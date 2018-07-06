Крихка коаліція: через що посварились "Народний фронт" і "Блок Петра Порошенко"

У Раді знайшлося більше 226 голосів для прийняття рішення без президентської фракції. Конфлікт "Народного фронту" і "Блоку Петра Порошенка" навколо оновлення складу Центрвиборчкому став приводом для розмов про дострокові вибори. Тепер у Раді чекають дій від президента.

Питання призначення членів Центральної виборчої комісії остаточно розсварило мажоритарних акціонерів парламентської коаліції – "Блок Петра Порошенко" і "Народний фронт". У четвер в Раді не знайшлося голосів, щоб звільнити старих членів ЦВК і призначити нових, подання на яких на початку лютого вніс президент Петро Порошенко. "Народний фронт", заручившись підтримкою кількох фракцій і груп, заблокував розгляд цього питання, і тим самим спровокував демарш президентської фракції. Після провалу голосування по ЦВК, левова частка депутатів БПП покинула зал і не повернулася до вечірнього засідання парламенту. Конфлікт у коаліції став приводом для активізації розмов про дострокові парламентські вибори. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

У четвер, 5 липня, парламент не зміг звільнити старих і призначити нових членів Центральної виборчої комісії. З цим рішенням Раду квапили у "Блоці Петра Порошенко". Ще на початку тижня в БПП заявили, що наполягатимуть на оновлення Центрвиборчкому до виходу на літні канікули. І у цьому питанні БПП підтримав спікер Андрій Парубій.

В НФ одразу ж попередили, що не дадуть голосів, оскільки, по-перше, кандидатів у поданні від Порошенка на одного більше, ніж треба, а, по-друге, в президентському списку немає представника від однієї з фракцій парламенту - "Опозиційного блоку", що є прямим порушенням резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи.

В "Народному фронті", як у "Батьківщині" і "Опоблоці", наполягали, щоб президент вніс новий список. Джерела РБК-Україна в БПП пояснювали небажання НФ міняти ЦВК острахом дострокових парламентських виборів, на яких партії Арсенія Яценюка, згідно з соціологічними дослідженнями, мало що світить. Втім, співрозмовники в НФ ці домисли спростовували.

Помилкові очікування

Незважаючи на категоричну відмову "Народного фронту" змінювати склад ЦВК в тому вигляді, в якому запропонував президент, у БПП все ж розраховували на позитивний результат голосування. У четвер в кулуарах Ради заступник голови фракції БПП Сергій Березенко прогнозував, що депутати вийдуть на рішення ще до обіду. "Станом на ранок ситуація була абсолютно стабільна і прогнозована. Ми абсолютно чітко розуміємо, що одна кандидатура не набере голосів", - запевняв Березенко.

"Консультації ведуться досі. Але на цю хвилину по 14 кандидатам досягнута домовленість, тобто ми заходимо в зал і голосуємо", - повідомила вранці в четвер представник президента в парламенті, заступник голови фракції БПП Ірина Луценко.

До речі, впевнено про заплановане голосування по ЦВК у БПП говорили і у середу. Буквально напередодні голосування співрозмовник РБК-Україна в керівництві БПП стверджував, що оновлення складу Центрвиборчкому у четвер відбудеться. "Даю 99%, що голосування відбудеться. Єдине, що може перешкодити - це якщо НФ і ОБ якимось чином спробують зірвати голосування. Адже "Опозиційний блок" вже заявив, що голосувати не буде. Всі інші будуть голосувати", - говорив співрозмовник в керівництві БПП. Він вважав, що "фронтовики" не ризикнуть грати в свою гру, розуміючи, що не проголосувавши за нових членів ЦВК, вони автоматично виставлять себе в невигідному світлі перед міжнародними партнерами, які давно наполягають на переформатуванні виборчої комісії.

