Фемида против: чем судьям не угодила реформа Зеленского

Владимир Зеленский хочет реформировать судебную систему на свой лад. Законопроект (№1008), перекраивающий систему судоустройства, президент внес в первый день работы парламента нового созыва. Две недели спустя, 12 сентября, Верховная рада приняла его в первом чтении. Инициативу Зеленского поддержали всего 238 депутатов, отказавшись при этом сократить сроки подготовки документа к финальному голосованию.

Судебная реформа последних лет "оставила много нерешенных вопросов, в частности по обеспечению доступа граждан к правосудию, их права на справедливое судебное решение, реальной независимости судей", говорится в пояснительной записке к проекту закона. По мнению его авторов, изменения, прописанные в документе, призваны устранить существующие пробелы.

Но с этим не согласны судьи, адвокаты, общественные организации и дипломаты, раскритиковавшие положения законопроекта Зеленского. Они настаивают, что документ требует доработки и дальнейшего обсуждения.

Обновление ВККС

Прежде всего, Зеленский предлагает полностью обновить Высшую квалификационную комиссию судей. ВККС проводит конкурсы на судейские должности, а потому это один из ключевых органов в формировании судейского корпуса.

Согласно действующему законодательству, комиссия состоит из 16 членов. Восемь из них делегируются съездом судей Украины, еще по двое членов – съездом представителей юридических "вузов" и научных учреждений, съездом адвокатов Украины, уполномоченным Верховной Рады по правам человека и главой Государственной судебной администрации.

Законопроект президента предусматривает сокращение количества членов ВККС до 12 человек. Перезагрузку этого органа будет проводить Высший совет правосудия, создав специальную конкурсную комиссию. В нее войдут трое членов Совета судей и трое международных экспертов. Последние получают право решающего голоса, но назначение по результатам отбора остается за Высшим советом правосудия.

В Совете судей выказали беспокойство насчет сокращения состава ВККС. По словам его представителей, именно продолжительность квалификационного оценивания стали главным фактором, который привел не только к неравенству в оплате труда действующих судей, но и существенно усилил нехватку кадров в украинских судах.

"Существующие процедуры отбора судей, перевод их на должности, конкурсные основы назначения судей требуют значительных человеческих ресурсов и временных затрат. Поэтому возникает вопрос, смогут ли справиться 12 членов комиссии с возложенными на них задачами?" – говорится в обращении Совета судей.

На обновление состава комиссии у совета будет всего лишь 30 дней, включая процесс отбора и утверждение результатов. Обжаловать решение конкурсной комиссии можно будет в скандально известном Окружном админсуде Киева. Кроме того, если сейчас Общественный совет добропорядочности решит, что судья или кандидат на должность судьи не соответствует критериям профессиональной этики и добропорядочности, то ВККС может преодолеть это вето голосами не менее одиннадцати ее членов. Это равно двум третям всего состава комиссии.

Но, сокращая количество членов комиссии до 12 человек, сама формулировка о голосах 11 членов в законопроекте остается неизменной, обращают внимание в Совете судей. А потому для преодоления вето Общественного совета потребуется голоса 11 из 12 членов комиссии. В связи с чем в Совете судей предлагают сохранить в новом законе пропорцию в две трети голосов.

Недовольными изменением порядка формирования ВККС остались и адвокаты. Адвокатура как институт будет лишена права назначать членов комиссии и увольнять членов ВСП. "Исключение адвокатуры из круга субъектов формирования ВККС, которое предусмотрено законопроектом №1008, будет означать нивелирование роли адвокатуры в системе правосудия", – говорится в письме НААУ к главе парламентского комитета по вопросам правовой политики.

Параллельно в законопроекте предлагается люстрировать всех лиц, занимавших должности главы ВККС, председателя Государственной судебной администрации и их заместителей с 21 ноября 2013 года по 19 мая 2019 года. Эту норму подвергли критике и в Верховном суде, и в Высшем совете правосудия, и в Совете судей, и в Ассоциации юристов Украины, отметив, что она не отвечает цели закона об очищении власти.

