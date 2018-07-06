Хрупкая коалиция: из-за чего рассорились "Народный фронт" и "Блок Петра Порошенко"

В Раде нашлось больше 226 голосов для принятия решения без президентской фракции. Конфликт "Народного фронта" и "Блока Петра Порошенко" вокруг обновления состава Центризбиркома стал поводом для разговоров о досрочных выборах. Теперь в Раде ожидают действий от президента.

Вопрос назначения членов Центральной избирательной комиссии окончательно рассорил мажоритарных акционеров парламентской коалиции – "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт". В четверг в Раде не нашлось голосов, чтобы уволить старых членов ЦИК и назначить новых, представление на которых в начале февраля внес президент Петр Порошенко. "Народный фронт", заручившись поддержкой нескольких фракций и групп, заблокировал рассмотрение этого вопроса, и тем самым спровоцировал демарш президентской фракции. После провала голосования по ЦИК, львиная доля депутатов БПП покинула зал и не вернулась к вечернему заседанию парламента. Конфликт в коалиции стал поводом для активизации разговоров о досрочных парламентских выборах. Подробнее – в материале РБК-Украина.

В четверг, 5 июля, парламент не смог уволить старых и назначить новых членов Центральной избирательной комиссии. С этим решением Раду торопили в "Блоке Петра Порошенко". Еще в начале недели в БПП заявили, что будут настаивать на обновлении Центризбиркома до ухода на летние каникулы. И в этом вопросе БПП поддержал спикер Андрей Парубий.

В НФ же сразу предупредили, что не дадут голоса, поскольку, во-первых, кандидатов в представлении от Порошенко на одного больше, чем нужно, а, во-вторых, в президентском списке нет представителя от одной из фракций парламента - "Оппозиционного блока", что является прямым нарушением резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В "Народном фронте", как в "Батькивщине" и "Оппоблоке", настаивали, чтобы президент внес новый список. Источники РБК-Украина в БПП объясняли нежелание НФ менять ЦИК боязнью досрочных парламентских выборов, на которых партии Арсения Яценюка, согласно социологическим исследованиям, мало что светит. Впрочем, собеседники в НФ эти домыслы опровергали.

Ложные ожидания

Несмотря на категорический отказ "Народного фронта" менять состав ЦИК в том виде, в котором предложил президент, в БПП все же рассчитывали на позитивный исход голосования. В четверг в кулуарах Рады заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко прогнозировал, что депутаты выйдут на решение еще до обеда. "По состоянию на утро ситуация была абсолютно стабильна и прогнозируема. Мы абсолютно четко понимаем, что одна кандидатура не наберет голосов", - уверял Березенко.

"Консультации ведутся до сих пор. Но на эту минуту по 14 кандидатам достигнута договоренность, то есть мы заходим в зал и голосуем", - сообщила утром в четверг представитель президента в парламенте, замглавы фракции БПП Ирина Луценко.

К слову, уверенно о планируемом голосовании по ЦИК в БПП говорили и в среду. Буквально накануне голосования собеседник РБК-Украина в руководстве БПП утверждал, что обновление состава Центризбиркома в четверг состоится. "Даю 99%, что голосование состоится. Единственное, что может помешать - это если НФ и ОБ каким-то образом попытаются сорвать голосование. Ведь "Оппозиционный блок" уже заявил, что голосовать не будет. Все остальные будут голосовать", - говорил собеседник в руководстве БПП. Он считал, что "фронтовики" не рискнут играть в свою игру, понимая, что, не став голосовать за новых членов ЦИК, они автоматически выставят себя в невыгодном свете перед международными партнерами, которые давно настаивают на переформатировании избирательной комиссии.

Еще перед началом утреннего заседания в четверг кандидаты в члены ЦИК расположились в гостевой ложе Рады. Но ближе к полудню стало понятно, что их визит оказался преждевременным. Вопреки ожиданиям БПП, "фронтовики" за исключением 10 членов фракции, все же проигнорировали призыв коллег по коалиции. Рейтинговое голосование по этому вопросу показало, что в зале есть лишь 189 "за" вместо необходимых 226. Вместе с НФ не стали голосовать фракции "Батькивщина", "Оппоблок", а также группа "Видродження".

"Сегодня власть пытается установить монополию на ЦИК, а это значит, что готовятся фальсификации", - пояснил позицию "Видродження" сопредседатель группы Виктор Бондарь.

Внефракционные депутаты также не дали много голосов. Тогда как "Радикальная партия Олега Ляшко" и "Самопомич" выразили готовность поддержать переизбрание членов Центризбиркома, поучаствовав в рейтинговом голосовании.

После несостоявшегося переизбрания ЦИК, в БПП заявили, что не будут голосовать за другие законопроекты, пока не решится этот вопрос. Правда, глава фракции Артур Герасимов с Ириной Луценко позже уточнили, что эмбарго не распространяется на законопроекты, касающиеся антикоррупционного суда. Речь идет о правках к закону "О судоустройстве и статусе судей".

В "Народном фронте" демарш президентской фракции расценили как манипуляцию. Заместитель председателя фракции НФ Виктория Сюмар пояснила, что предложенным составом ЦИК не довольны не только в их фракции, но и в других политических силах Рады. "Вы же понимаете, что это просто способ манипуляции. А такой демарш, он указывает на то, что кто-то, очевидно, хочет заняться шантажом досрочных парламентских выборов. И очевидно кто", - сказала Сюмар.

Ее коллега по фракции Антон Геращенко назвал сегодняшние события в Раде кризисом, который "искусственно создан президентом". "Задача президента, как всегда, - шантаж Верховной рады как высшего представительного органа народа Украины. Мы не допустим этого шантажа. Верховная рада вернется к своей нормальной работе", - добавил Геращенко.

