Експансія в IT. Як російські інвестфонди і компанії захоплюють український ринок

За вісім років війни Україна зменшила обсяги торгівлі з Росією, закрила повітряне сполучення, ввела санкції проти пропагандистських ЗМІ та соцмереж. Для доброї половини країни все російське стало тригером, а маркування на товарі "made in Russia" — сигналом не купувати.

Водночас двосторонні зв'язки на рівні бізнесу залишаються досить міцними. Особливо у сфері IT. Російські інвестори знаходять перспективні українські стартапи, вкладають гроші, а потім — виводять прибуток у РФ. Ще один варіант російської експансії — відкриття офісів в Україні. В обох випадках українські ідеї, бізнесмени та їхні клієнти гривнею підтримують економіку країни-агресора.

Проаналізувавши реєстри, бази даних і сайти компаній, ми склали список російських інвесторів і IT-бізнесів, що влаштувалися на українському ринку.

DST Global

DST Global заснований російським мільйонером Юрієм Мільнером, власником Mail.ru Group. У 2018-2020 році компанія інвестувала $ 750 млн в банк Revolut, створений українцем Владиславом Яценком.

Керуючими партнерами DST Global значаться Джон Лідфорс, Том Стеффорд і Саураб Гупта. Крім того, фонд має бізнес-партнера в Україні — Вікторію Ліщинську. У штат банку входило багато українців, які займають як рядові, так і управлінські позиції. У 2021 Revolut відкрив R&D офіс в Україні. Незалежно від умов інвестування, таке вкладення принесе Мільнеру мільйони.

TMT Investment

Фонд TMT Investment, заснований у 2012 Германом Каплуном спільно з Олександром Моргульчиком та Артемом Інютиним, вклав близько $12-17 млн доларів в українські компанії. CEO компанії — Олександр Селегенев. Засновники (вони ж основні акціонери) — громадяни РФ. Моргульчик наразі є директором з розвитку бізнесу TMT Investment і проживає в Україні.

Не всі інвестиції були для фонду успішними. Наприклад, укладений $ 0,3 млн в Sixa засновану українцем Миколою Мінченком, скоріш за все, прогоріли: незабаром після відкриття компанія припинила свою діяльність, а Мінченко утік з грошима інвесторів.

Проте інші компанії, в які фонд вклав гроші, продовжують приносити прибуток. Серед них — онлайн-школа Allright, яка отримала $5 млн від багатьох інвесторів: CEO і Chairman розробника ігор Zeptolab Михайла Ляліна, фондів Flashpoint, Genesis Investment і Terra VC.

Інші інвестиції були надані маркетинговій компанії RetargetApp ($ 2,4 млн спільно з Aitarget) і додатком для спілкування вчителів і батьків ClassTag ($ 3,6 млн). Фонд спільно з такими інвесторами як Almaz Capital, Boost VC, 500 Startups, ICU Ventures, U Ventures і Наталією Водяновою вклав $ 7,9 млн У стартап на основі штучного інтелекту 3DLOOK, заснований українцями Алексом Араповим і Вадимом Роговським, який також має бізнес в Росії.

Imperious Group

Imperious Group має загадкову історію заснування і власників, але це не заважає фонду заробляти на українському бізнесі. Формально засновником числиться Тимур Якубарос, а керівниками — Олексій Шайдеров, Леонід Шильман, Валерій Кисельов і Владислав Яшаєв. Реальним засновником Imperious Group вважається яків Якубов, що володіє значною частиною нерухомості на Тверській в Москві.

Imperious Group вклала в сукупності $1,45 млн в такі компанії як Multitest.me ($ 0,25 млн), Kwambio ($0.65 млн), Delfast ($ 0,25 млн) і Settle ($ 0,31 млн). Крім того, фонд має партнерські зв'язки з Україною. Так, Кирило Мазур — засновник консалтингу з відкриття R&D центрів в Україні Center42 - в період активної роботи компанії був його керуючим партнером.

Flyer One Ventures (ex-Genesis Investment)

Інвестфонд Genesis Investment заснували росіяни Дмитро Зубатюк, Василь Ульянов та Володимир Многолітній. У вересні 2021 Genesis змінив ім'я на Flyer One Ventures. В офіційній версії, така назва допомагає краще відобразити інвестиційну стратегію компанії. Проте є причини припускати, що перейменування знадобилося після журналістських розслідувань.

Фонд тісно пов'язаний з Україною. Хоча б тому що його керуючий партнер Віталій Лаптенок, віце-президент Олексій Єрмоленко, інвестиційний директор Олена Мажуха живуть і працюють у Києві. Genesis зобов'язаний своїм існуванням ряду російських інвесторів, які вклали гроші в компанію. Серед них Digital Spring Ventures, спів-засновник Фонду Digital Sky Technologies і Mail.ru group Григорій Фінгер, ex-CEO однокласників і со-засновник Joom.com Ілля Широков, російський мільярдер Фелікс Лобашевський.

