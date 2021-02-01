Групповые игры. Что происходит в "Слуге народа" и кто ее контролирует

В начале осени 2019 года, сразу после старта работы этого созыва парламента, монобольшинство "Слуги народа" послушно выполняло пожелания Офиса президента и лично Владимира Зеленского. В том числе и по важным кадровым вопросам.

Спустя без малого полтора года ситуация полностью изменилась. Теперь даже многократные просьбы и уговоры президента – далеко не гарантия того, что его фракция даст хотя бы 200 голосов "за" при номинальной численности 246 человек. Яркий пример – две неудачные попытки назначить Юрия Витренко министром энергетики и первым вице-премьер-министром.

На встрече с фракцией в прошлый понедельник, 25 января, Зеленский сказал депутатам, что считает Витренко самым подходящим претендентом из-за "равноудаленности от олигархов". И подчеркнул, что других кандидатур у него нет.

Но даже личная просьба президента не оказала должного эффекта. 28 января за Витренко проголосовали 204 народных депутата. Из них "Слуга народа" дала всего лишь 177 голосов. И хотя это больше, чем во время первого, декабрьского голосования, назначить Витренко все равно не удалось.

Повод для демарша

Неудача с Витренко объясняется двумя причинами, говорит информированный собеседник РБК-Украина в "Слуге народа". Во-первых, монобольшинству не помогли голосами другие фракции и группы. "За" проголосовали только несколько внефракционных и группа "Довира".

В СН, по словам источника, рассчитывали еще и на поддержку со стороны "Батькивщины". И якобы такое поведение соратников Юлии Тимошенко стало причиной колкостей в адрес ее политсилы, отпущенных Зеленским в пятничном видеообращении.

Вторая причина – недостаточная мобилизация самих "слуг народа". "Мы не ждали, что Коломойскому удастся "выключить" так много депутатов из голосования за Витренко", – признал один из собеседников издания в монобольшинстве.

Еще в декабре в кулуарах говорили, что за продвижением Витренко в Кабмин стоит как раз олигарх Игорь Коломойский. Следовательно, поддержка со стороны близких к нему "слуг народа" кандидату обеспечена.

Но, по информации РБК-Украина, теперь они взбунтовались из-за ситуации с возможным исключением из фракции Александра Дубинского, после того как он попал под американские санкции. Потому "группа Коломойского" и совершила такой демарш, понимая, что это голосование важно для Зеленского, объясняют источники в "Слуге народа".

Общую численность близких к олигарху "слуг народа" оценивают в 20-30 человек, в особых случаях он может мобилизовать до 40 депутатов.

Раде дважды не хватило голосов, чтобы назначить Витренко министром (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Еще одна причина, по которой они не поддержали Витренко – подозрения в том, что потенциальный министр может войти в договоренности с олигархом Ринатом Ахметовым. В декабре ориентирующиеся на него депутаты, в частности несколько внефракционных мажоритарщиков, не поддержали Витренко, а теперь проголосовали "за".

Интересы Ахметова в "Слуге народа", рассказывают во фракции, сейчас в основном представляет неформальная группа бизнесмена Ильи Павлюка, активно помогавшего Зеленскому еще во время президентских выборов. За полтора года ее численность сильно уменьшилось и сейчас составляет до 20 человек.

Кроме того, не поддержали Витренко и ряд депутатов, входящих в небольшую условную "группу Богдана", по имени экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Причина их демарша в том, что накануне Госбюро расследований вручило подозрение Андрею Ваврышу, бизнес-партнеру Богдана, уверяют собеседники в СН. Недовольство действиями правоохранителей выплеснулось в их частичный демарш не только по голосованию за Витренко, но и за президентский законопроект о референдуме.

Вдобавок в прошлую среду, 27 января, большинство членов аграрного комитета высказало недоверие его главе Николаю Сольскому, которого считают близким к Богдану. Но при этом собеседники издания не связывают это решение с какой-то "местью" Банковой, называя происходящее инициативой "группы Павлюка".

