцевих ЗМІ та активістів, саме Войцехівський разом зі своїм колегою нардепом Антоном Яценком ніби-то можуть бути одними з інтерисантів атаки на агрофірму.

Як відомо, парламентар обрався на виборах до Ради в 197-му мажоритарному окрузі на Черкащині. З осені минулого року нардеп неодноразово вступав у конфлікт губернатором Черкаської ОВА Ігорем Табурцем, якого в березні 2022 р. призначив президент Володимир Зеленський для стабілізації ситуації в регіоні після вторгнення росії.

В кулуарах парламенту Войцеховського називають фігурою екс-заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, який звільнився з ОП в січні 2023 року після низки корупційних скандалів.

За даними руху Чесно, Войцеховський за президентства Порошенка та Януковича вказується як перебіжчик — "загравав" з чиновниками адміністрації президента, висуваючись від їхніх політичних сил.

У Раді 9-го скликання Войцеховський запам'ятався тим, що підтримував "антикорупційний законопроект" №7654 (спроба зірвати конкурс на призначення очільника НАБУ та спрощення процедури його звільнення), що за оцінками активістів, негативно впливало б на систему антикорупційних та правоохоронних органів країни — НАЗК, ДБР, БЕБ.

За повідомленнями журналістів-розслідувачів, Войцеховського підозрювали в системному втручанні в діяльність місцевого бізнесу: "Місцевий бізнес, який не хотів працювати на політичне майбутнє Войцеховського, так "кошмарили", що багато порядних підприємців просто змушені були виїхати. Деяким бізнес просто спалили".

Ще з часів свого мерства у місті Золотоноша (2010-2021 рр.) неофіційно має зв’язки з керівництвом Черкаської національної поліції та міг зловживати адмінресурсом.

Свого часу за допомогою того ж Кирила Тимошенка призначив на посаду голови Золотоніської РВЦА Ірину Тернову, свою колишню секретарку, і яка теж відома гучним скандалом з розкраданням гуманітарної допомоги в області вже під час війни.

За даними моніторингу "Слово і діло", у Войцеховського за час роботи у парламенті — 0% виконаних передвиборчих обіцянок.

Також Войцеховського пов'язують зі ще одним одіозним нардепом-мажоритарником з Черкаської області Антоном Яценком.

Нещодавно під час робочого візиту до Умані місцеві мешканці запитали у Войцеховського про зв'язки з Яценком та ймовірними організаторами рейдерського захоплення на підприємство. Нардеп уникнув відповіді.