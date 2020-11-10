Год у власти: чего смог добиться глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник

Последний год Днепропетровский областной совет возглавляет Святослав Олейник. Приход на должность соратника Игоря Коломойского, кроме всего прочего, ознаменовался также определенными изменениями в распределении областного бюджета.

В блиц-интервью, приуроченному году пребывания политика на должности, на сайте облсовета Олейник объяснил, как область распоряжалась средствами "по новым правилам" и о каких, собственно, плюсах и минусах можно говорить спустя год.

РБК-Украина проанализировало озвученные данные и сопоставило их с реальным положением дел в области.

Школьный вопрос

Отчитываясь о том, куда именно были потрачены деньги из бюджета развития области, Святослав Олейник заявил, что "в бюджет развития были внесены расходы на ремонты дорог, строительство и реконструкции школ, детских садов, стадионов и т.д." В первую очередь, по его словам, деньги пошли на реализацию национальной программы "Большая стройка".

Однако, строительство большинства объектов "Большой стройки" ведется за счет субвенций из Государственного фонда регионального развития и Дорожного фонда. Их совокупный объем в текущем году составил порядка 1,5 млрд гривен. Именно столько Днепропетровская область получила из государственного бюджета.

Поскольку многие объекты еще полтора года назад имели статус готовности на уровне 80% и выше, то по факту из областного бюджета средства сейчас не вкладываются, все финансирование идет из ГФРР.

В то же время, Олейник, озвучивая информацию о конкретных объектах, которые продолжают строиться и ремонтироваться, или находятся на завершающей стадии работ, сообщил, что в этом году по всей области облсовет продолжает и заканчивает большое количество объектов: 26 школ, 8 больниц, 35 амбулаторий, 35 объектов в Днепре, среди которых и школы, и детсады, и больницы.

"Есть еще показательная цифра: количество объектов, где мы начали и закончим реконструкцию в этом году - 50, в том числе: 20 больниц, 14 амбулаторий, 3 стадиона, 3 детских сада, три детских дома и другое", - отмечает глава облсовета в своем интервью.

Но по факту ситуация несколько другая. В 2020 году фактически было достроено то, что должно было быть достроено еще год назад, т.е. задержка более года: 4 детсада, 16 городских амбулаторий в городе Днепр, 2 сельские амбулатории, 2 МГБ, 2 стадиона и 1 детский санаторий – итого 41 объект. Причем все они уже были на большой степени готовности – от 85 до 95%, и должны были быть сданы еще год назад. Таким образом, новая власть в области, в большей степени, лишь вводила их в эксплуатацию по документам.

Бюджетирование области

Отдельного внимания заслуживает вопрос бюджетирования. В частности, Олейник утверждает, что во второй половине прошлого года уже было понятно, что бюджет будет недовыполнен.

"Поэтому нужно было и экономить, и оптимизировать расходы. И нам это удалось, всего сэкономили 270 млн грн. Из них 180 млн - за счет удешевления проектов и работ по строительству и реконструкции объектов", - цитирует главу облсовета пресс-служба.

Однако, не совсем понятно, почему до этого областной бюджет всегда, как минимум, выполнялся, а теперь перестал. Во-вторых, за словами об удешевлении проектов умалчивается тот факт, что уже с сентября 2019 года областные власти склоняли подрядные организации к подписанию соглашений о добровольном снижении стоимости строительных работ.

Часть подрядчиков в надежде на то, что возобновится остановленное финансирование, действительно подписали соглашение на снижение общей стоимости строительства объекта на 1-3%. В итоге никакого возобновления они так и не получили. Строительство и реконструкция объектов за счет областного бюджета остановилась, фактически, полностью.

Помимо этого, согласно действующего законодательства, любые изменения к существующим договорам должны были появиться в Prozorro. Там подобных дополнительных соглашений найти не удалось.

В пользу такой версии говорит и тот факт, что согласно существующей сметной системе ценообразования в строительстве, в каждом строящемуся государством объекте всегда в итоге есть экономия. В Днепропетровской ОГА все годы ранее она составляла от 5% до 25% по каждому объекту. Так зачем было подписывать то, что будет и так, тем более и на меньший процент экономии? Но, в итоге это привело к исключению из проекта большинства работ, закупки всей мебели и всего оборудования.

Один из примеров - реконструкция стадиона "Спартак" в Кривом роге, общая сметная стоимость реконструкции которого была уменьшена более чем на 60%.

Из проекта были исключены реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием, игровые площадки, реконструкция старых трибун, ремонт старых внутренних помещений, отделка и комплектация новых внутренних помещений, благоустройство территории, уменьшено количество беговых дорожек.

Таким образом, от стадиона в плане реконструкции ничего и не осталось.

На начало 2019 года объект имел строительную готовность – 32% и по плану работ должен был быть сдан в эксплуатацию 30 августа 2020 года. В итоге стадион на сегодня представляет собой печальное зрелище.

Попали под "сокращение смет" накануне открытия и другие объекты. В частности, школа в селе Волосское, детсады в Вольном, Николаевке, Илларионово открылись без мебели. А школы в Томаковке, Чаплино и лицей в Покровском открылись со старой мебелью и оборудованием. И на каждом из этих объектов не выполнено от 20 до 30 процентов запланированных работ.

Видимо, частично в этом и заключалась экономия в 180 млн грн, которая на самом деле является не следствием подписанием соглашений на урезание смет по строительству, а вычеркиванием из них большей части работ и оборудования.

