Кто стоит за попыткой рейдерского захвата маслозавода в Черкасской области

Комиссия при Министерстве юстиции Украины разобралась с ситуацией с попыткой рейдерского захвата ООО "Красногорский маслозавод" (Черкасская область) и приняла решение об изъятии из реестра противоправной записи о перерегистрации предприятия. Кто стоит за дерзкой попыткой рейдерского захвата завода – подробнее в материале.
"Красногорский маслозавод" расположен в с. Антиповка (Золотоношский район) Черкасской области. Был введен в эксплуатацию в 2011 году. Предприятие имеет 3,1 га земли и было одним из первых производителей рапсового масла в Украине.
Основным собственником, владеющим более 90% уставного капитала, является Ольга Полозова – жена известного в Золотоноше предпринимателя, экс-депутата Черкасского областного совета Виктора Полозова. Вторая часть предприятия принадлежит эстонской компании. В 2021 году предприятие согласно финансовым отчетам завершило с прибылью в 42 млн гривен.
По словам заместителя главы фракции "Слуга народа" в парламенте Галины Янченко, 17 марта на территорию завода ворвались рейдеры. Группа молодых людей в масках захватили в заложники персонал и уничтожили в серверной технику.
За день до физической атаки, рейдеры провели ряд сделок с документами. В частности, с помощью "черного" нотариуса, которого лишили свидетельства несколько лет назад, задним числом выписали фейковый дубликат нотариального поручения, далее подробные документы провели 5 различных регистрационных действий, и дважды бесплатно перепродали корпоративные права стоимостью в сотни миллионов гривен за один день.
"Мы детально проверили документы, предоставленные заявителем, и нашли десятки доказательств нарушения закона. Начиная с того, что само заявление о государственной регистрации содержит исправления, дописки, часть текста заполнялась карандашом. И завершая тем, что фейковая доверенность, с которой все началось, является дубликатом, а оригинала этой доверенности в реестре никогда даже не было. Вторая часть доверенностей выдавалась на Кипре на других лиц и на другие действия", — сообщила Янченко.
Местная полиция оперативно отреагировала на вызов владельцев. В связи с событиями на предприятии было зарегистрировано уголовное производство по факту подделки документов. Также собственник сразу обратился в суд для ареста своих активов и в Антирейдерскую коллегию Минюста для оперативного внесения изменений в реестр. Ситуацию под контроль также сразу приняли в парламентской спецкомиссии.
10 апреля Янченко сообщила, что совместно с Министерством юстиции Украины завод удалось вернуть законным владельцам. "Дело завода рассмотрела Антирейдерская коллегия Министерства юстиции с результатами расследования от нашей парламентской спецкомиссии. Я благодарна Антирейдерской коллегии и Минюсту за быструю реакцию", — подчеркнула нардеп.
Сейчас, по ее словам, задача парламентариев и антикоррупционных органов — "отправить всем рейдерам четкий сигнал: рейдерство не пройдет", а виновные, посягающие на чужую собственность, будут наказаны. Следовательно, в государственные реестры вернулась информация о законном владельце.
На самом заводе также прокомментировали, что защитить собственность удалось без изнурительных и долговременных судов, не доводя предприятие до банкротства. "Работа проходила по современным подходам: скорый сбор информации, анализ, принятие решений ВСК и взаимодействие с собственником Ольгой Полозовой, как с бизнесом, без каких-либо бюрократических преград", — говорится в сообщении предприятия.
Относительно привлечения к ответственности виновных парламентская спецкомиссия установила непосредственных исполнителей, их бенефициаров должно установить следствие.
Стоит отметить, что на самом предприятии благодарность за скорейшее реагирование на ситуацию выразили не только профильному министерству и парламентской спецкомии, а также народному депутату, экс-мэру Золотоноше Виталию Войцеховскому.
Вместе с тем, по данным местных СМИ и активистов, именно Войцеховский вместе со своим коллегой нардепом Антоном Яценко якобы могут быть одними из интересантов атаки на агрофирму.
Как известно, парламентарий избрался на выборах в Раду в 197-м мажоритарном округе Черкасской области. С осени прошлого года нардеп неоднократно вступал в конфликт с губернатором Черкасской ОВА Игорем Табурцем, которого в марте 2022 г. назначил президент Владимир Зеленский для стабилизации ситуации в регионе после вторжения России.
В кулуарах парламента Войцеховского называют фигурой экс-замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, уволившегося из ОП в январе 2023 года после ряда коррупционных скандалов.
По данным движения Честно, Войцеховский при президентстве Порошенко и Януковича указывается как перебежчик - "заигрывал" с чиновниками администрации президента, выдвигаясь от их политических сил.
В Раде 9-го созыва Войцеховский запомнился тем, что поддерживал "антикоррупционный законопроект" №7654 (попытка сорвать конкурс на назначение главы НАБУ и упрощение процедуры его увольнения), что, по оценкам активистов, негативно влияло бы на систему антикоррупционных и правоохранительных органов страны - НАПК, ГБР, БЭБ.
По сообщениям журналистов-расследователей, Войцеховского подозревали в системном вмешательстве в деятельность местного бизнеса: "Местный бизнес, не желавший работать на политическое будущее Войцеховского, так "кошмарили", что многие порядочные предприниматели просто вынуждены были уехать. Некоторым бизнес просто сожгли".
Еще со времен своего мэрства в городе Золотоноша (2010-2021 гг.) неофициально связан с руководством Черкасской национальной полиции и мог злоупотреблять админресурсом.
В свое время с помощью того же Кирилла Тимошенко назначил на должность главы Золотоношского РОЦА Ирину Тернову, свою бывшую секретаршу, которая тоже известна громким скандалом с хищением гуманитарной помощи в области уже во время войны.
По данным мониторинга "Слово и дело", у Войцеховского за время работы в парламенте - 0% выполненных предвыборных обещаний.
Также Войцеховского связывают с еще одним одиозным нардепом-мажоритарщиком из Черкасской области Антоном Яценко.
Недавно во время рабочего визита в Умань местные жители спросили у Войцеховского о связях с Яценко и вероятными организаторами рейдерского захвата на предприятие. Нардеп ушел от ответа.