Flyer One Ventures сумарно вклав в український бізнес $7-12, 3 млн у 2016-2021. Інвестиції розподілилися між п'ятьма компаніями: онлайн IT-школа Mate Academy ($ 0,58 млн), сервіс онлайн-пошуку медикаментів Liki24 ($5 млн), онлайн школа англійської для дітей Allright ($5 млн спільно з іншими інвесторами), фоторедактор PromoRepublic ($ 1,5 млн) і Elision ($ 0,15 млн).

Многолітній і Зюбатюк раніше працювали в нафтогазовій сфері, а також в інвестиційній компанії "Трійка Діалог" (зараз Sberbank CIB). Зубатюк також є співзасновником ТОВ "Айділс ні", на яке зареєстрована інвестиційно-банківська компанія Gardiner Resources — партнер Genesis, Lukoil і Gazprom, який на 50% належить державі.

Almaz Capital

Almaz Capital заснував російський бізнесмен українського походження Олександр Галицький. Фонд спеціалізується на інвестиціях в прибутковий ігровий бізнес в Україні. Враховуючи розміри вкладень, такий підхід може принести компанії значний прибуток.

Almaz Capital спільно з Cabra VC вклавши $11,25 млн в онлайн-тренажер для геймерів Mobalytics. Тренажер був створений українцями Богданом Сучиком і Миколою Лобановим спільно з американцем Amine Issa. Крім того, компанія інвестувала $ 7,2 млн в DMarket — інший ігровий стартап, створений українцем Володимиром Панченко.

Network VC

Засновники фонду Network VC — уродженець України Олександр Сорока і росіянин Василь Ніколаєв. Вони інвестували $ 1 млн в стартап Raccon World, який виробляє Девайси для фізичної реабілітації пацієнтів дома. Сорока і Миколаїв інвестували через Silicon Valley Syndicate Club, в якому складаються Network VC. Сорока, який займає позицію керуючого партнера Network VC, також входить до правління Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association (UVCA) і працює в Києві.

Список російських компаній, що відкрили офіси в Україні:

DataArt

DataArt — компанія з розробки програмного забезпечення. Заснований Євгеном Голандом, спів-засновником забороненого в Україні Mail.ru. компанія має офіси в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, і Херсоні. У штаті переважно українські фахівці-близько 2150 осіб проти 780 росіян.

Plarium

Plarium — Ізраїльський Розробник онлайн-ігор з російськими інвестор Михайлом і В'ячеславом Мірілашвілі. В'ячеслав Мірілашвілі раніше був співвласником заблокованого СБУ Вконтакте. Сьогодні дві третини співробітників компанії працюють в Україні, і тільки одна п'ята - в Росії.

Playrix

Playrix — ще один розробник онлайн-ігор, який заснували уродженці Росії Дмитро та ігор Бухман. Компанія має офіси в Києві та Харкові, одну п'яту штату (близько 250 осіб) складають українці.

2GIS

2GIS — популярний в Україні додаток оффлайн-карт. Компанія заснована Олександром і Дмитром Сисоєвими. Центральний офіс знаходиться в Новосибірську, але 60 осіб працюють в Київському підрозділі.

Adonweb

Adonweb (ActionPay) займається монетизацією трафіку для різних онлайн-ресурсів. Заснована Іваном Банніковим. Фактично Adonweb-холдинг, який містить групу проектів: ActionPay, групу рекламних мереж Ad.ru, мережа адаптивної реклами AdXXX, бінарні опціони Binatex, інтернет-магазин Mamam.ua, сервіс лідогенерації для рекламних мереж Leadmix. Офіси розташовані в Києві та Вінниці, на них припадає 10% персоналу компанії.

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Як бачимо, Росія міцно влаштувалася в українському бізнесі. Хтось може сказати, що без російських інвестицій всі ці компанії просто збанкрутували б. Водночас системи сигналізації Ajax одержали $10 млн від українських венчурних фондів Horizon Capital і SMRK. Компанія Grammarly залучила $200 млн за два раунди інвестування від європейських і американський фондів, включаючи General Catalyst.

Крім того, залучення російського капіталу досить ризиковано для українських підприємців. Санкції за окупацію Криму, збройну агресію на Донбасі, диверсії російської агентури на території Європи і США, спрямовані проти російських компаній і окремих бізнесменів. Отже, немає гарантій, що їхні українські "клієнти" замість чергового траншу будуть змушені закрити офіси і звільнити тисячі співробітників.

Рішенням можуть стати законодавчі обмеження для російських IT-бізнесменів та інвесторів з попутним створенням стимулів для європейських і американських підприємців фінансувати український бізнес. Це нешвидкий процес, пов'язаний з додатковою регуляцією і створенням адекватних норм KYC, щоб уникнути укладення угод в офшорах. Однак цей шлях доведеться пройти, якщо Україна націлена на захист національних інтересів і територіальної цілісності.