Феміда проти: чим суддям не догодила реформа Зеленського

Володимир Зеленський хоче реформувати судову систему на свій лад. Законопроект (№1008), який перекроює систему судоустрою, президент вніс у перший день роботи парламенту нового скликання. Два тижні потому, 12 вересня, Верховна рада прийняла його в першому читанні. Ініціативу Зеленського підтримали всього 238 депутатів, відмовившись при цьому скоротити терміни підготовки документа до фінального голосування.

Судова реформа останніх років "залишила багато невирішених питань, зокрема щодо забезпечення доступу громадян до правосуддя, їх права на справедливе судове рішення, реальної незалежності суддів", йдеться в пояснювальній записці до проекту закону. На думку його авторів, зміни, прописані в документі, покликані усунути існуючі прогалини.

Але з цим не згодні судді, адвокати, громадські організації та дипломати, які розкритикували положення законопроекту Зеленського. Вони наполягають, що документ потребує доопрацювання та подальшого обговорення.

Оновлення ВККС

Насамперед, Зеленський пропонує повністю оновити Вищу кваліфікаційну комісію суддів. ВККС проводить конкурси на суддівські посади, а тому це один із ключових органів у формуванні суддівського корпусу.

Згідно з чинним законодавством, комісія складається з 16 членів. Вісім із них делегуються з'їздом суддів України, ще по двоє членів – з'їздом представників юридичних вишів та наукових установ, з'їздом адвокатів України, уповноваженим Верховної Ради з прав людини і головою Державної судової адміністрації.

Законопроект президента передбачає скорочення кількості членів ВККС до 12 осіб. Перезавантаження цього органу буде проводити Вища рада правосуддя, створивши спеціальну конкурсну комісію. До неї увійдуть троє членів Ради суддів і троє міжнародних експертів. Останні отримають право вирішального голосу, але призначення за результатами відбору залишається за Вищою радою правосуддя.

У Раді суддів висловили занепокоєння щодо скорочення складу ВККС. За словами його представників, саме тривалість кваліфікаційного оцінювання стали головним фактором, який призвів не тільки до нерівності в оплаті праці діючих суддів, але й суттєво посилив брак кадрів в українських судах.

"Існуючі процедури добору суддів, переведення їх на посади, конкурсні засади призначення суддів потребують значних людських ресурсів і часових затрат. Тому виникає питання, чи зможуть впоратися 12 членів комісії з покладеними на них завданнями?" – йдеться у зверненні Ради суддів.

На оновлення складу комісії ради буде всього лише 30 днів включно з процесом відбору та затвердженням результатів. Оскаржити рішення конкурсної комісії можна буде в скандально відомому Окружному адмінсуді Києва. Крім того, якщо зараз Громадська рада доброчесності вирішить, що суддя або кандидат на посаду судді не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності, то ВККС може подолати це вето голосами не менше одинадцяти членів. Це дорівнює двом третинам усього складу комісії.

Але, скорочуючи кількість членів комісії до 12 людей, саме формулювання про голоси 11 членів у законопроекті залишається незмінною, звертають увагу в Раді суддів. А тому для подолання вето Громадської ради потрібно голоси 11 з 12 членів комісії. У зв'язку з чим у Раді суддів пропонують зберегти в новому законі пропорцію у дві третини голосів.

Незадоволеними зміною порядку формування ВККС залишилися й адвокати. Адвокатура як інститут буде позбавлена права призначати членів комісії і звільняти членів ВРП. "Виключення адвокатури з кола суб'єктів формування ВККС, яке передбачено законопроектом №1008, буде означати нівелювання ролі адвокатури в системі правосуддя", – йдеться в листі НААУ до голови парламентського комітету з питань правової політики.

Паралельно в законопроекті пропонується люструвати всіх осіб, які займали посади голови ВККС, голови Державної судової адміністрації та їхніх заступників з 21 листопада 2013 року по 19 травня 2019 року. Цю норму піддали критиці і у Верховному суді, і у Вищій раді правосуддя, і в Раді суддів, і в Асоціації правників України, зазначивши, що вона не відповідає меті закону про очищення влади.

Обділений Верховний суд

Під скорочення потраплять також судді Верховного суду. Зеленський пропонує вдвічі урізати його максимальний склад – з двохсот до ста суддів. Аргументація такого кроку в законопроекті не вказана. Скорочення кількості суддів ВС, де зараз числиться 193 осіб, буде відбуватися в процесі переатестації. Її проведе оновлена ВККС протягом двох місяців з дня запуску роботи. Тим суддям, що залишаться, уріжуть зарплату – з 75 до 55 прожиткових мінімумів (приблизно з 150 тис. гривень до 110 тис. гривень).