Впрочем, и к цифрам "экономии и оптимизации", которыми оперирует глава облсовета есть вопросы. Согласно отчету облсовета за 2019 остатки областного бюджета на 1 января 2020 года составили по общему фонду 566 миллионов гривен, а по специальному фонду 273 миллиона гривен. Всего – 839 миллионов. О каких, в таком случае, 270 миллионах идет речь?

Более того, именно эти 270 миллионов, по словам Олейника, помогли наполнить бюджет борьбы с коронавируса. На обеспечение лечебных учреждений оборудованием и медпрепаратами было направлено 100 млн грн. Органам правопорядка - 6 млн грн, на ремонты госпитальных баз - более 9 млн грн.

При этом недовыполнение плана по доходам общего фонда за период 9 месяцев 2020 года составило минус 647,1 млн грн, а недофинансирование бюджета развития - минус 457 млн грн. Очевидно, что секвестр бюджета области нужно было делать еще в мае, но этого не было сделано, а при таком провале по доходам областным властям теперь придется обращаться к внебюджетным кредитам.

Говоря о возвращенных в бюджет деньгах, Олейник считает, что эти деньги - наглядный пример коррупции - схемы откатов в размере 10%, когда завышается стоимость, и она оседает в карманах чиновников.

"Мы эти схемы поломали и таким образом, вернули деньги в бюджет", - утверждает он.

Однако, пример школы в Перещепино, где изначальная цена реконструкции по тендеру составила 95,6 млн грн, а по итогу, уже при Олейнике, все обошлось в 120 млн, говорит о другом. Но при этом школа лишилась благоустройства, стадиона, новой мебели и оборудования.

Таким образом, стоимость реконструкции школы не уменьшилась, а увеличилась на более, чем 20%, при этом школа вообще не укомплектована мебелью и оборудованием.

В этом контексте стоит отметить, что разговоры про коррупцию, невозможны без отсылки к 2014 году, когда задержали директора дорожной фирмы "УПС" Тараса Палия и главу департамента капстроительства горсовета Владимира Лысого за схемы в дорожном строительстве.

В последствии, согласно журналистским расследованиям, в 2015 году уже амнистированный Палий уступил половину своей доли словацкой фирме "Арограф", собственницей которой оказалась Ирина Гуназа - контактное лицо городской ячейки партии Святослава Олейника "Украина майбутнього", а ныне его гражданская жена.

Что касается Палия, то он также до сих пор зарегистрирован руководителем "УПС", а дорожная компания с собственником-чиновником получает заказы один подряд за другим, арендуя технику у своих же фирм. Так, по данным Prozorro, с 2015 года "УПС" подписала соглашений на 3,4 млрд грн.

Замороженные стройки

Святослав Олейник также утверждает, что областные власти провели ревизию всех строящихся на территории области объектов и выяснили, что работы "на 4/5 из них только начаты".

Безусловно, пока объект не введен в эксплуатацию, то можно утверждать, что работы только начаты. Только на медицинском направлении в Днепре таких объектов было более 25-ти. И сейчас все они находятся в состоянии "заморозки" - от 50% до 95% готовности. Яркие примеры практически готовых, но не открытых амбулаторий – ул. Философская, проспект Поля, ул. Караваева и т.д.

Такая же история с объектами спортивной инфраструктуры - спортивно-оздоровительным комплексом в Никополе, стадионами в Софиевке и Приднепровском.

Вот как, к примеру, выглядит "активное строительство" спорткомплекса в Никополе.

Состояние на июнь 2019 года

Состояние на апрель 2020 года

По плану работ он должен быть сдан в эксплуатацию 15 декабря 2020 года, но шансов на то, что успеют – очень мало.

Точно такая же история с реконструкцией ДЮСШ в Софиевке.

Состояние на июль 2019 года

Состояние на июль 2020 года

Этот объект должны были сдать в эксплуатацию еще 30 декабря 2019 года.

Не лучше ситуация и с состоянием стадиона в Приднепровском, который должны были сдать еще в конце августа 2019 года.

Состояние на июнь 2019 года

Состояние на август 2020 года

Что мешало достроить объекты?

По данным облсовета, суммарная стоимость начатых объектов строительства составила 15 млрд, но учитывая то, что бюджет управления капитального строительства в год всего 1-1,5 млрд, то невозможно их построить и за 10 лет.

"Очевидно, делалось это для "картинки", для президента вырыли котлован, обнесли его забором, сделали рекламное фото, а достраивать денег нет. Поэтому мы сконцентрировались на тех, которые реально достроить в ближайшее время", - утверждает Олейник.

В то же время, трудно отрицать, что за последние 5 лет Днепропетровская область действительно стала лидером по строительству образовательной и спортивной инфраструктуры. Именно в этом регионе в период с 2015 по 2019 год появились отличные школы и детсады в Солёном, Аппостолово, Синельниково, Илларионово, Юрьевке, Магдалиновке, Желтых Водах, комплексы спортивных сооружений и футбольные поля в Днепре, Каменском, Петриковке, Юрьевке, Магдалиновке.

Почему же сейчас остаются замороженными столько объектов - вопрос остается открытым. Ведь не только в отчетах властей, сметах и сюжетах медиа, но и невооруженным глазом можно увидеть, как в области за последние полтора года остановилась активность в строительстве инфраструктуры.