Еще один собеседник издания в НФ уверяет, что в БПП планировали устроить положительное голосование только по "нужным" им кандидатам в ЦИК. "Они хотели провести в зале только 7-8 своих человек, которые могли бы обеспечить им полностью лояльную комиссию. Ведь для начала полноценной работы ЦИК достаточно только переизбрать 8 членов. Мы не собираемся подыгрывать президенту", - сказал источник РБК-Украина в НФ.

Удел оскорбленных

После нескольких совещаний и консультаций фракция "Блока Петра Порошенко" на вечернее заседание не явилась, за исключением нескольких нардепов. Перед началом заседания в кулуары к журналистам вышел заместитель главы фракции Алексей Гончаренко и заявил, что БПП продолжит настаивать на рассмотрении вопроса ЦИК в течение оставшихся пяти пленарных дней до конца этой сессии.

"Наша фракция приняла решение не возвращаться в сессионный зал и не голосовать законы до тех пор, пока наши коллеги не пойдут на замену и обновление состава ЦИК. Это не требование БПП, это не требование президента, это требование украинского народа. Дальше смотреть, как ЦИК возглавляет Михаил Охендовский, как работают другие члены, срок полномочий которых истек 3-4 года назад, невозможно. Это еще более-менее приемлемо, пока в стране не было больших выборов. А сейчас большие выборы начинаются", - возмутился он. Гончаренко также высказал уверенность, что "без БПП ни одного результативного голосования быть не может".

Однако в отсутствие крупнейшей фракции Рады депутаты все же смогли проголосовать за законопроект, касающийся официальной публикации законов и других актов. За этот документ нашлось 240 голосов, из которых только 10 было от БПП. Приняв под аплодисменты присутствующих в зале технический законопроект, парламентарии радовались, словно одобрили госбюджет или какой-то важный закон. Народные депутаты от НФ, которые периодически выходили в кулуары, не скрывали улыбки. Нардеп от группы "Воля народа" Евгений Рыбчинский и вовсе назвал результативное голосование без БПП - "торжеством парламентаризма". "Сегодня одному человеку не получилось переломить через колено парламент", - заявил он.

Реакция на голосование последовала и от членов фракции БПП. Ольга Червакова назвала консолидацию парламента без БПП "зеркальным воспроизведением 2007 года". "240 на табло - зеркальное воспроизведение 2007 года, когда БЮТ и НУНС (Блок "Наша Украина - Народная самооборона", - ред.) покинули парламент. Их бывшие партнеры – социалисты, создали коалицию с регионалами и коммунистами, которая по иронии судьбы контролировалась 240 голосов. Потом вся эта тусовка маргинализировалась, превратилась в "депутатское собрание", ибо насобирать 226 было трудно. Зато "антикризисная" коалиция упорно слала проклятия в адрес президента, используя парламентскую трибуну", - отметила Червакова.

Теперь, по ее мнению, на месте социалистов - "Народный фронт". "Сегодня они щеголяли новой политической шуткой, мол, БПП расшифровывается "без Петра пройдем". Идите. Флаг в руки. Но эта дорога - в ад. Именно туда направляются те, кто вместо нужных для страны решений собирают 240 для сведения политических счетов", - заявила нардеп.

По мнению вице-спикера Оксаны Сыроид, вопрос обновления ЦИК может быть вынесен на рассмотрение в Верховную раду только после проведения консультаций с участием президента. "Рассмотрение вопроса ЦИК - это вопрос, требующий консультаций, в том числе с президентом. Я надеюсь, что нынешний урок он усвоит: нельзя ломать депутатов и надо искать консенсус. Не может быть так, как хочет он. В ЦИК не должны быть представители одного президента", - полагает Сыроид.

Испорченные каникулы

Во время вечернего заседания некоторые парламентарии начали рассуждать о том, что уже в четверг Рада может разойтись на каникулы до сентября. Один из собеседников РБК-Украина в НФ предположил, что в случае достаточного количества голосов для воплощения такого плана, в парламенте могут создать новую коалицию. "Если будут голоса, это будет означать, что центр принятия решений наконец перенесено в середину парламента. Потому что пока что это было ручное управление", - добавил источник.

Но, вопреки разговорам о преждевременных каникулах, председатель ВР Андрей Парубий закрыл вечернее заседание и напомнил, что следующее состоится в пятницу 6 июля.

Тем временем в кулуарах Рады уже заговорили о том, что следующим шагом президента после протеста БПП может стать роспуск парламента. Одним из самых простых способов для реализации такого сценария может стать официальное заявление президентской фракции о выходе из коалиции.

Однако собеседники РБК-Украина и в БПП, и в НФ, и в группе "Видродження" такой вариант расценивают как маловероятный. "80%, что не будет роспуска. 20% - будет. Это невыгодно на сегодняшний день никому", - отметил собеседник в группе "Видродження". При этом отказ группы голосовать за перезагрузку Центризбиркома нардеп пояснил нежеланием участвовать в политических внутрикоалиционных прениях.

Собеседник в НФ уверил РБК-Украина, что на роспуск парламента нет никаких шансов. "Одни утром ушли из зала и теперь не знают, что с этим делать, а вторые вечером проголосовали за какую-то фигню, и радуются, как дети", - добавил он. А один из руководителей БПП не под запись сказал: "Теперь ЦИК ляжет в долгий ящик. Мы будем ходить по эфирам, рассказывать, что Яценюк и НФ не дают уволить Охендовского, но никаких резких движений не произойдет".

Но, в любом случае, возможность для роспуска парламента, согласно Конституции, заканчивается 30 сентября - за полгода до выборов президента. И если к тому времени Порошенко не распустит Раду, то как минимум сможеn держать парламентариев в напряжении, дальше пугая их досрочными выборами.