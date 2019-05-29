І знову громадянин: як Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну

Міхо або Туди і назад

П'ятий президент України Петро Порошенко дав Саакашвілі громадянство рівно чотири роки тому – 29 травня 2015 року. На наступний день він очолив Одеську облдержадміністрацію. Менше двох років знадобилося на те, щоб Саакашвілі зі статусу близького соратника президента перейшов у стан "ворогів державності".

За цей час третій президент Грузії встиг попрацювати тараном в декількох конфліктах на боці Порошенко. Він публічно протистояв ставленикам олігарха Ігоря Коломойського: своєму попереднику на посаді глави Одещини Ігорю Палиці і Геннадія Корбана в ході виборчої кампанії на 205-му окрузі.

Саакашвілі також звинувачував олігарха у контрабанді та незаконному впливі на ринок авіаперевезень. Після того, як він вступив у конфронтацію з Адміністрацією президента, в кінці 2016 року політик заявив, що Коломойський співпрацює з владою з метою зберегти "ПриватБанк" і тому дискредитує його через телеканал "1+1".

"Коли ми прийдемо до влади, ми цих вкладників захистимо, цей банк хворий буде націоналізований, а його власник сяде у в'язницю. Коли ми будемо у владі. Щоб ніхто не сумнівався. Коломойський буде сидіти і жодна Швейцарія його не врятує. При моїх зв'язках, такого як він я дістану і з Швейцарії і з Малайзії", – заявив Саакашвілі.

Влітку 2017 року він був позбавлений громадянства указом Порошенко і не зміг прилетіти в країну після закордонної поїздки. Вже восени Саакашвілі зі своїми прихильниками прорвав кордон і все ж повернувся в Україну. Тут він зайнявся активною критикою влади і приєднався до акції "Велика політична реформа".

Основною вимогою мітингу низки громадських організацій та політичних партій під Верховною радою було зняття депутатської недоторканності, створення Вищого антикорупційного суду і нове виборче законодавство. Проте Саакашвілі зажадав також імпічменту Порошенко, а його союзники Семен Семененко і Єгор Соболєв на чолі групи людей у камуфляжі організували наметове містечко біля парламенту.

Після перших сутичок з силовиками в урядовому кварталі більшість організаторів "Великої політичної реформи" вийшли з акції. Генеральний прокурор Юрій Луценко звинуватив Саакашвілі в отриманні грошей від побіжного "младоолигарха" Сергія Курченко з метою дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Співробітники СБУ в грудні 2017 року спробували заарештувати політика. Тоді він виліз на дах будинку в центрі Києва і погрожував стрибнути. Силовикам таки вдалося випровадити його в мікроавтобус, але Саакашвілі відбила підоспіла підмога.

через Три місяці він був затриманий в одному з столичних ресторанів і оперативно депортований з країни. Після цього поліція взяла штурмом наметове містечко під Верховною радою. Саакашвілі влаштувався в Європі, пообіцявши повернутися за першої можливості. Вона з'явилася 28 травня, коли новий президент Володимир Зеленський повернув політику українське громадянство.

Повернувся будувати

Вже на наступний день до п'ятої години вечора вихід з терміналу D аеропорту "Бориспіль" практично заблокували прихильники Міхеїла Саакашвілі. Серед них були міцної статури чоловіки з нашивками батальйону "Донбас". Багато людей прийшли з квітами і у вишиванках. Між людьми бігала маленька дівчинка з державним прапором Грузії.

Над натовпом лунали звуки веселого шотландського маршу – після ретельної перевірки в будівлю терміналу пустили волинщика.

– У нас сьогодні свято. Поки не державний, звичайно. Але Мишко знову в Україні! – раділи двоє чоловіків.

Пасажири, що тільки прибули в країну, їх оптимізму не поділяли. Літній чоловік безуспішно намагався пробратися до виходу, викрикуючи англійською "Move, please!". Однак його вигуками заглушали гасла "Слава Україні! Героям слава!" і "Слава нації! Смерть ворогам!".

Неподалік хор в національних костюмах з баяном і барабаном виконував народні пісні. Для Саакашвілі принесли коровай. Серед цього балагану снували поліцейські з собаками і співробітники безпеки аеропорту з ошалевшими очима.

Ледве протолкнувшись через екзальтовану публіку, підбіг до каси сильно засмаглий чоловік.

– Квиток на потяг до Дарниці, будь ласка! Трохи не запізнився через бл**ського Саакашвілі, – в розпачі вигукнув він.

Зустріти "двічі громадянина України" також приїхали Дмитро Гордон, Давид Сакварелідзе, Олесь Доній, Степан Хмара, Семен Семенченко і Ліза Богуцька. Всього в терміналі зібралося кілька сотень людей.

Ближче до шести винуватець торжества і заворушень вийшов із залу прибуття. Натовп скандував "Міша!" і співала державний гімн. Саакашвілі вручили коровай та букети квітів. Він у свою чергу одарял присутніх фірмовою посмішкою, знизував десятки рук і позував камерам.

До бурхливого незадоволення інших пасажирів рейсу "Варшава – Київ" Саакашвілі почав роздавати інтерв'ю прямо на виході з терміналу.

– Так дай же пройти! Давай на вулицю! Ганьба! – кричали розлючені пасажири.

Почалася тиснява. Однак прихильники колишнього голови Одеської ОДА на інших особливої уваги не звертали. Обурені вигуки тонули у вітальних словах.

– Приїхав національний герой! Патріот України! Ви що не розумієте?! – вигукував чоловік у вишиванці.

Натовп винесла Саакашвілі в оточенні камер на вулицю. На курилці за подіями з посмішкою спостерігали двоє поліцейських з автоматами і кілька стюардес.

– Я не зрозуміла: це взагалі зрада або перемога, що він повернувся? – запитала одна з них

– Не зрозуміло, – знизав плечима її колега.

Саакашвілі тим часом продовжив роздавати інтерв'ю. Шлях від терміналу до автомобіля завдовжки в сотні метрів зайняв у нього близько години.

– Я приїхав сюди не комусь мстити, не когось карати, не щось руйнувати. Я повернувся сюди, щоб будувати, – сказав Саакашвілі. – Я хочу разом з мільйонами українців, після того, як видався історичний шанс, з новим президентом, з новою командою, брати участь в будівництві нової України.

Він окремо похвалив Зеленського, уточнивши, що той виконав обіцянку і повернув йому громадянство: "Пацан сказав – пацан зробив!".

На днях Саакашвілі повинен оголосити в якому форматі і з ким його соратники по партії "Руху нових сил" будуть брати участь у парламентських виборах. Однак, як заявив раніше Дмитро Разумков, сам він балотуватися не зможе, оскільки не проживав в Україні останні п'ять років.