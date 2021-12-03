Холодный декабрь. Почему бюджету не хватает 5 млрд долларов

Чтобы выполнить годовой план по заимствованиям, и, соответственно, покрыть все запланированные расходы государственного бюджета, Министерству финансов необходимо в течение декабря 2021 года одолжить порядка 230 млрд гривен. Это половина (50%) всей суммы, которую Украина одолжила за предыдущие 11 месяцев, включая недавно полученный транш кредита от МВФ. Чтобы свести концы с концами, министру финансов Сергею Марченко, вероятно, придется залазить в карман местным бюджетам и приостанавливать выплаты даже по обязательным платежам. Но даже при таком раскладе "дыра" в бюджете составит $5 млрд.

Несмотря на регулярное занижение прогнозных показателей развития экономики, которые должны были бы приводить к фактическому перевыполнению планов по наполнению госбюджета, Минфин Сергея Марченко едва справляется с балансированием главной финансовой сметы страны. Чтобы выполнить годовой план по заимствованиям, министерству придется занять порядка 230 млрд грн до конца года, то есть за один оставшийся месяц – декабрь. Это нереально сделать, по крайней мере, в полном объеме.

Первая помощь

Каковы шансы перекрыть эту "дыру" у Минфина по состоянию на сегодня? Около 40-50 млрд грн можно будет занять с помощью облигаций внутреннего госзайма. В среднем в месяц в январе-октябре страна привлекала по 40 млрд грн, в ноябре эта цифра также составила 43,6 млрд грн, при том, что аукционов было 5 за счет большего количества вторников (когда Минфин выходит на рынок ОВГЗ), а не 4, как в среднестатистическом месяце.

Еще около 37 млрд грн ($1,4 млрд) – возможное использование остатка от $2,7 млрд "ковидных" средств от МВФ, полученных в августе 2021 года ($1,3 млрд из этих денег Минфин использовал в сентябре для погашения и обслуживания внешних долгов). Всего - максимум 90-95 млрд грн. Где же взять еще 135-140 млрд грн или около $5 млрд?

Эксперты отмечают, что можно было бы уменьшить план по заимствованиям, воспользовавшись перевыполнением плановых показателей по доходной части почти на 40 млрд грн (результат занижения макропрогнозов на 2021 год, который в Минфине любят представлять, например, как борьбу со "скрутками"). Но Минфин, правительство и депутаты в октябре 2021 года решили направить эти деньги на другие цели: инфраструктурные проекты (16,5 млрд грн), увеличение субсидий (12 млрд грн), военнослужащим (4 млрд грн), культуру (2,5 млрд грн) медицину (2,5 млрд грн), погашение задолженности по зарплате шахтерам (1 млрд грн) и прочее.

Министр финансов Украины Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Еще $1-1,5 млрд (27-40 млрд грн) при желании можно выручить от продажи еврооблигаций. Но сейчас выход на внешние рынки будет значительно дороже, после ситуации с "зелеными" евробондами, когда правительство фактически заблокировало погашение долгов перед "зеленой" генерацией. В связи с этим скандалом, резко повысилась доходность украинских еврооблигаций – с 6,46% годовых 8 ноября до 7,22% 18 ноября, по состоянию на конец ноября – достигает 7,42%.

Аналитики неоднократно говорили, что лучшее время для внешних заимствований было в начале года (январь-февраль), когда доходность украинских бумаг колебалась в пределах 5,3-5,9% годовых (на 30% ниже нынешних показателей доходности). Но Минфин этим, как известно, не воспользовался.

Также и кредитный дефолтный своп Украины (CDS, Credit Default Swap – страховка от дефолта государства) с 11 по 16 ноября подорожал на 20%, до 504,2 пункта, а по состоянию на конец ноября составляет 550 пунктов – то есть за месяц +28%. Чем выше стоимость дефолтных свопов, тем больше риск дефолта страны. Т.е. риск дефолта Украины за месяц вырос на треть и является самым высоким за последний год. Для сравнения: пятилетние CDS России котируются на уровне 100 пунктов. То есть теперь вероятность дефолта Украины оценивается международными инвесторами в 5,5 раз выше, чем в России.

