Экспансия в IT. Как российские инвестфонды и компании захватывают украинский рынок

За восемь лет войны Украина уменьшила объемы торговли с Россией, закрыла воздушное сообщение, ввела санкции против пропагандистских СМИ и соцсетей. Для доброй половины страны все российское стало триггером, а маркировка на товаре "made in Russia" — сигналом не покупать.

В то же время двусторонние связи на уровне бизнеса остаются достаточно крепкими. Особенно в сфере IT. Российские инвесторы находят перспективные украинские стартапы, вкладывают деньги, а затем — выводят прибыль в РФ. Еще один вариант российской экспансии — открытие офисов в Украине. В обоих случаях украинские идеи, бизнесмены и их клиенты гривной поддерживают экономику страны-агрессора.

Проанализировав реестры, базы данных и сайты компаний, мы составили список российских инвесторов и IT-бизнесов, обосновавшихся на украинском рынке.

DST Global

DST Global основан российским миллионером Юрием Мильнером, владельцем Mail.ru Group. В 2018-2020 году компания инвестировала $750 млн в банк Revolut, созданный украинцем Владиславом Яценко.

Управляющими партнерами DST Global значатся Джон Лидфорс, Том Стеффорд и Саураб Гупта. Кроме того, фонд имеет бизнес-партнера в Украине — Викторию Лищинскую. В штат банка входит много украинцев, которые занимают как рядовые, так и управленческие позиции. В 2021 Revolut открыла R&D офис в Украине. Независимо от условий инвестирования, такое вложение принесет Мильнеру миллионы.

TMT Investment

Фонд TMT Investment, основанный в 2012 Германом Каплуном совместно с Александром Моргульчиком и Артемом Инютиным, вложил около $12-17 млн долларов в украинские компании. CEO компании — Александр Селегенев. Основатели (они же основные акционеры) — граждане РФ. Моргульчик в данный момент является директором по развитию бизнеса TMT Investment и проживает в Украине.

Не все инвестиции были для фонда успешными. Например, вложенные $0,3 млн в Sixa основанную украинцем Николаем Минченко, вероятней всего, прогорели: вскоре после открытия компания прекратила свою деятельность, а Минченко сбежал с деньгами инвесторов.

Тем не менее другие компании, в которые фонд вложил деньги, продолжают приносить прибыль. Среди них — онлайн-школа Allright, которая получила $5 млн от многих инвесторов: CEO и Chairman разработчика игр Zeptolab Михаила Лялина, фондов Flashpoint, Genesis Investment и Terra VC.

Другие инвестиции были предоставлены маркетинговой компании RetargetApp ($2,4 млн совместно с Aitarget) и приложению для общения учителей и родителей ClassTag ($3,6 млн). Фонд совместно с такими инвесторами как Almaz Capital, Boost VC, 500 Startups, ICU Ventures, U Ventures и Натальей Водяновой вложил $7,9 млн в стартап на основе искусственного интеллекта 3DLOOK, основанный украинцами Алексом Араповым и Вадимом Роговским, который также имеет бизнес в России.

Imperious Group

Imperious Group имеет загадочную историю основания и владельцев, но это не мешает фонду зарабатывать на украинском бизнесе. Формально основателем числится Тимур Якубарос, а руководителями — Алексей Шайдеров, Леонид Шильман, Валерий Киселев и Владислав Яшаев. Реальным основателем Imperious Group считается Яков Якубов, владеющий значительной частью недвижимости на Тверской в Москве.

Imperious Group вложила в совокупности $1,45 млн в такие компании как Multitest.me ($0,25 млн), Kwambio ($0.65 млн), Delfast ($0,25 млн) и Settle ($0,31 млн). Кроме того, фонд имеет партнерские связи с Украиной. Так, Кирилл Мазур — основатель консалтинга по открытию R&D центров в Украине Center42 — в период активной работы компании был его управляющим партнером.

Flyer One Ventures (ex-Genesis Investment)

Инвестфонд Genesis Investment основали россияне Дмитрий Зубатюк, Василий Ульянов и Владимир Многолетний. В сентябре 2021 Genesis сменил имя на Flyer One Ventures. По официальной версии, такое название помогает лучше отобразить инвестиционную стратегию компании. Однако, есть причины предполагать, что переименование понадобилось после журналистских расследований.

Фонд тесно связан с Украиной. Хотя бы потому что его управляющий партнер Виталий Лаптенок, вице-президент Алексей Ермоленко, инвестиционный директор Елена Мажуха живут и работают в Киеве. Genesis обязан своим существованием ряду российскмх инвесторам, которые вложили деньги в компанию. Среди них Digital Spring Ventures, со-основатель фонда Digital Sky Technologies и Mail.ru group Григорий Фингер, ex-CEO Одноклассников и со-основатель Joom.com Илья Широков, российский миллиардер Феликс Лобашевский.

