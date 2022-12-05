Генеральний менеджер Binance в Україні Кирило Хомʼяков: Україна сьогодні – найкращий світовий кейс з використання криптовалют

Ринок криптовалют сьогодні у центрі уваги. Так звана "криптозима" – період тривалого зниження капіталізації – почалася ще навесні, а нещодавно продовжила круте піке після інформації про банкрутство одного з найбільших гравців – біржі FTX.

Утім нинішню криптокризу варто розглядати і як можливість для індустрії стати більш прозорою та відповідальною щодо користувачів, переконані в українському офісі криптовалютної біржі Binance.

Кирило Хом'яков обіймає посаду генерального менеджера компанії в Україні та Східній Європі з 2022 року. Про кризу недовіри на світовому криптовалютному ринку, зміцнення позицій на локальному, реалізацію глобальної маркетингової стратегії та взаємодію з органами державної влади та громадськими організаціями в Україні – про все це детальніше в інтерв'ю РБК-Україна.

– Криптовалюта останній час у центрі уваги: банкрутство FTX, стрімке падіння курсу біткоїна. Як ви оцінюєте сьогоднішню ситуацію на ринку?

– Дійсно, події, що відбувались останнім часом не додають оптимізму індустрії. "Криптозима" (період тривалого та серйозного падіння вартості криптовалют, – ред.) продовжується і, ймовірно, буде продовжуватись ще певний час.

Крім того, падіння FTX може спричинити й подальші банкрутства менших залежних гравців. Але це цілком очевидний процес: коли один з великих гравців зазнає банкрутства через неефективне управління – довіра інвесторів суттєво знижується, й це не може пройти непомітно для всієї індустрії.

Проте такі ситуації можливі не лише в криптоіндустрії. Трапляється, що й банки, великі страхові компанії зазнають краху. Тобто причина сьогоднішньої кризи не в тому, що криптовалюта або блокчейн поганий, а, тому що погані гравці є в будь-якій галузі.

Але на це можна дивитись ще й з іншого боку: індустрія самоочищується. Погані гравці йдуть з ринку, а сильні проекти, які несуть справжню цінність для клієнтів, залишаються.

– Крипторинок в Україні віддзеркалює світові тенденції чи має свої особливості?

– Україна сьогодні – найкращий світовий кейс з використання криптовалют. По-перше, в нас дуже високий Crypto Adoption Index (рейтинг глобального індексу сприйняття криптоактивів, – ред.) – понад 12,5% українців колись користувалися криптовалютою.

Крім того, з початку війни криптовалюта дуже допомагає з точки зору донатів, благодійних проектів: весь світ фактично миттєво може переказати кошти ЗСУ, волонтерам, благодійним фондам. Це абсолютно нова історія – такого раніше не було, щоб криптовалюта так швидко й ефективно могла допомагати.

По-друге, наша держава досягла неймовірного рівня розвитку цифрових послуг та впроваджує багато проектів з розвитку цифрової економіки, легалізації криптовалют та іншого.

– Нещодавно в Україні створили спеціальну консультаційну раду для отримання експертизи та оцінки впровадження віртуальних активів. Наскільки це є позитивним сигналом для ринка? Які ваші очікування від роботи комісії?

– Переконаний, це дасть потужний поштовх індустрії. Зараз комісія працює над внесенням змін в закон "Про віртуальні активи" в частині різниці між нашим законом і загальноєвропейською регуляцією. Як відомо, в Європі була прийнята загальноєвропейська регуляція віртуальних активів, тому Україна як потенційний член ЄС має також імплементувати ці норми в наше криптовалютне законодавство.

Це дуже важливе та правильне рішення впроваджувати норми, адаптовані до вимог ЄС. Це дозволить нам одразу базуватися разом в єдиній екосистемі. Звісно, Binance як відповідальний гравець ринку співпрацює з комісією і Міністерством цифрової трансформації для надання нашої експертизи й допомоги з точки зору формування цього законодавства.