Обделенный Верховный суд

Под сокращение попадут также судьи Верховного суда. Зеленский предлагает вдвое урезать его максимальный состав – с двухсот до ста судей. Аргументация такого шага в законопроекте не указана. Сокращение количества судей ВС, где сейчас числится 193 человек, будет происходить в процессе переаттестации. Ее проведет обновленная ВККС в течение двух месяцев со дня запуска работы. Оставшимся судьям урежут зарплату – с 75 до 55 прожиточных минимумов (примерно со 150 тыс. гривен до 110 тыс. гривен).

Сокращение состава ВС может ослабить этот орган, что негативно отразится на сроках рассмотрения дел и качестве правосудия в целом, заявили в Верховном суде. Там уточнили, что эта норма наряду с уменьшением судейского вознаграждения и повторным отбором судей ВС "противоречат стандартам Совета Европы и международным обязательствам Украины".

На беспочвенность сокращения количества судей Верховного суда и применения люстрации к членам ВККС указали заместитель председателя посольства ЕС в Украине Анника Вайдеманн и посол Канады в Украине Роман Ващук.

Есть в документе и некоторые сугубо технические несоответствия. Например, он вносит изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей", хотя менять его можно только отдельным специальным законопроектом. Такой предохранитель был предусмотрен для того, чтобы в будущем закон, запустивший судебную реформу в 2016 году, не переписывали отдельными поправками в других документах. Этот предохранитель президент предлагает убрать.

Среди прочего, законопроект регулирует вопрос судейского вознаграждения, уравняв его для всех судей первой и апелляционной инстанций — и для тех, кто прошел квалификационное оценивание, и тех, кто только ожидает своей очереди. И это, пожалуй, единственная норма документа, получившая положительные отзывы как среди судебных органов, так и адвокатов.

Консолидация полномочий

В отличие от квалификационной комиссии и Верховного суда, Высший совет правосудия останется работать в старом составе. По действующему закону, совет вносит представления о назначении судей, принимает решения об их увольнении, отстранении и переводе, а также дает согласие на задержание судьи или содержание его под стражей. По сути, ВСП играет одну из центральных ролей в судейском управлении. Документом Зеленского предлагается еще больше расширить полномочия этого органа, закрепив за советом правосудия право утверждать регламент ВККС, а также порядок и методику отбора судей.

Эксперты считают, что новые функции Высшего совета правосудия представляют угрозу для независимости комиссии и всей судебной власти. Глава Фонда DEJURE Михаил Жернаков видит связь между предложенным в законопроекте Зеленского усилением полномочий ВСП и внезапной сменой главы этого органа. На днях Владимир Говоруха, ставший главой ВСП в апреле этого года, подал в отставку по состоянию здоровья. Вместо него новым главой совета был избран Андрей Овсиенко. Интересно, что они оба посещали Офис президента незадолго до внесения законопроекта в парламент.

У Высшего совета правосудия, впрочем, нашлись и свои замечания к инициативе Зеленского. Там считают, что "отдельные положения законопроекта вызывают предостережения и ставят под сомнение гарантии независимости судебной ветви власти". Документом предусмотрено, что при Высшем совете правосудия создается Комиссия по вопросам добропорядочности и этики, которая будет следить за прозрачностью работы членов ВСП и ВККС, она же сможет инициировать их увольнение.

"Создание любых контрольных, надзорных и других органов, независимо от позитивности их наименования, влечет за собой нарушение принципа независимости члена ВCП", – заявили в Совете судей Украины. Эту позицию озвучили и в самом Высшем совете правосудия. Однако в Ассоциации юристов создание комиссии добропорядочности, напротив, поддерживают.

К слову, в состав этой комиссии войдут трое представителей Высшего совета правосудия и трое международных экспертов. В таком случае сложится ситуация, когда представители, делегированные в комиссию от ВСП, должны будут контролировать добропорядочность своих же коллег. Увольнение кого-либо из них также обязано поддержать большинство членов Высшего совета правосудия.

Для того чтобы судебная реформа состоялась, необходимо перезагрузить ВСП, считают эксперты, аналогичную позицию заняли и дипломаты. Но для обновления совета потребуются изменения в Конституцию.

"Уже сейчас законопроект №1008 предлагает нам инструмент, который поможет, по крайней мере, очистить ВСП от наиболее недостойных ее членов. Это Комиссия по вопросам добропорядочности и этики, которая сможет инициировать увольнение недостойных членов ВККС и ВСП", – говорит эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик. Но единственный способ сделать эту комиссию действительно эффективной – обеспечить решающую роль международных экспертов, уверена она.