Свій бізнес під час війни. Практичний посібник для підприємців-початківців

Розпочати власний бізнес — це завжди виклик. Особливо в умовах війни, коли нестабільність і невизначеність стали частиною повсякденності. Водночас підприємництво — це шанс забезпечити себе та свою родину, знайти нові можливості для розвитку і зробити власний внесок у відновлення економіки країни. Але з чого почати? Де знайти стартовий капітал? Як правильно розробити бізнес-план?

На ці та інші питання відповідає безоплатний онлайн-курс "Право на бізнес: як залучати ресурси на власну справу", який розробив Благодійний фонд "Право на захист" спільно з платформою Prometheus.

РБК-Україна у спецпроєкті з експертами курсу зібрало практичні поради, які допоможуть підприємцям-початківцям знайти відповіді на ці питання та зробити перші кроки на шляху до створення власного бізнесу.

Перший крок — пошук ідеї для бізнесу

Пошук ідеї для бізнесу є основою всього процесу. Це момент, коли необхідно зрозуміти, що саме вам цікаво робити, чому ви хочете створити свій бізнес і що може бути корисним для ваших потенційних клієнтів. В умовах економічної нестабільності важливо обирати напрям, який не тільки відповідає вашим захопленням, але й має додану вартість на ринку. Водночас бізнес не обов'язково має бути лише про прибуток. Це також можуть бути соціально орієнтовані бізнеси.

"Соціально орієнтовані бізнеси — це бізнеси, які створюють робочі місця, допомагають у вирішенні соціальних проблем або поліпшують якість життя людей у складних життєвих обставинах, розвивають соціальні послуги та інновації", — говорить Артем Корнецький, співзасновник Українського соціального венчурного фонду та один з лекторів курсу "Право на бізнес".

Переваги соціально орієнтованого бізнесу включають доступ до грантів і програм підтримки, лояльність клієнтів, довіру інвесторів та залучення талановитих працівників. Соціальний компонент не лише посилює бізнес, а й відкриває нові можливості для розвитку та партнерств.

Другий крок — Оцініть свої ресурси та можливості

Перед тим як розпочати власну справу, важливо об’єктивно оцінити свої можливості та ресурси. Чи є у вас досвід у цій сфері? Якщо ні, може варто пройти курси чи знайти ментора?

Окрім цього, ви маєте чітко визначити, яку суму готові інвестувати в бізнес. Чи готові ви ризикувати власними заощадженнями?

У Благодійному фонді "Право на захист" наголошують: на старті головне — знати свої сильні сторони й чітко розуміти, які ресурси у вас вже є. Ваші ресурси — це не лише гроші, але й знання, навички, зв'язки.

Знання своїх сильних сторін сприятиме успіху в майбутньому. Наприклад, правильно підібрана команда, партнерства, знання, інноваційні технології чи навіть мережі контактів можуть стати вирішальними для успіху вашого проєкту. Перед тим як зосереджуватися на фінансових питаннях, проаналізуйте ваші потреби та визначте, які ресурси вже є. Використовуйте алгоритм: визначте, що робитимете, які ресурси для цього потрібні, та де їх можна знайти. Такий підхід допоможе уникнути поширеної помилки — думки, що без значного фінансування бізнес неможливий.

"Починати підприємницьку діяльність без досвіду — можливо. Головне — вчитися, не боятися пробувати, адаптуватися. Шукайте курси та тренінги, які допоможуть вам зрозуміти основи підприємництва, і не бійтеся звертатися за допомогою до людей, які мають досвід", — наголошує Валерія Секісова, керівниця програми "Економічної включеності внутрішньо переміщених осіб та постраждалого від війни населення" у БФ "Право на захист".

Сертифікована тренерка з бізнесу та проєктного менеджменту Ольга Маліхатко також радить перед тим як починати бізнес, запитати у себе: "Навіщо мені це потрібно?" "Якщо ви плануєте це як спосіб розвантаження чи вихід із кризи, варто обміркувати, чи дійсно підприємництво є найкращим рішенням. Успішний бізнес починається з усвідомленої мети й чіткої мотивації", — зазначає експертка.