В любом случае, чтобы снять Сольского с должности, нужно получить большинство голосов в Раде. Но, по мнению нескольких собеседников в СН, набрать их вряд ли получится.

"У нас возникла достаточно странная ситуация в аграрном комитете, которую мы рассмотрим на заседании фракции в понедельник", – сказала РБК-Украина замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Своя игра

Не поддержала кандидатуру Витренко и группа в "Слуге народа", которая ориентируется на спикера Дмитрия Разумкова – около десяти депутатов. Сам Разумков объяснил свое решение многомиллионной премией, которую Витренко получил за судебную победу над "Газпромом".

Став у руля парламента, Разумков превратился из спикера Зе-команды в одну из главных фигур украинской политики. Хорошо знакомые с ним депутаты прогнозируют, что в будущем он наверняка уйдет в самостоятельное политическое плавание, возможно, создав собственный проект.

"Думаю, это все приведет его к созданию какой-то партии, будет такая модернизированная, более приличная версия "Оппоблока". Именно "Оппоблока", не ОПЗЖ", – сказал изданию один из давних соратников Зеленского.

Этими амбициями и объясняют попытки Разумкова отстраниться от Банковой и самостоятельно налаживать координацию внутри парламента. В публичных заявлениях о собственном политическом будущем спикер обычно немногословен и пытается уходить от прямого ответа на этот вопрос.

В оппозиционных фракциях хоть и нередко на публику критикуют Разумкова, но не под запись признают: на любых межфракционных консультациях он старается держать баланс и прямо не подыгрывает президентской политсиле.

"Пока он на распутье, опасаясь фальстарта. Он осознает, что президент все же влияет на половину фракции. И если сейчас он уйдет в оппозицию к президенту, ему будет несладко – большая часть депутатов просто начнет саботировать работу парламента. В результате доверие к парламенту упадет ниже плинтуса, что скажется и на его рейтинге", – резюмировал один из влиятельных собеседников в монобольшинстве.

Александр Дубинский и Дмитрий Разумков (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Помимо групп Коломойского, Павлюка, Богдана и Разумкова, в "Слуге народа" можно выделить еще несколько неформальных объединений. Например, небольшая группа "своих" людей в монобольшинстве есть у главы МВД Арсена Авакова. Впрочем, как говорят собеседники, его влияние главным образом сосредоточено на профильном комитете ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Более заметна группа, которую ее оппоненты называют "соросятами". Сама группа довольно разнородна. Сюда принято зачислять депутатов, которых связывают с олигархом Виктором Пинчуком и которые проявляют особый интерес к вопросам ренты и тарифов.

Кроме того, здесь выделяется группа депутатов, имеющих тесные отношения с посольствами западных стран. Наконец, здесь же находятся и депутаты, которые подчеркивают свою проукраинскую и антироссийскую позицию, в частности, по культурно-гуманитарным вопросам.

Весной прошлого года эта группа попыталась оформиться в неформальное внутрифракционное объединение "Демократическая платформа", но особого развития инициатива не получила. Главные причины – отсутствие общепризнанных лидеров и проблемы с координацией действий.

Контрольный пакет

Атмосфера и межличностные отношения внутри монобольшинства уже сильно отличаются от того, что было полтора года назад, подтверждают собеседники из различных групп.

"Сейчас уже все наши депутаты себе на уме, все "при деле". Неприкаянных почти не осталось", – сказал один из нардепов от СН, имея в виду, что "слуги" в массе своей определились со своими персональными целями и задачами. Кто-то системно занимается партийной работой во вверенном ему регионе, кто-то выстраивает свой медийный образ и борется за внимание СМИ, кто-то озабочен прежде всего экономическими интересами.