Крім того, для індустрії критично важливо, щоб запрацювала ще й податкова регуляція ринку. Абсолютна більшість криптокористувачів із задоволенням будуть платити податки, щоб мати можливість використовувати криптовалюту "в білу". Звичайно є й прихильники й іншої точки зору, але загалом користувачі позитивно сприймають цю історію. Тому індустрія чекає якнайшвидшого прийняття змін в Податковий кодекс.

– Під час війни криптовалюта, окрім швидкості в переказах, дозволила також боротися з фінансуванням тероризму і незаконною діяльністю агресора. Можете розповісти детальніше, як саме це вдається? З якими державними органами співпрацюєте в цьому напрямку?

– Дійсно, нажаль перекази йдуть не лише на допомогу ЗСУ, а й на фінансування тероризму.

Наші підрозділи безпеки та розслідувань співпрацюють з кіберполіцією та іншими правоохоронними органами. Спільними зусиллями ми вже викрили разом не одну схему з відмивання коштів.

Попри те, що цей напрямок почав активніше розвиватися з початку війни, співпрацювати з правоохоронцями ми почали ще на початку 2020 року. Тоді ми виявили злочинну активність, що призвело до ідентифікації та арешту організації кіберзлочинців, відповідальної за кампанію з програмами-вимагачами та відмивання понад 42 мільйонів доларів США в криптовалютах за останні два роки.

– А який приблизно об'єм криптовалютних операцій, за вашими підрахунками, йде на підтримку армії РФ?

– У 2022 році наша дослідницька група виявила, що в лютому російським військовим було направлено криптовалюти на понад 4 млн доларів. Все почалося з публічних дописів в Telegram про краудфандингові збори пожертв, а закінчилося купівлею зброї. Тому попри прозорість блокчейну та відстеження транзакцій, виявити та перекрити канали надходження криптовалют було непросто, адже більшість криптокоштів, зібраних групами, були переведені в готівку через "високоризикові" російські біржі, що не мають запобіжних заходів таких як процедури KYC та AML проти злочинного відмивання грошей.

– Під час технологічної прес-конференції Web Summit міністр цифрової трансформації Михайло Федоров мав зустріч з гендиректором Binance. Які домовленості були досягнуті?

– Так, це вже не перша зустріч Федорова з CZ. Те, що команда міністерства робить у напрямку цифрової трансформації є одним з найкращих кейсів у світі. Останнім часом головна тема обговорення для нас – дотримання санкцій, спільні проекти Мінцифри і Binance для підтримки українців і благодійної допомоги Україні.

Ми вже мали декілька цікавих проектів з міністерством, наприклад, освітній проєкт IT-Generation, картка для біженців та внутрішньо переміщених осіб. Власне, результати спільних проектів та нові ініціативи направлені на підтримку українців, освітні програми, криптоадопшену в цілому й обговорювались на зустрічі.

– Щодо співпраці Binance з українським міністерством в самій індустрії різне відношення. Частина компаній, представлених в Україні звинувачують головний офіс Binance в тому, що він продовжує працювати в Росії. Яка позиція українського офісу в щодо цього?

– Ми спокійно ставимось до подібної критики, оскільки це вже не перша атака конкурентів на нас під різними приводами. Ми нашу позицію озвучили, можу повторити її ще раз.

Binance не має жодних офісів, жодних юридичних осіб в Російській Федерації. Ми повністю слідуємо всім санкціям, які є у світі. Binance – перша і довгий час єдина компанія, яка імплементувала 5 та 7 пакет санкцій, згідно з якими вона обмежила послуги для російських громадян або фізичних осіб, які проживають у Росії, або юридичних осіб, заснованих у Росії, які мають криптоактиви, вартість яких перевищує 10 000 євро. Облікові записи, які підпадають під це обмеження, переведено в режим лише зняття коштів. На цих рахунках заборонені депозити або торгівля. Зараз ми активно вивчаємо 8 пакет санкцій.

