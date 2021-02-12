Энергокризис в Украине: кто в нем виноват и как решить проблему

В украинской энергетике этой зимой совпало сразу несколько критических для отрасли факторов. К кризису многомиллиардных неплатежей добавился затяжной ремонт блоков АЭС, высокая аварийность теплоэлектростанций, а также резкое сжигание запасов угля.

Как итог – возник дефицит мощностей на фоне сильных морозов и возросшего потребления. Под этим предлогом Украина возобновила коммерческий импорт э/э из РФ, который угрожает энергетической независимости страны. Кто виноват в кризисе, кому он выгоден и как из него выйти – в материале РБК-Украина.

Украина впервые с 2014 года столкнулась с нехваткой угля. И если в прошлую аномально теплую зиму склады были им переполнены, то теперь, когда в страну пришли холода, сразу несколько энергоблоков, преимущественно государственных ТЭС "Центрэнерго", не могут работать из-за отсутствия угля.

И это при том, что отопительный сезон начался более чем с комфортными запасами для прохождения зимы – по данным Минэнерго, к середине октября на складах было около 2,8 млн т угля, что на 194,5% больше, чем годом ранее. В "Центрэнерго" поясняют, что к началу отопительного сезона уровень их запасов в три раза превышал гарантированный объем.

Но еще до конца года эти "излишки" в буквальном смысле пришлось сжечь, когда нагрузка на ТЭС возросла в связи с затяжными ремонтами на атомных станциях. А из-за того, что новые партии угля не успевали поступать, запасы резко сократились и уже к началу года находились на критическом уровне.

Государственный "Энергоатом" оказался также не готов к холодной зиме: почти весь январь и половину февраля не работали 5 из 15 блоков. Такая ситуация должна была продлиться до конца февраля, однако на одном из блоков Хмельницкой станции решено прервать ремонт и подключить его на 30 дней раньше изначально отведенного срока.

Проблемы в отрасли на фоне ремонтов АЭС и нехватки угля на ТЭС стали неким оправданием для чиновников, поддерживающих импорт э/э из России. Этот шаг подается как вынужденная мера из-за кризиса в энергетике. В нем политики часто винят компании тепловой генерации, которые якобы не запаслись достаточным объемом угля.

"В Украине начался импорт электроэнергии, сейчас он занимает где-то примерно 3-4% от нашего потребления. Но, что важно, этот импорт идет в пиковый период потребления электроэнергии, в частности, в вечерние часы, и способствует сбалансированию энергосистемы", – говорил в начале недели глава профильного энергетического комитета Рады Андрей Герус (автор поправки о начале импорта). По его мнению, "с помощью импорта сбалансируется ситуация" и не будет рисков для веерных отключений.

Валерий Тарасюк, глава регулятора – НКРЭКУ, который отменил ограничение на аукционы по доступу к межгосударственным сечениям, также не возражает против импорта из Беларуси и РФ. Поставки из Беларуси в январе, по его словам, существенно помогли стабильной работе энергосистемы, когда запасы угля на складах были на минимуме.

"Импорт в определенной мере даже помог, потому нужно осторожно и взвешенно подходить к таким решениям", – говорил Тарасюк, комментируя вопрос о необходимости прекращения импорта из Беларуси и РФ. К слову, с начала года Украина уже импортировала из России и Беларуси 323 млн кВт*ч на сумму 514 млн грн.

Кто виноват и причины кризиса

Фундамент кризиса в энергетике заложен еще в октябре 2019 года. И парадокс как раз в том, что импорт, который сейчас объективно позволяет "Укрэнерго" – оператору энергосистемы, более уверенно проходить пиковые нагрузки, и спровоцировал этот кризис.

С осени 2019 по весну 2020 года Украина импортировала 1,1 млрд кВт*ч, что на фоне теплой зимы уже к первому мартовскому локдауну обвалило спрос на электроэнергию и уголь. Уже в марте-апреле прошлого года 95% шахт находились в вынужденном простое. И в таком состоянии они оставались несколько месяцев, пока спрос на украинский уголь снова не начал расти. Но по итогу года добыча угля на государственных шахтах упала на 24%.

Параллельно, с декабря 2019 по февраль 2020 года, на рынке процветали различного рода схемы и манипуляции, о чем ранее подробно писало РБК-Украина. Наиболее известная схема – "торговля воздухом", из-за которых государственный НАЭК "Энергоатом" терял по 1 млрд грн в месяц.

