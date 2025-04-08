Економічне відновлення. Чому повернення ВПО до економічної активності важливо для розвитку країни

Війна в Україні призвела до значних руйнувань інфраструктури та економіки, змусивши мільйони людей залишити свої домівки і стати внутрішньо переміщеними особами (ВПО). За офіційними даними, кількість ВПО в Україні налічує майже 5 млн осіб. Ця криза не лише ставить перед державою серйозні виклики. Ми пропонуємо подивитись на ці виклики через призму задачі створення можливостей для соціально-економічного відновлення, зокрема через активну участь внутрішньо переміщених осіб в розвитку локальної економіки.

Про те, як саме ВПО можуть стимулювати економічне відновлення і яку роль в цьому процесі відіграють мікробізнеси — розповідаємо у третьому матеріалі спецпроєкту РБК-Україна спільно з експертами безоплатного онлайн-курсу "Право на бізнес: як залучати ресурси на власну справу", який розробив Благодійний фонд "Право на захист" за підтримки платформи Prometheus.

Економічна спроможність ВПО як основа інтеграції

Інтеграція внутрішньо переміщених осіб у нові громади — складний процес, який потребує вирішення багатьох соціально-економічних питань.

Безробіття, відсутність житла та соціальної інфраструктури часто стають ключовими бар'єрами на шляху адаптації. За словами Валерії Секісової, керівниці програми "Економічної включеності внутрішньо переміщених осіб та постраждалого від війни населення" у Благодійному фонді "Право на захист", ВПО, які знаходять роботу або започатковують власний бізнес, не лише забезпечують себе, але й сприяють підвищенню економічної активності в громаді шляхом утримання рівня платоспроможності, створення робочих місць, наповнення місцевого бюджету через сплату податків. Це, як наслідок, стимулює економічний розвиток приймаючих громад.

"Багато вимушено переміщених людей створюють власні мікробізнеси, які надають можливість не лише заробляти, але й створювати робочі місця для інших, залучати інвестиції, створювати додаткову цінність в громаді, посилювати громаду через соціальну складову. Це сприяє формуванню економічного підґрунтя для розвитку регіонів. Таким чином, підприємництво стає важливим драйвером розвитку не тільки для окремого підприємця, але й для громади", — пояснює Валерія Секісова.

Сертифікована тренерка з бізнесу та проєктного менеджменту, а також одна з експерток онлайн-курсу "Право на бізнес: як залучати ресурси на власну справу" Ольга Маліхатко зазначає, що один з найбільших впливів малого бізнесу на громаду полягає в здатності створювати робочі місця для людей, що мають обмежений доступ до великого ринку праці.

"Для багатьох жителів маленьких міст та сіл місцеві підприємства стають єдиним шансом на стабільну роботу. Завдяки таким ініціативам, громади отримують шанс на економічне відродження, адже нові підприємства часто відкривають додаткові можливості для розвитку інфраструктури, підтримки освіти, охорони здоров'я та інших важливих напрямків", — говорить бізнес-тренерка.

Вимушено переміщенні люди, які мають фінансову стабільність не тільки отримують змогу будувати власне майбутнє, а й сприяють зміцненню соціальної згуртованості.

"Економічно інтегровані внутрішньо переміщені особи можуть сприяти взаємодопомозі та соціальній підтримці інших вразливих категорій і таким чином допомагати вибудовувати міцні соціальні зв’язки в громадах. Це означає, що створення нових робочих місць та підприємницька активність переселенців не лише сприяє економічному зростанню, а й зміцнює горизонтальні зв’язки між мешканцями громади, зменшуючи соціальну напругу та сприяючи інтеграції. І важливо, щоб цьому сприяла і держава, і суспільство в цілому" — пояснює Ольга Денькович, координаторка програми Соціальної згуртованості і порозуміння БФ "Право на захист".

Роль громадських та благодійних організацій

Поруч з державними ініціативами, неурядові організації беруть на себе важливу роль у наданні у підтримці ВПО щодо відновлення їх економічної спроможності.

