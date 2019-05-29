И снова гражданин: как Михеил Саакашвили вернулся в Украину

Михо или Туда и назад

Пятый президент Украины Петр Порошенко предоставил Саакашвили гражданство ровно четыре года назад – 29 мая 2015 года. На следующий день он возглавил Одесскую облгосадминистрацию. Менее двух лет понадобилось на то, чтобы Саакашвили из статуса близкого соратника президента перешел в стан "врагов государственности".

За это время третий президент Грузии успел поработать тараном в нескольких конфликтах на стороне Порошенко. Он публично противостоял ставленникам олигарха Игоря Коломойского: своему предшественнику на посту главы Одесщины Игорю Палице и Геннадию Корбану в ходе избирательной кампании на 205-ом округе.

Саакашвили также обвинял олигарха в контрабанде и незаконном влиянии на рынок авиаперевозок. После того как он вступил в конфронтацию с Администрацией президента, в конце 2016 года политик заявил, что Коломойский сотрудничает с властью с целью сохранить "ПриватБанк" и потому дискредитирует его через телеканал "1+1".

"Когда мы придем к власти, мы этих вкладчиков защитим, этот банк больной будет национализирован, а его владелец сядет в тюрьму. Когда мы будем у власти. Чтобы никто не сомневался. Коломойский будет сидеть и ни одна Швейцария его не спасет. При моих связях, такого как он я достану и из Швейцарии и из Малайзии", – заявил Саакашвили.

Летом 2017 года он был лишен гражданства указом Порошенко и не смог прилететь в страну после заграничной поездки. Уже осенью Саакашвили со своими сторонниками прорвал границу и все же вернулся в Украину. Тут он занялся активной критикой власти и присоединился к акции "Большая политическая реформа".

Основным требованием митинга ряда общественных организаций и политических партий под Верховной радой было снятие депутатской неприкосновенности, создание Высшего антикоррупционного суда и новое избирательное законодательство. Однако Саакашвили потребовал также импичмента Порошенко, а его союзники Семен Семененко и Егор Соболев во главе группы людей в камуфляже организовали палаточный городок возле парламента.

После первых стычек с силовиками в правительственном квартале большинство организаторов "Большой политической реформы" вышли из акции. Генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил Саакашвили в получении денег от беглого "младоолигарха" Сергея Курченко с целью дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Сотрудники СБУ в декабре 2017 года попытались арестовать политика. Тогда он вылез на крышу дома в центре Киева и угрожал прыгнуть. Силовикам таки удалось препроводить его в микроавтобус, но Саакашвили отбила подоспевшая подмога.

Три месяца спустя он был задержан в одном из столичных ресторанов и оперативно депортирован из страны. После этого полиция взяла штурмом палаточный городок под Верховной радой. Саакашвили обосновался в Европе, пообещав вернуться при первой возможности. Она появилась 28 мая, когда новый президент Владимир Зеленский вернул политику украинское гражданство.

Вернулся строить

Уже на следующий день к пяти часам вечера выход из терминала D аэропорта "Борисполь" практически заблокировали сторонники Михеила Саакашвили. Среди них были крепкого телосложения мужчины с нашивками батальона "Донбасс". Многие пришли с цветами и в вышиванках. Между людьми бегала маленькая девочка с государственным флагом Грузии.

Над толпой раздавались звуки веселого шотландского марша – после тщательной проверки в здание терминала пустили волынщика.

– У нас сегодня праздник. Пока не государственный, конечно. Но Миша снова в Украине! – радовались двое мужчин.

Пассажиры, только прибывшие в страну, их оптимизма не разделяли. Пожилой мужчина безуспешно пытался пробраться к выходу, выкрикивая на английском "Move, please!". Однако его возгласы заглушали лозунги "Слава Украине! Героям слава!" и "Слава нации! Смерть врагам!".

Неподалеку хор в национальных костюмах с баяном и барабаном исполнял народные песни. Для Саакашвили принесли каравай. Среди этого балагана сновали полицейские с собаками и сотрудники безопасности аэропорта с ошалевшими глазами.

Еле протолкнувшись через экзальтированную публику, к кассе подбежал сильно загоревший мужчина.

– Билет на поезд до Дарницы, пожалуйста! Чуть не опоздал из-за бл**ского Саакашвили, – в отчаянии воскликнул он.

Встретить "дважды гражданина Украины" также приехали Дмитрий Гордон, Давид Сакварелидзе, Олесь Доний, Степан Хмара, Семен Семенченко и Лиза Богуцкая. Всего в терминале собралось несколько сотен людей.

Ближе к шести виновник торжества и беспорядков вышел из зала прибытия. Толпа скандировала "Миша!" и пела государственный гимн. Саакашвили вручили каравай и букеты цветов. Он в свою очередь одарял собравшихся фирменной улыбкой, пожимал десятки рук и позировал камерам.

К бурному неудовольствию остальных пассажиров рейса "Варшава – Киев" Саакашвили начал раздавать интервью прямо на выходе из терминала.

– Да дай же пройти! Давай на улицу! Ганьба! – кричали рассерженные пассажиры.

Началась давка. Однако сторонники бывшего главы Одесской ОГА на других особого внимания не обращали. Негодующие возгласы тонули в приветственных лозунгах.

– Приехал национальный герой! Патриот Украины! Вы что не понимаете?! – восклицал мужчина в вышиванке.

Толпа вынесла Саакашвили в окружении камер на улицу. На курилке за происходящим с улыбкой наблюдали двое полицейских с автоматами и несколько стюардесс.

– Я не поняла: это вообще зрада или перемога, что он вернулся? – спросила одна из них

– Не понятно, – пожал плечами ее коллега.

Саакашвили тем временем продолжил раздавать интервью. Путь от терминала до автомобиля длиной в сотню метров занял у него около часа.

– Я приехал сюда не кому-то мстить, не кого-то наказывать, не что-то разрушать. Я вернулся сюда, чтобы строить, – сказал Саакашвили. – Я хочу вместе с миллионами украинцев, после того, как выдался исторический шанс, с новым президентом, с новой командой, участвовать в строительстве новой Украины.

Он отдельно похвалил Зеленского, уточнив, что тот выполнил обещание и вернул ему гражданство: "Пацан сказал – пацан сделал!".

На днях Саакашвили должен объявить в каком формате и с кем его соратники по партии "Руху новых сил" будут принимать участие в парламентских выборах. Однако, как заявил ранее Дмитрий Разумков, сам он баллотироваться не сможет, так как не проживал в Украине последние пять лет.