Flyer One Ventures суммарно вложил в украинский бизнес $7-12,3 млн в 2016-2021. Инвестиции распределились между пятью компаниями: онлайн IT-школа Mate Academy ($0,58 млн), сервис онлайн-поиска медикаментов Liki24 ($5 млн), онлайн школа английского для детей Allright ($5 млн совместно с другими инвесторами), фоторедактор PromoRepublic ($1,5 млн) и Elision ($0,15 млн).

Многолетний и Зюбатюк ранее работали в нефтегазовой сфере, а также в инвестиционной компании "Тройка диалог" (сейчас Sberbank CIB). Зубатюк также является сооснователем ООО "Айдилс Нет", на которое зарегистрирована инвестиционно-банковская компания Gardiner Resources — партнер Genesis, Lukoil и Gazprom, который на 50% принадлежит государству.

Almaz Capital

Almaz Capital основал российский бизнесмен украинского происхождения Александр Галицкий. Фонд специализируется на инвестициях в прибыльный игровой бизнес в Украине. Учитывая размеры вложений, такой подход может принести компании значительную прибыль.

Almaz Capital совместно с Cabra VC вложили $11,25 млн в онлайн-тренажер для геймеров Mobalytics. Тренажер был создан украинцами Богданом Сучиком и Николаем Лобановым совместно с американцем Amine Issa. Кроме того, компания инвестировала $7,2 млн в DMarket — другой игровой стартап, созданный украинцем Владимиром Панченко.

Network VC

Основатели фонда Network VC — уроженец Украины Александр Сорока и россиянин Василий Николаев. Они инвестировали $1 млн в стартап Raccon World, который производит девайсы для физической реабилитации пациентов на дому. Сорока и Николаев инвестировали через Silicon Valley Syndicate Club, в котором состоят Network VC. Сорока, который занимает позицию управляющего партнера Network VC, также входит в правление Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association (UVCA) и работает в Киеве.

Список российских компаний, открывшие офисы в Украине:

DataArt

DataArt — компания по разработке программного обеспечения. Основана Евгением Голандом, со-основателем запрещенного в Украине Mail.ru. Компания имеет офисы в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, и Херсоне. В штате преимущественно украинские специалисты — порядка 2150 человек против 780 россиян.

Plarium

Plarium — израильский разработчик онлайн-игр с российскими инвесторами Михаилом и Вячеславом Мирилашвили. Вячеслав Мирилашвили ранее был совладельцем заблокированного СБУ Вконтакте. Сегодня две трети сотрудников компании работают в Украине, и только одна пятая — в России.

Playrix

Playrix — еще один разработчик онлайн-игр, который основали уроженцы России Дмитрий и Игорь Бухман. Компания имеет офисы в Киеве и Харькове, одну пятую штата (около 250 человек) составляют украинцы.

2GIS

2GIS — популярное в Украине приложение оффлайн-карт. Компания основана Александром и Дмитрием Сысоевыми. Центральный офис находится в Новосибирске, но 60 человек работают в киевском подразделении.

Adonweb

Adonweb (ActionPay) занимается монетизацией трафика для различных онлайн-ресурсов. Основана Иваном Банниковым. Фактически Adonweb — холдинг, который включает в себя группу проектов: ActionPay, группу рекламных сетей Ad.ru, сеть адаптивной рекламы AdXXX, бинарные опционы Binatex, интернет-магазин Mamam.ua, сервис лидогенерации для рекламных сетей Leadmix. Офисы расположены в Киеве и Виннице, на них приходится 10% персонала компании.

XBT Holding

Как видим, Россия крепко обосновалась в украинском бизнесе. Кто-то может сказать, что без российских инвестиций все эти компании просто обанкротились бы. В то же время, системы сигнализации Ajax получили $10 млн от украинских венчурных фондов Horizon Capital и SMRK. Компания Grammarly привлекла $200 млн за два раунда инвестирования от европейских и американский фондов, включая General Catalyst.

Кроме того, вовлечение российского капитала достаточно рискованно для украинских предпринимателей. Санкции за оккупацию Крыма, вооруженную агрессию на Донбассе, диверсии российской агентуры на территории Европы и США, направлены против российских компаний и отдельных бизнесменов. Следовательно, нет гарантий, что их украинские "клиенты" вместо очередного транша будут вынуждены закрыть офисы и уволить тысячи сотрудников.

Решением могут стать законодательные ограничения для российских IT-бизнесменов и инвесторов с попутным созданием стимулов для европейских и американских предпринимателей финансировать украинский бизнес. Это небыстрый процесс, связанный с дополнительной регуляцией и созданием адекватных норм KYC, чтобы избежать заключения сделок в офшорах. Однако этот путь придется пройти, если Украина нацелена на защиту национальных интересов и территориальной целостности.