Лише після аналізу переходьте до питань залучення фінансів. У вас є кілька варіантів: пошук грантових коштів, співпраця з інвесторами, бізнес в партнерстві, краудфандинг, залучення кредитних коштів. Кожен з них має свої переваги, їх також можна поєднувати. Але пам’ятайте, що ресурси, які не є фінансовими, часто не менш цінні для розвитку вашої справи.

Третій крок — створіть бізнес-план

Бізнес-план — основа будь-якого успішного бізнесу. Він допомагає не лише оцінити ризики, а й визначити конкретні кроки для досягнення мети.

Будь-який бізнес-план має містити відповіді на наступні запитання: що саме ви пропонуєте, і яку проблему вирішує ваш продукт чи послуга? Хто ваші клієнти? Хто ваші конкуренти, і чим ви можете виділитися? Які будуть витрати, і як ви плануєте отримувати прибуток? Як будете залучати клієнтів? Додатково важливо передбачити план дій у разі кризових ситуацій. Розуміння потенційних ризиків допоможе швидше реагувати на виклики.

"Чітко прописаний бізнес-план — це не просто формальність. Це ваша карта на шляху до успіху. Вивчайте ринок, аналізуйте ризики і будьте готові до коригувань на кожному етапі. Без реалістичного плану ви ризикуєте зіштовхнутися з труднощами, які можна було б уникнути", — пояснює Олена Шилобрид, заступниця керівниці програми "Економічної включеності внутрішньопереміщених осіб та постраждалих від війни населення" в БФ "Право на захист".

Чотири основні частини базового бізнес-плану:

Концепція бізнесу описує компанію, продукт чи послугу.

Аналіз бізнесу та ринку включає SWOT-аналіз (сильні та слабкі сторони, можливості та ризики), конкурентів, попит і формування унікальної торгової пропозиції.

План реалізації деталізує маркетингову стратегію, організаційну структуру, ключові кроки з виведення продукту на ринок, операційні процеси провадження діяльності.

Фінансові розрахунки охоплюють стартові витрати, доходи, видатки, точку беззбитковості, повернення інвестицій чи кредитів, прибуток. Зробивши якісні розрахунки ви зможете оцінити рентабельність бізнесу.

Інвестиційний бюджет (наприклад, витрати на ремонт, обладнання чи оформлення документів) слід доповнити прорахованими операційними витратами. Сюди входять заробітна плата працівників, маркетинг та витрати на перших етапах роботи. Планування цих статей витрат допоможе уникнути касових розривів, які можуть стати серйозною проблемою. Детально це пояснює Олександр Валігурський в онлайн курсі "Право на бізнес: як залучати ресурси на власну справу".

Четвертий крок — знайдіть фінансування

Одна з найбільших перепон для початківців — відсутність стартового капіталу. Саме тема залучення ресурсів, і не лише фінансових, є основною темою онлайн-курсу. Багато людей бояться починати бізнес саме через брак коштів. Але якщо правильно продумати бізнес-план і скористатися доступними інструментами підтримки, можна досягти успіху навіть із мінімальними ресурсами.

"Для того, що залучити зовнішнє фінансування, важливо розуміти різницю між грантами, кредитами, інвестиціями та іншими фінансовими інструментами. Гранти — це можливість отримати підтримку без необхідності повертати кошти, але вони часто мають соціальну складову або певні умови. Кредити передбачають повернення коштів з відсотками, і це слід враховувати в бізнес-моделі. Інвестиції, своєю чергою, означають, що ви ділитеся частиною свого бізнесу в обмін на фінансову підтримку. Розібравшись у цих нюансах, ви зможете обрати те, що підходить саме вашій ідеї", — наголошує Артем Корнецький, співзасновник та керівник School of ME, один з лекторів курсу "Право на бізнес".