Ще перед початком ранкового засідання у четвер кандидати в члени ЦВК розташувалися у гостьовій ложі Ради. Але ближче до обіду стало зрозуміло, що їх візит виявився передчасним. Всупереч очікуванням БПП, "фронтовики" за винятком 10 членів фракції, все ж проігнорували заклик колег по коаліції. Рейтингове голосування з цього питання показало, що в залі є лише 189 "за" замість необхідних 226. Разом з НФ не стали голосувати фракції "Батьківщина", "Опоблок", а також група "Відродження".

"Сьогодні влада намагається встановити монополію на ЦВК, а це значить, що готуються фальсифікації", - пояснив позицію "Відродження" співголова групи Віктор Бондар.

Позафракційні депутати також не дали багато голосів. Тоді як "Радикальна партія Олега Ляшка" і "Самопоміч" висловили готовність підтримати переобрання членів Центрвиборчкому, взявши участь у рейтинговому голосуванні.

Після невдалого переобрання ЦВК, в БПП заявили, що не будуть голосувати за інші законопроекти, поки не вирішиться це питання. Правда, глава фракції Артур Герасимов з Іриною Луценко пізніше уточнили, що ембарго не поширюється на законопроекти, що стосуються антикорупційного суду. Мова йде про поправки до закону "Про судоустрій і статус суддів".

В "Народному фронті" демарш президентської фракції розцінили як маніпуляцію. Заступник голови фракції НФ Вікторія Сюмар пояснила, що запропонованим складом ЦВК не задоволені не тільки в їх фракції, але і в інших політичних силах Ради. "Ви ж розумієте, що це просто спосіб маніпуляції. А такий демарш, він вказує на те, що хтось, очевидно, хоче зайнятися шантажем дострокових парламентських виборів. І очевидно хто", - сказала Сюмар.

Її колега по фракції Антон Геращенко назвав сьогоднішні події в Раді кризою, що "штучно створена президентом". "Завдання президента, як завжди, - шантаж Верховної ради як вищого представницького органу народу України. Ми не допустимо цього шантажу. Верховна рада повернеться до своєї нормальної роботи", - додав Геращенко.

Ще один співрозмовник видання в НФ запевняє, що в БПП планували влаштувати позитивне голосування лише по "потрібних" їм кандидатам у ЦВК. "Вони хотіли провести в залі тільки 7-8 своїх людей, які могли б забезпечити їм повністю лояльну комісію. Адже для початку повноцінної роботи ЦВК достатньо лише переобрати 8 членів. Ми не збираємося підігравати президентові", - сказало джерело РБК-Україна у НФ.

Доля скривджених

Після кількох нарад і консультацій фракція "Блоку Петра Порошенко" на вечірнє засідання не з'явилася, за винятком кількох нардепів. Перед початком засідання в кулуари до журналістів вийшов заступник голови фракції Олексій Гончаренко і заявив, що БПП продовжить наполягати на розгляді питання ЦВК протягом п'яти пленарних днів до кінця цієї сесії.

"Наша фракція ухвалила рішення не повертатися до сесійної зали і не голосувати закони до тих пір, поки наші колеги не підуть на заміну та оновлення складу ЦВК. Це не вимога БПП, це не вимога президента, це вимога українського народу. Далі дивитися, як ЦВК очолює Михайло Охендовський, як працюють інші члени, термін повноважень яких минув 3-4 роки тому, неможливо. Це ще більш-менш прийнятно, поки в країні не було великих виборів. А зараз великі вибори починаються", - обурився він. Гончаренко висловив упевненість, що "без БПП жодного результативного голосування бути не може".

Проте у відсутність найбільшої фракції Ради депутати все ж змогли проголосувати за законопроект, що стосується офіційного оприлюднення законів та інших актів. За цей документ знайшлося 240 голосів, з яких тільки 10 було від БПП. Прийнявши під оплески присутніх у залі технічний законопроект, парламентарії раділи, немов схвалили держбюджет або якийсь важливий закон. Народні депутати від НФ, які періодично виходили в кулуари, не приховували усмішки. Нардеп від групи "Воля народу" Євген Рибчинський і зовсім назвав результативне голосування без БПП - "торжеством парламентаризму". "Сьогодні одній людині не вийшло переламати через коліно парламент", - заявив він.