Саме ГО, які "супроводжують" українців через різні етапи переміщення, як то: евакуація, стабілізація під час кризи переміщення, допомога в місцях компактного проживання, дуже чітко усвідомлюють необхідність наступного за стабілізацією етапу — відновлення самозарадності.

Різні організації працюють в декількох векторах допомоги з відновленням самозарадності внутрішньо переміщених співгромадян, в тому числі і економічної самозарадності.

Благодійний фонд "Право на захист" реалізує низку подібних активностей. Серед них — тренінги з основ підприємницької діяльності, експертний супровід, коучингова підтримка, грантування якісних бізнес-ідей, або працюючих мікробізнесів.

Програми з підприємництва допомагають переселенцям зрозуміти, як організувати власний бізнес, розробити бізнес-плани, а також знайти джерела фінансування для стартапів. Це дає їм можливість не лише покращити своє матеріальне становище, а й стати активними учасниками економічного життя нових регіонів.

Крім того, "Право на захист" надає правову підтримку, що є важливим фактором для тих, хто хоче започаткувати бізнес або отримати соціальні виплати. Правова допомога допомагає переселенцям зорієнтуватися у бюрократичних процедурах, які інколи можуть бути складними і заплутаними, особливо у новому місці проживання. Багато ВПО після завершення навчальних курсів не лише відкривають власні справи, а й активно сприяють розвитку місцевої економіки та соціальних ініціатив.

Виклики та перспективи

Попри успішні приклади, ВПО стикаються з серйозними викликами: відсутність початкового капіталу, обмежений доступ до ринків і ресурсів, інфраструктурні проблеми та психологічні бар’єри.

Також мікропідприємці часто постають перед труднощами у виборі між різними фінансовими інструментами.

"Гранти і позики можуть бути корисними, однак важливо зрозуміти, що це не просто кошти, а й відповідальність або за їх доцільне використання або повернення", — наголошує Артем Корнецький, співзасновник Українського соціального венчурного фонду та один з лекторів курсу "Право на бізнес".

Однією з важливих перешкод для розвитку власної справи також є травматичний досвід війни, який ускладнює процес адаптації. З практики роботи з внутрішньо переміщеними особами відомо, що людям, які пережили втрату всього, часто важко наважитися розпочати щось знову. Це особливо складно, коли потрібно здійснювати фінансові вкладення, адже у переміщених осіб або відсутні необхідні ресурси, або існує страх повторної втрати. На цьому етапі важливо надавати людям конкретні та практичні поради: що можна зробити, як це реалізувати та до кого звернутися за підтримкою.

Зрозумівши цю потребу, ми розробили онлайн-курс "Право на бізнес: як залучати ресурси на власну справу", він створений саме для тих, хто шукає такі практичні рішення та поради. Експерти Фонду реалізували його разом із платформою Prometeus.

Після проходження цього курсу ви навчитеся ефективно залучати ресурси та дізнаєтесь, як отримати фінансову підтримку для розвитку своєї справи. А також — як правильно розрахувати стартовий капітал, створити бізнес-план і шукати кошти через гранти, кредити, краудфандинг чи інвестиції. У програмі — реальні кейси, практичні поради та приклади успішного заповнення грантових заявок, які допоможуть вам застосувати знання на практиці.

На курсі також розглядаються можливості роботи з донорами, місцевими програмами підтримки та інвесторами, а особливу увагу приділено соціальній цінності бізнесу як перевазі для залучення ресурсів. Це ваша можливість безоплатно отримати повний набір інструментів для запуску або розвитку бізнесу з підтримкою професійних експертів і натхненням від успішних історій. Приєднуйтесь!

Детальніше про історії тих, хто вже за допомогою нових знань зміг залучити фінансування для реалізації власних бізнес-ідей — читайте у першому матеріалі спецпроєкту за підтримки фонду. У другому матеріалі ви знайдете практичний посібник для підприємців-початківців, в якому ви дізнаєтесь, з чого почати, де знайти стартовий капітал та як правильно розробити бізнес-план.