В прошлом году было две основные волны, которые спровоцировали ухудшение настроений в "Слуге народа", отметил другой собеседник. Первая волна случилась в марте, связанная со сменой правительства. Вторая – связана с местными выборами, по итогам которых недовольными оказались множество нардепов из разных групп влияния.

К различным вопросам, выносящимся на рассмотрение парламента, депутаты подходят по-разному. Если речь идет о законопроектах "для людей", как, к примеру, об ограничении произвола коллекторов, то вся фракция голосует почти единодушно.

Много голосов набирает и реализация каких-то глобальных программных инициатив, которые продавливает лично Зеленский, например, закон о референдуме. Хотя без стимулирования "кнутом" не обходится – во время рассмотрения этого вопроса глава фракции СН Давид Арахамия угрожал исключением тем, кто не проголосует за законопроект.

Если речь идет о проектах, напрямую затрагивающих интересы олигархов и других крупных игроков, тогда основные переговоры ведутся за пределами парламента, с участием Банковой, лично президента и т.д. Депутаты из групп влияния просто реализуют достигнутые договоренности.

"А если экономические темы рассматриваем, то просто так мало кто хочет голосовать, сразу вопрос: а нам что за это будет? То есть, тут четко по принципу "ты – мне, я – тебе", – рассказал собеседник.

Главный внутрифракционный сюжет в "Слуге народа" в последние дни – история с исключением Александра Дубинского. С первой попытки, неделю назад, решить этот вопрос не удалось, хотя выйти из фракции Дубинского призывал лично Владимир Зеленский.

Потом в СН запустили анонимное голосование в специальном мобильном приложении, разработанном для фракции. Большинство проголосовавших поддержало его исключение из фракции. Окончательно вопрос должен решиться в понедельник, 1 февраля, на вечернем заседании "слуг".

"Все прекрасно понимают, что тут речь идет не про самого Дубинского, а про Коломойского, его отношения с другими игроками внутри страны и его отношения с Западом", – отметил один из источников во фракции.

Пока сложно сказать, спровоцирует ли потенциальное изгнание Дубинского коллективный выход из фракции других депутатов из "группы Коломойского", особенно мажоритарщиков, которым не грозит потеря мандата. Многие собеседники РБК-Украина допускали такой вариант.

"Возможно, некоторые люди, которые почувствуют солидарность с Александром Дубинским из-за необоснованного решения фракции, могут совершить некий демарш. Но это чисто гипотетически, потому что об исключении Дубинского из фракции речь не идет", – заявила изданию нардеп от СН Ольга Василевская-Смаглюк, которую также относят к "группе Коломойского".

"Слуга народа" уже не так послушна президенту Зеленскому, как после победы на выборах в 2019 году (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Поскольку во фракции "слуг" сейчас числятся 246 депутатов, ее запас прочности составляет 20 штыков. Иначе монобольшинство прекратит существование, придется создавать формальную коалицию с другими фракциями либо, например, проводить "трансферы" депутатов из дружественной группы "Довира". В любом случае, это грозит дальнейшей фрагментацией "Слуги народа", парламентским кризисом, в крайнем варианте – даже досрочными выборами.

Но пока в пропрезидентской фракции уверяют, что никакой распад ей не грозит. "Результативность фракции нужно оценивать, прежде всего, по ее решениям. На этой неделе у нас было больше результативных голосований, чем нерезультативных, так что в этом плане у нас достаточно хорошие результаты", – сказала РБК-Украина Евгения Кравчук, приведя в пример принятие законов о референдуме, Бюро экономической безопасности, реформе СБУ (в первом чтении).

Впрочем, сокращение влияния президента Зеленского на его фракцию в ВР – процесс вполне очевидный. Один из собеседников издания описал его так: "Осенью 2019-го у Зеленского было 100% влияния, сейчас – где-то 51%". Другими словами, контрольный пакет в "Слуге народа" глава государства все же сохраняет. Но его доля продолжает размываться другими "акционерами".