Наші європейські юридичні особи вже довгий час не надають жодних сервісів підсанкційним російським громадянам.

Binance багато робить для України на противагу різним іншим біржам, які відкрито працюють в Росії, не виконують санкції й нічого для України не зробили. В українському офісі працюють українці, тому звісно ж, що ми підтримуємо Україну і бажаємо Україні найскорішої перемоги.

– Десятки компаній вже запустили або планують запустити оплату товарів криптою в Україні, наприклад такі як "Фокстрот" та WOG. Чи можете анонсувати ще якісь колаборації? Як плануєте популяризувати цю сферу?

– Український бізнес завжди був дуже прогресивним у впровадженні нових технологій та зручних платіжних рішень, зокрема криптооплат. На сьогодні ми вже інтегрували платіжний метод Binance Pay із лідерами ринків, такими як Foxtrot, WOG, VARUS і маємо чергу із зацікавлених партнерів, готових забезпечити своїм користувачам новий рівень сервісу.Український бізнес завжди був достатньо передовий.

В цілому, наша мете, щоб вже до кінця наступного року в будь-якій точці Україні, магазині можна було розрахуватись криптовалютою. Ми переконані, що це цілком реалістичний сценарій.

– А шляхом чого вдається популяризувати цю сферу? Що вирізняє конкретно Binance серед інших гравців?

– Тут насправді все доволі просто. Зараз розвиток критоадопшена у світі 0,1% від загального. Тому, якщо ми будемо фокусуватися на наших конкурентах, це додасть нам 5 чи 10% зростання. Але якщо ми будемо фокусуватися на тому, щоб в 10 чи 20 разів збільшити кількість криптокористувачів загалом, це відповідно допоможе нам в 10 або у 20 разів зрости як компанії.

Саме тому ми не фокусуємось на конкурентах. Ми фокусуємось на тому, щоб криптовалюта, блокчейн мали не тільки інвестиційну, а й прикладну щоденну цінність для клієнтів. Це й дозволяє нам збільшувати кількість клієнтів.

Ми нічого не заробляємо на дотичних продуктах, але фактори ринку такі як кількість людей, які знають, що таке криптовалюта в Україні, якість наших рітейлерів і наявність в нас цього інструменту, роблять Україну передовою у світі країною з точки зору прийняття криптовалюти.

– В гаманці Binance є багато можливостей для навчання фінансовій грамотності у сфері криптовалют, трейдингу і т.д. Наскільки ці опції користуються попитом серед українців?

– Це власне один з наших ключових пріоритетів. Криптонавчання – як основам, так і просунутим методикам й фінансовій грамотності, безпека платежів, інвестиційні стратегії, розуміння ризиків. Це є частина Crypto Adoption.

Ми дуже багато вкладаємо в подібні програми. Розвиваємо цей напрямок з Міністерством цифрової трансформації. Скоро також плануємо запустити безкоштовний онлайн-курс для всіх, хто хоче поглибити звої знання у роботі із криптовалютою. Й ми дуже раді тому, що попит на подібні продукти стрімко зростає.

– Ми почали розмову з того, що на криптовалютному ринку сьогодні є певна криза. Коли очікується відновлення? На що найближчим часом треба звернути увагу інвесторам?

– Для тих, хто вже давно відслідковує тенденції на крипторинку, немає нічого дивного в тому, що відбувається зараз. У 2013 році Bitcoin впав на 82%, у 2016 році – на 86%, у 2017 році – на 73%. Ситуація 2022 року – просто ще один ринковий цикл, ще одна "криптозима".

Так, нові негативні фактори, спричинені війною й кризою недовіри, трохи поглибили загальну ситуацію. Втім, немає сумніву, що вже найближчим часом ринок розвернеться в сторону відновлення.