Еще одна возможность перекрыть недобор по заимствованиям – недофинансирование расходной части госбюджета на 15-20 млрд грн (до 10% от планируемых расходов на декабрь 2021 года), что, в принципе происходило в первые 10 месяцев текущего года (недофинансировано 75,7 млрд грн за 10 месяцев 2021 или минус 7,6% к плану).

Итого, из недостающих порядка 140 млрд грн, Минфин, за счет возможного привлечения евробондов (очень сомнительный источник) и недофинансирования расходной части госбюджета может покрыть 42-60 млрд грн. Все равно не хватает минимум 80 млрд грн или порядка $3 млрд.

Ограбление под видом реанимации

На что еще может пойти Минфин? Во-первых, попытаться еще больше привлечь нерезидентов в ОВГЗ. Для этого – повысить ставки доходности (сегодня они уже доходят до 12,7% годовых в гривне – космическая прибыльность как для таких бумаг в нынешних условиях).

Данный шаг может потенциально дать дополнительных 10-20 млрд грн. Но при этом необходимо учитывать, что повышенные ставки доходности ОВГЗ будут оплачивать украинские налогоплательщики, так как проценты выплачиваются из бюджета. Кроме того, аналитики предостерегают, что доля нерезидентов (иностранцев) в общем объеме госдолга – 50% – уже является критической. В то время как в других странах с формирующимися рынками этот показатель составляет всего 16%.

Риск состоит в том, что в случае резкой девальвации и выхода нерезидентов из наших бумаг, это может плохо сказаться и на экономике, и на доступе к другим внешним источникам финансирования, чтобы перекрыть образовавшиеся "дыры".

Еще один путь, по которому любит ходить Минфин – посредством Казначейства залезть в карман местных бюджетов. Таким способом финансирования расходной части госбюджета, Минфин в 2021 году воспользовался уже 5 раз – в марте (10,3 млрд грн), июне (12,0 млрд грн), июле (10 млрд грн) и сентябре (28,2 млрд грн) и октябре (на 7,7 млрд грн).

Общий долг Минфина перед Казначейством сегодня составляет почти 36 млрд грн. При этом Министерство возвращает займы не месяц в месяц, а позже (уже 2 месяца не возвращает займы, взятые в сентябре-октябре 2021 года), это уже не временные кассовые разрывы, а кредитование расходов госбюджета за счет местных бюджетов. Кроме того, в октябре 2021 года Минфин увеличил сумму неоплаченных обязательств (неоплаченных счетов), которые по состоянию на 1 ноября 2021 года, составляли 3,5 млрд грн, за месяц увеличившись на 200 млн грн (на 1 октября 2021 года – 3,2 млрд грн). Кроме этого, за 10 месяцев 2021 года увеличился просроченный долг перед Казначейством и у Пенсионного фонда – плюс 13,8 млрд грн и на 1 ноября 2021 года составил 75,9 млрд грн.

Практика прошлых лет, особенно конца 2020 года, свидетельствует также, что Казначейство может просто не принимать платежные поручения от распорядителей бюджетных средств без объяснения причин. Косвенным подтверждением этого является тот факт, что в ноябре 2020 года сумма неоплаченных обязательств правительства резко увеличилась с 3,8 млрд грн на начало ноября до 15 млрд грн на конец ноября 2020 года.

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Исходя из предыдущего опыта, чтобы закрыть "дыру" объемом в $5 млрд, Сергей Марченко будет вынужден импровизировать. Особенность бюджетного процесса состоит в том, что именно на декабрь придутся основные выплаты по бюджетным программам – и перед Минфином будут выстраиваться очереди – как фигурально, так и в буквальном смысле. При этом хватит ли денег на зарплаты и пенсии – большой вопрос. Не говоря уже о больших инфраструктурных проектах и других капзатратах, о которых, скорее всего, вообще можно забыть.