Головними умовами зовнішнього фінансування зазвичай є цільове використання, конкурсна основа й звітування. Вивчіть умови програми, переконайтеся, що відповідаєте критеріям, і детально прорахуйте бюджет. Покажіть, як грантові кошти допоможуть вашій справі розвиватися й досягати результатів.

"Питання, де взяти гроші і ресурси, дійсно є найбільшим страхом і викликом для багатьох підприємців-початківців. Але подібні курси допомагають розібратися в цьому. Це чудова можливість розібратися у власній справі, подивитися на неї зі сторони, знайти нові шляхи розвитку і залучити додаткове фінансування", — ділиться своїм досвідом випускниця курсу Олена, власниця тату-студії в Харкові.

Варто зазначити, що цим темам на онлайн-курсі від Благодійного фонду "Право на захист" присвячено одразу п'ять модулів. Програма також включає реальні приклади успішного залучення ресурсів і практичні поради щодо співпраці з інвесторами та фінансовими установами.

Пʼятий крок — Використовуйте ресурси ефективно

Залучення фінансування — це лише початок. Для досягнення успіху важливо грамотно розпоряджатися наявними ресурсами. Також потрібно не лише планувати бюджет, а й постійно аналізувати витрати, використовувати сучасні інструменти маркетингу та створювати довгострокові партнерства з клієнтами й постачальниками.

"Будьте готові до того, що ваш бізнес не стане успішним миттєво. Потрібно час, терпіння та праця. Важливо зберігати стійкість і не здаватись після першої ж невдачі. Ваш успіх залежить від того, як наполегливо ви працюєте, як ви адаптуєте свою діяльність або продукт відповідно до отриманого успішного або провального досвіду. Підприємництво — це постійний рух і пошук", — зазначає Валерія Секісова.

ТОП-3 додаткових порад для підприємців-початківців:

Вивчайте досвід інших підприємців. Завжди є уроки, які можна взяти з історій успіху або поразок. Налагоджуйте контакти та партнерства з іншими підприємцями. Спільнота є важливим ресурсом, який може допомогти на кожному етапі. Навчайтесь. Використовуйте онлайн-курси, тренінги, ходіть на тематичні події, запитуйте у тих, хто більш досвідчений - навчання для підприємця повинно стати постійним процесом.

Онлайн-курс "Право на бізнес: як залучати ресурси на власну справу" створений саме для тих, хто шукає такі практичні рішення та поради. Експерти Фонду реалізували його разом із платформою Prometeus.

Ви навчитеся ефективно залучати ресурси та дізнаєтесь, як отримати фінансову підтримку для розвитку своєї справи. А також – як правильно розрахувати стартовий капітал, створити бізнес-план і залучити кошти через гранти, кредити, краудфандинг чи інвестиції. У програмі — реальні кейси, практичні поради та приклади успішного заповнення грантових заявок, які допоможуть вам застосувати знання на практиці.

На курсі також розглядаються можливості роботи з донорами, місцевими програмами підтримки та інвесторами, а особливу увагу приділено соціальній цінності бізнесу як перевазі для залучення ресурсів. Це ваша можливість безоплатно отримати повний набір інструментів для запуску або розвитку бізнесу з підтримкою професійних експертів і натхненням від успішних історій. Приєднуйтесь!

Детальніше про історії тих, хто вже за допомогою нових знань зміг залучити фінансування для реалізації власних бізнес-ідей — читайте у першому матеріалі спецпроєкту за підтримки Фонду.

Курс організовано БФ "Право на захист" як партнером Консорціуму Реагування (Ukraine Response Consortium) у межах проєкту "Консорціум Реагування: Надання багатогалузевої гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню в Україні (2023–2026)". Створення освітнього онлайн-курсу "Право на бізнес: як залучати ресурси на власну справу" стало можливим завдяки значній підтримці американського народу через Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA). Відповідальність за зміст лежить на БФ "Право на захист" і не обов'язково відображає погляди USAID (BHA) або уряду США.