Скорочення складу ВС може послабити цей орган, що негативно позначиться на термінах розгляду справ та якості правосуддя загалом, заявили у Верховному суді. Там уточнили, що ця норма разом із зменшенням суддівської винагороди та повторним відбором суддів ВС "суперечать стандартам Ради Європи та міжнародним зобов'язанням України".

На безпідставність скорочення кількості суддів Верховного суду й застосування люстрації членів ВККС вказали заступник голови посольства ЄС в Україні Анніка Вайдеманн і посол Канади в Україні Роман Ващук.

Є в документі і деякі суто технічні невідповідності. Наприклад, він вносить зміни в закон "Про судоустрій і статус суддів", хоча змінювати його можна тільки окремим спеціальним законопроектом. Такий запобіжник був передбачений для того, щоб у майбутньому закон, який запустив судову реформу у 2016 році, не переписували окремими поправками в інших документах. Цей запобіжник президент пропонує прибрати.

Серед іншого, законопроект регулює питання суддівської винагороди, зрівнявши його для всіх суддів першої та апеляційної інстанцій — і для тих, хто пройшов кваліфікаційне оцінювання, і для тих, хто тільки чекає своєї черги. І це, мабуть, єдина норма документа, що отримала позитивні відгуки як серед судових органів, так і адвокатів.

Консолідація повноважень

На відміну від кваліфікаційної комісії та Верховного суду, Вища рада правосуддя залишиться працювати у старому складі. За чинним законом, рада вносить подання про призначення суддів, приймає рішення про їхнє звільнення, відсторонення та переведення, а також дає згоду на затримання судді або утримання його під вартою. По суті, ВРП грає одну з центральних ролей в суддівському врядуванні. Документом Зеленського пропонується ще більше розширити повноваження цього органу, закріпивши за радою правосуддя право затверджувати регламент ВККС, а також порядок і методику відбору суддів.

Експерти вважають, що нові функції Вищої ради правосуддя становлять загрозу для незалежності комісії і всієї судової влади. Голова Фонду DEJURE Михайло Жернаков бачить зв'язок між запропонованими в законопроекті Зеленського посиленням повноважень ВРП і раптовою зміною голови цього органу. Днями Володимир Говоруха, що став главою ВРП у квітні цього року, подав у відставку за станом здоров'я. Замість нього новим головою ради був обраний Андрій Овсієнко. Цікаво, що вони обидва відвідували Офіс президента незадовго до внесення законопроекту до парламенту.

У Вищої ради правосуддя, втім, знайшлися і свої зауваження до ініціативи Зеленського. Там вважають, що "окремі положення законопроекту викликають застереження і ставлять під сумнів гарантії незалежності судової гілки влади". Документом передбачено, що при Вищій раді правосуддя створюється Комісія з питань доброчесності та етики, яка буде стежити за прозорістю роботи членів ВРП та ВККС, вона ж зможе ініціювати їхнє звільнення.

"Створення будь-яких контрольних, наглядових та інших органів, незалежно від позитивності їх найменування, тягне за собою порушення принципу незалежності члена ВРП", – заявили в Раді суддів України. Цю позицію озвучили й у самій Вищій раді правосуддя. Проте в Асоціації юристів створення комісії доброчесності, навпаки, підтримують.

До речі, до складу цієї комісії увійдуть троє представників Вищої ради правосуддя і троє міжнародних експертів. У такому разі складеться ситуація, коли представники, делеговані в комісію від ВРП, повинні будуть контролювати доброчесність своїх же колег. Звільнення кого-небудь з них також зобов'язана підтримати більшість членів Вищої ради правосуддя.

Для того, щоби судова реформа відбулася, необхідно перезавантажити ВРП, вважають експерти, аналогічну позицію зайняли й дипломати. Але для оновлення ради потрібні зміни до Конституції.

"Вже зараз законопроект №1008 пропонує нам інструмент, який допоможе принаймні очистити ВРП від найбільш негідних її членів. Це Комісія з питань доброчесності та етики, яка зможе ініціювати звільнення негідних членів ВККС і ВРП", – каже експерт Центру протидії корупції Галина Чижик. Але єдиний спосіб зробити цю комісію дійсно ефективною – забезпечити вирішальну роль міжнародних експертів, впевнена вона.