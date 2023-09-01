Джидда як переломний момент у консолідації світового співтовариства навколо України

Зустріч безпекових і політичних радників лідерів понад 40 країн світу щодо української Формули миру, запропонованої президентом Володимиром Зеленським, стала подією колосальної ваги. Вона продемонструвала кілька важливих тенденцій, які дозволяють з оптимізмом дивитися на перспективи проведення глобального Саміту миру, який, зокрема, має покласти край війні в Україні саме на наших умовах. Детальніше — в блозі для РБК-Україна розповідає народний депутат, заступник голови комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко.

По-перше, у Копенгагені на першій зустрічі такого формату було представлено 15 держав, у Джидді — вже 42, а через декілька тижнів після зустрічі в Саудівській Аравії свою готовність працювати над Формулою миру висловили вже понад 60 країн, і кількість держав невпинно зростає. Це означає, що саме ми тримаємо ініціативу в питанні врегулювання глобального виклику, який створила РФ, розвʼязавши велику війну в Україні. Це титанічна робота команди Офісу президента України та всього дипломатичного корпусу на чолі з Андрієм Єрмаком.

По-друге, Україна зробила прорив на Глобальний Південь. Це велике досягнення та успіх, що варто зафіксувати, а потім обов’язково розвити. Позиції Росії на Глобальному Півдні послаблюються. РФ вийшла із зернової угоди, чим поставила країни Африки перед загрозою голоду. Путін не поїхав на саміт БРІКС у Південно-Африканській Республіці під загрозою арешту по ордеру Міжнародного кримінального суду. Це пряма та явна ознака слабкості. Це дає шанс залучити до більш активної реалізації Формули миру ті країни, які раніше були партнерами Росії, в тому числі ПАР та Єгипет. Тим більше, що другий саміт Росія — Африка довів: вплив РФ на Африканський континент суттєво зменшується.

По-третє, залучення до обговорення Формули миру Китаю, ПАР, Бразилії, Індонезії, Індії додає оптимізму, що саме українські пропозиції щодо умов закінчення російсько-української війни будуть імплементовані більшістю світового співтовариства. Окремі країни намагалися пропонувати свої "мирні ініціативи", але, на жаль, у них були досить відчутними російські наративи. Натомість ми запропонували єдину всеосяжну Формулу, яка базується на повазі до міжнародного права, Статуту ООН, рішень Генасамблеї та Радбезу. При цьому в процесі консультацій з усіма зацікавленими сторонами ми прагнемо врахувати думки та позиції, які є справедливими для посилення реалізації мирних ініціатив та які пришвидшать закінчення війни.

По-четверте, попри всі наявні розбіжності, а вони об’єктивно неминучі при роботі в такому масштабному форматі, вже є чітка платформа для подальшої конструктивної співпраці. Всі країни-учасниці зустрічі в Джидді повністю підтримали незалежність та територіальну цілісність України. Переважна більшість партнерів чітко наголосила на необхідності виведення російських військ із території України та неможливості замороження війни в будь-якому вигляді, оскільки це лише дасть час на підготовку до нових атак на українські території.

По-п’яте, зустріч у Джидді без участі Росії стала величезним ударом по кремлівській владі. По її завершенню російське керівництво намагається дезінформувати міжнародну спільноту стосовно результатів цих консультацій. Але ізоляція РФ на міжнародній арені зростатиме й надалі.

Отже, наше стратегічне зовнішньополітичне завдання полягає в тому, щоб саме Формула миру, запропонована Україною, стала основою для припинення цієї страшної війни. Але майбутній мир повинен бути справедливим. Тому маємо зробити все належне для того, щоб кожна з країн, яка буде залучена до імплементації Формули миру, в цілому або якогось конкретного пункту, знайшла у ній свій прагматичний інтерес.

Нині ми перебуваємо вже наприкінці другої фази реалізації Формули миру, коли над документом працюють у розширеному форматі ключові радники світових лідерів. Перша фаза була успішно реалізована з акредитованим дипломатичним корпусом в Україні у кілька етапів, побудованих на практичній комунікації щодо окремих пунктів Формули, і ця робота також продовжується щоденно. Докладаються максимальні зусилля, щоб восени цього року провести Перший глобальний Саміт миру на рівні глав держав і урядів. Це буде третій рівень реалізації Формули президента Зеленського.

До Другого глобального Саміту миру, який має відбутися у 2024 році, держави на різних рівнях представництва зможуть узяти участь у секційних засіданнях щодо кожного з 10 пунктів Формули миру. В такий спосіб вони зможуть обрати для себе саме той актуальний виклик, який постав перед ними у зв’язку з агресією РФ. І вже маємо надію, що на цьому Саміті буде можливо ухвалити міжнародний документ, який зафіксує закінчення війни, перемогу України та настання справедливого та стійкого миру.

У цьому контексті важливо, що успішна та дієва практична імплементація Формули миру світовим співтовариством потенційно здатна ініціювати процес корекції певних норм міжнародного права, установчих документів міжнародних організацій. Вони будуть актуалізовані згідно з вимогами часу, також буде посилено дієвість правових механізмів у результаті їх реформування. Принципи, закладені в українській Формулі миру, дозволять створити універсальний набір ефективних інструментів, які можуть бути використані іншими державами для унеможливлення військових конфліктів у майбутньому та розвʼязання заморожених безпекових ситуацій по всьому світу.

І коли все це відбудеться, ми ще раз оглянемося назад та, цілком можливо, згадаємо Джидду. Саме як місце, де відбувся вирішальний прорив не тільки щодо припинення війни в Україні, а й щодо ствердження нового – більш справедливого та чесного – світового порядку.