Из-за манипуляций нечистых на руку игроков и молчаливого согласия регулятора, НАЭК не имел возможности продавать электроэнергию на ликвидных площадках (Рынок "на сутки вперед"). Вместо этого госкомпания со своими объемами вынуждено выпадала на балансирующий рынок, где ее электроэнергию выкупали с 45% дисконтом.

Такая ситуация ожидаемо привела к ущербу для компании – за 2020 год "Энергоатом" получил "рекордный" убыток свыше 7 млрд гривен. Летом компания даже брала кредиты для выплаты зарплат. И на фоне дефицита средств сорвала ремонтную кампанию АЭС. Теперь же, в зимний период, АЭС не могут нести положенную нагрузку, что и повысило спрос на уголь.

Вдобавок ситуацию еще больше усугубила бездеятельность НКРЭКУ. Регулятор в последнем квартале 2020 года, наблюдая, как уменьшаются запасы угля на ТЭС, отказался снимать ограничения по цене (price-cap), что не дало возможности угольной генерации, в первую очередь государственной "Центрэнерго", в достаточном объеме закупать уголь. Как известно, ограничения по цене вводились как временная мера при запуске рынка э/э в июле 2019 года, но все еще продолжают действовать "на постоянной основе".

В чьих интересах этот кризис? Эксперты энергетической отрасли и отдельные участники рынка допускают, что кризис создан искусственно, в том числе и для того, чтобы открыть дорогу более дешевому российскому импорту. Уже сейчас закупка э/э у страны-агрессора публично подается как безальтернативная и вынужденная мера. Но дальше доля российских производителей может стать критической, и отказаться от нее будет уже крайне сложно.

Еще осенью 2020 года Андрей Герус публично утверждал, что импорт может быть до 5% от объема потребления, а это примерно 7-8 млрд кВт*ч. В сегодняшних ценах это составляет около 11 млрд гривен.

Главным бенефициаром от кризиса на украинском энергорынке становятся импортеры российской электроэнергии и сама российская "Интер РАО". В прошлом году российская "Интер РАО" экспортировала всего 20 млрд кВт*ч. Если идея по достижению импорта э/э на уровне 5% украинского потребления сработает, объем экспортных контрактов российской монополии за счет Украины вырастит почти в полтора раза.

Импорт э/э из РФ и Беларуси, как следует из публичной информации, осуществляют, среди прочего, "Новая-Энергетическая-Компания" Александра Притыки – бывшего топ-менеджера Дмитрия Фирташа, а также "Днепрсталь-Энерго" Виктора Пинчука, "ДЕ Трейдинг" Максима Ефимова и еще два небольших трейдера.

План "Б" – как выйти из кризиса

Чтобы обеспечить стабильность работы энергосистемы, государственная "Центрэнерго" перешла на сжигание газа вместо угля. Как минимум три блока каждый пиковый период работают на газе, сжигая по 9 млн м3 газа в сутки, о чем ранее заявили в компании.

"Подключения к энергосети блоков на газе не является инициативой "Центрэнерго", это форс-мажорная ситуация для компании и вынужденный шаг ради сохранения энергетической безопасности Украины", – поясняла пресс-служба предприятия.

Что же касается частной генерации, то из-за ограничений по цене на э/э ТЭС, переходя на газ, имеют еще большие убытки, чем при работе на угле. По оценкам участников рынка, себестоимость производства 1 мВт*ч при запуске газовых блоков составляет 75 евро, тогда как price-cap ограничивает цену на уровне примерно 50 евро.

Но для решения проблемы с нехваткой угля, к примеру, компания ДТЭК законтрактовала на февраль импорт 450 тысяч т угля из Казахстана и Польши, а также вывела на полную мощность свои шахты в Павлограде. Но в случае импорта угля есть ряд рисков. Во-первых, российская сторона может заблокировать транзит из Казахстана.

Тем самым РФ сможет увеличить свой экспорт э/э в Украину, усилив зависимость Киева от тока из Москвы. Но едва ли этот сценарий может устроить украинскую сторону, помня о том, что с 2023 года Украина планирует присоединиться в европейской энергетической системе – ENTSO-E.

Чтобы не довести до безвозвратной точки, разрешить проблему могут те, кто ее создал – в первую очередь НКРЭКУ. Для этого, как указывают участники рынка, необходимо прекратить вручную вмешиваться в работу отрасли и перестать менять правила работы по несколько раз в год. Кроме того, регулятору стоит отменить искусственные ограничения цен, устранив перекосы на рынке, которые приводят к миллиардным задолженностям перед производителями электроэнергии.