Генеральный менеджер Binance в Украине Кирилл Хомяков: Украина сегодня – лучший мировой кейс по использованию криптовалют

Рынок криптовалют сегодня в центре внимания. Так называемая "криптозима" – период длительного снижения капитализации – началась еще весной, а недавно продолжила крутое пике после информации о банкротстве одного из крупнейших игроков – биржи FTX.

Впрочем, нынешний криптокризис следует рассматривать и как возможность для индустрии стать более прозрачной и ответственной в отношении пользователей, убеждены в украинском офисе криптовалютной биржи Binance.

Кирилл Хомяков занимает должность генерального менеджера компании в Украине и Восточной Европе с 2022 года. О кризисе недоверия на мировом криптовалютном рынке, укреплении позиций на локальном, реализации глобальной маркетинговой стратегии и взаимодействии с органами государственной власти и общественными организациями в Украине – обо всем этом подробнее в интервью РБК-Украина.

– Криптовалюта последнее время в центре внимания: банкротство FTX, стремительное падение курса биткоина. Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию на рынке?

– Действительно, происходившие в последнее время события не добавляют оптимизма индустрии. "Криптозима" (период длительного и серьезного падения стоимости криптовалют, – ред.) продолжается и, вероятно, будет продолжаться еще некоторое время.

Кроме того, падение FTX может повлечь за собой и дальнейшие банкротства меньших зависимых игроков. Но это вполне очевидный процесс: когда один из крупных игроков терпит банкротство из-за неэффективного управления – доверие инвесторов существенно снижается, и это не может пройти незаметно для всей индустрии.

Однако такие ситуации возможны не только в криптоиндустрии. Случается, что и банки, крупные страховые компании терпят крах. То есть причина сегодняшнего кризиса не в том, что криптовалюта или блокчейн плохой, а потому, что плохие игроки есть в любой отрасли.

Но на это можно смотреть и с другой стороны: индустрия самоочищается. Плохие игроки уходят с рынка, а сильные проекты, несущие настоящую ценность для клиентов, остаются.

– Крипторинок в Украине отражает мировые тенденции или имеет свои особенности?

– Украина сегодня – лучший мировой кейс по использованию криптовалют. Во-первых, у нас очень высокий Crypto Adoption Index (рейтинг глобального индекса восприятия криптоактивов, – ред.) – более 12,5% украинцев когда-то пользовались криптовалютой.

Кроме того, с начала войны криптовалюта очень помогает с точки зрения донатов, благотворительных проектов: весь мир фактически мгновенно может перевести средства ВСУ, волонтерам, благотворительным фондам. Это совершенно новая история – такого раньше не было, чтобы криптовалюта так быстро и эффективно могла помогать.

Во-вторых, наше государство достигло невероятного уровня развития цифровых услуг и внедряет многие проекты развития цифровой экономики, легализации криптовалют и прочего.

– Недавно в Украине был создан специальный консультационный совет для получения экспертизы и оценки внедрения виртуальных активов. Насколько это положительный сигнал для рынка? Какие ваши ожидания от работы комиссии?

– Убежден, что это даст мощный толчок индустрии. Сейчас комиссия работает над внесением изменений в закон "О виртуальных активах" в части разницы между нашим законом и общеевропейской регуляцией. Как известно, в Европе была принята общеевропейская регуляция виртуальных активов, поэтому Украина, как потенциальный член ЕС, должна также имплементировать эти нормы в наше криптовалютное законодательство.

Это очень важное и правильное решение вводить нормы, адаптированные к требованиям ЕС. Это позволит нам сразу базироваться вместе в единой экосистеме. Конечно, Binance, как ответственный игрок рынка, сотрудничает с комиссией и Министерством цифровой трансформации для предоставления нашей экспертизы и помощи с точки зрения формирования этого законодательства.

Кроме того, для индустрии критически важно, чтобы заработала еще налоговая регуляция рынка. Абсолютное большинство криптопользователей с удовольствием будут платить налоги, чтобы иметь возможность использовать криптовалюту "в белую". Конечно есть поклонники и другой точки зрения, но в целом пользователи положительно воспринимают эту историю. Поэтому индустрия ожидает скорейшего принятия изменений в Налоговый кодекс.

– Во время войны криптовалюта, помимо скорости в платежах, позволила также бороться с финансированием терроризма и незаконной деятельностью агрессора. Можете рассказать поподробнее, как именно это удается? С какими государственными органами вы сотрудничаете в этом направлении?

– Да, к сожалению, переводы идут не только на помощь ВСУ, но и на финансирование терроризма.

Наши подразделения по безопасности и расследованиям сотрудничают с киберполицией и другими правоохранительными органами. Совместными усилиями мы уже разоблачили вместе не одну схему по отмыванию средств.

Несмотря на то, что это направление начало активно развиваться с начала войны, сотрудничать с правоохранителями мы начали еще в начале 2020 года. Тогда мы обнаружили преступную активность, что привело к идентификации и аресту организации киберпреступников, ответственной за кампанию по программам-вымогателям и отмыванию более 42 миллионов долларов США в криптовалютах за последние два года.

– А какой примерно объем криптовалютных операций, по вашим подсчетам, идет на поддержку армии РФ?

– В 2022 году наша исследовательская группа обнаружила, что в феврале российским военным были отправлено криптовалюты более чем на 4 млн долларов. Все началось с публичных сообщений в Telegram о краудфандинговом собрании пожертвований, а закончилось покупкой оружия. Поэтому, несмотря на прозрачность блокчейна и отслеживание транзакций, выявить и перекрыть каналы поступления криптовалют было непросто, ведь большинство криптосредств, собранных группами, были обналичены через "высокорисковые" российские биржи, не имеющие мер предосторожности таких как процедуры KYC и AML против преступного отмывания денег.