Реакція на голосування надійшла і від членів фракції БПП. Ольга Червакова назвала консолідацію парламенту без БПП "дзеркальним відтворенням 2007 року". "240 на табло - дзеркальне відтворення 2007 року, коли БЮТ і НУНС (Блок "Наша Україна - Народна самооборона", - ред.) залишили парламент. Їх колишні партнери – соціалісти, створили коаліцію з регіоналами і комуністами, яка за іронією долі контролювалася 240 голосами. Потім вся ця тусовка маргіналізувалася, перетворилася в "депутатське зібрання", бо назбирати 226 було важко. Зате "антикризова" коаліція наполегливо слала прокльони на адресу президента, використовуючи парламентську трибуну", - зазначила Червакова.

Тепер, на її думку, на місці соціалістів - "Народний фронт". "Сьогодні вони хизувалися нової політичним жартом, мовляв, БПП розшифровується "без Петра пройдемо". Ідіть. Прапор в руки. Але ця дорога - в пекло. Саме туди направляються ті, хто замість потрібних для країни рішень збирають 240 для зведення політичних рахунків", - заявила нардеп.

На думку віце-спікера Оксани Сироїд, питання оновлення ЦВК може бути винесене на розгляд у Верховну раду тільки після проведення консультацій за участю президента. "Розгляд питання ЦВК - це питання, що вимагає консультацій, в тому числі з президентом. Я сподіваюся, що нинішній урок він засвоїть: не можна ламати депутатів і треба шукати консенсус. Не може бути так, як хоче він. У ЦВК не повинні бути представники одного президента", - вважає вона.

Зіпсовані канікули

Під час вечірнього засідання деякі парламентарії почали міркувати про те, що вже в четвер Рада може розійтися на канікули до вересня. Один зі співрозмовників РБК-Україна в НФ припустив, що в разі достатньої кількості голосів для втілення такого плану, в парламенті можуть створити нову коаліцію. "Якщо будуть голоси, це буде означати, що центр прийняття рішень нарешті перенесено в середину парламенту. Бо поки що це було ручне управління", - додало джерело.

Але, всупереч розмовам про передчасні канікули, голова ВР Андрій Парубій закрив вечірнє засідання і нагадав, що наступне відбудеться у п'ятницю 6 липня.

Тим часом у кулуарах Ради вже заговорили про те, що наступним кроком президента після протесту БПП може стати розпуск парламенту. Одним з найбільш простих способів для реалізації такого сценарію може стати офіційна заяву президентської фракції про вихід з коаліції.

Однак співрозмовники РБК-Україна і у БПП, і в НФ, і в групі "Відродження" такий варіант розцінють як малоймовірний. "80%, що не буде розпуску. 20% - буде. Це невигідно на сьогоднішній день нікому", - зазначив співрозмовник у групі "Відродження". При цьому відмовe групи голосувати за перезавантаження Центрвиборчкому нардеп пояснив небажанням брати участь у політичних внутрішньокоаліційних дебатах.

Співрозмовник в НФ запевнив РБК-Україна, що на розпуск парламенту немає жодних шансів. "Одні вранці пішли з залу і тепер не знають, що з цим робити, а другі ввечері проголосували за якусь фігню, і радіють, як діти", - додав він. А один з керівників БПП не під запис сказав: "Тепер ЦВК ляже в довгий ящик. Ми будемо ходити по ефірах, розповідати, що Яценюк і НФ не дають звільнити Охендовського, але ніяких різких рухів не відбудеться".

Але, в будь-якому випадку, можливість для розпуску парламенту, згідно Конституції, закінчується 30 вересня - за півроку до виборів президента. І якщо до того часу Порошенко не розпустить Раду, то як мінімум зможе тримати парламентаріїв в напрузі, далі лякаючи їх достроковими виборами.