– Во время технологической пресс-конференции Web Summit министр цифровой трансформации Михаил Федоров встретился с гендиректором Binance. Какие договоренности были достигнуты?

– Да, это уже не первая встреча Федорова с CZ. То, что команда министерства делает в направлении цифровой трансформации, является одним из лучших кейсов в мире. В последнее время главная тема обсуждения для нас – соблюдение санкций, совместные проекты Минцифры и Binance по поддержке украинцев и благотворительной помощи Украине.

У нас уже было несколько интересных проектов с министерством, например, образовательный проект IT-Generation, карта для беженцев и внутренне перемещенных лиц. Собственно, результаты совместных проектов и новые инициативы направлены на поддержку украинцев, образовательные программы, криптоадопшен в целом и обсуждались на встрече.

– Относительно сотрудничества Binance с украинским министерством в самой индустрии разное отношение. Часть компаний, представленных в Украине, обвиняют главный офис Binance в том, что он продолжает работать в России. Какова позиция украинского офиса относительно этого?

– Мы спокойно относимся к подобной критике, поскольку это уже не первая атака конкурентов на нас под разными предлогами. Мы нашу позицию озвучили, могу еще раз повторить ее.

Binance не имеет офисов, никаких юридических лиц в Российской Федерации. Мы полностью следуем всем санкциям, которые есть в мире. Binance – первая и долгое время единственная компания, имплементировавшая 5 и 7-ми пакетов санкций, согласно которым она ограничила услуги для российских граждан или физических лиц, проживающих в России, или юридических лиц, основанных в России, имеющих криптоактивы, стоимость которых превышает 10 000 евро. Учетные записи, подпадающие под это ограничение, переведены в режим снятия средств. На этих счетах запрещены депозиты или торговля. Сейчас мы активно изучаем 8 пакет санкций.

Наши европейские юридические лица уже долгое время не предоставляют никаких услуг подсанкционным российским гражданам.

Binance многое делает для Украины в противовес разным другим биржам, которые открыто работают в России, не выполняют санкции и ничего для Украины не сделали. В украинском офисе работают украинцы, поэтому, конечно, мы поддерживаем Украину и желаем Украине скорейшей победы.

– Десятки компаний уже запустили или планируют запустить оплату товаров криптой в Украине, например, такие как "Фокстрот" и WOG. Можете ли анонсировать еще какие-то коллаборации? Как планируете популяризировать эту область?

– Украинский бизнес всегда был очень прогрессивным по внедрению новых технологий и удобных платежных решений, в частности криптооплат. Сегодня мы уже интегрировали платежный метод Binance Pay с лидерами рынков, такими как Foxtrot, WOG, VARUS и имеем очередь из заинтересованных партнеров, готовых обеспечить своим пользователям новый уровень сервиса. Украинский бизнес всегда был достаточно передовой.

В целом, наша цель, чтобы уже до конца следующего года в любой точке Украины, магазине можно было рассчитаться криптовалютой. Мы убеждены, что это вполне реальный сценарий.

– А путем чего удается популяризировать эту область? Что отличает именно Binance среди других игроков?

– Здесь действительно все просто. Сейчас развитие критоадопшена в мире составляет 0,1% от общего. Поэтому если мы будем фокусироваться на наших конкурентах, это прибавит нам 5 или 10% роста. Но если мы будем фокусироваться на том, чтобы в 10 или 20 раз увеличить количество криптопользователей в целом, это поможет нам в 10 или в 20 раз вырасти как компании.

Поэтому мы не фокусируемся на конкурентах. Мы фокусируемся на том, чтобы криптовалюта, блокчейн обладали не только инвестиционной, но и прикладной ежедневной ценностью для клиентов. Это позволяет нам увеличивать количество клиентов.

Мы ничего не зарабатываем на соприкасающихся продуктах, но факторы рынка такие как количество людей, знающих, что такое криптовалюта в Украине, качество наших ритейлеров и наличие у нас этого инструмента, делают Украину передовой в мире страной с точки зрения принятия криптовалюты.

– В кошельке Binance есть много возможностей для обучения финансовой грамотности в сфере криптовалют, трейдинга и т.д. Насколько эти опции востребованы среди украинцев?

– Это один из наших ключевых приоритетов. Криптообучение – как основам, так и продвинутым методикам и финансовой грамотности, безопасность платежей, инвестиционные стратегии, понимание рисков. Это часть Crypto Adoption.

Мы очень многое вкладываем в подобные программы. Развиваем это направление с Министерством цифровой трансформации. Скоро также планируем запустить бесплатный онлайн-курс для всех, кто хочет углубить свои знания в работе с криптовалютой. И мы очень рады тому, что спрос на подобные продукты стремительно растет.

– Мы начали разговор с того, что на криптовалютном рынке сегодня есть определенный кризис. Когда ожидается восстановление? На что в ближайшее время следует обратить внимание инвесторам?

– Для тех, кто уже давно отслеживает тенденции на крипторынке, нет ничего удивительного в происходящем сейчас. В 2013 году Bitcoin упал на 82%, в 2016 году – на 86%, в 2017 году – на 73%. Ситуация 2022 года – просто еще один рыночный цикл, еще одна "криптозима".

Да, новые негативные факторы, вызванные войной и кризисом недоверия, несколько усугубили общую ситуацию. Но, нет сомнения, что уже в ближайшее время рынок развернется в сторону обновления.