Джидда как переломный момент в консолидации мирового сообщества вокруг Украины

Встреча политических советников и в сфере безопасности лидеров более 40 стран мира по поводу украинской Формулы мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским, стала событием колоссального веса. Она продемонстрировала несколько важных тенденций, позволяющих с оптимизмом смотреть на перспективы проведения глобального Саммита мира, который, в частности, должен положить конец войне в Украине именно на наших условиях. Детальнее — в блоге для РБК-Украина рассказывает народный депутат, заместитель председателя комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Арсений Пушкаренко.

Во-первых, в Копенгагене на первой встрече такого формата было представлено 15 государств, в Джидде уже 42, а через несколько недель после встречи в Саудовской Аравии свою готовность работать над Формулой мира выразили уже более 60 стран, и количество государств постоянно растет. Это означает, что именно мы держим инициативу по вопросу урегулирования глобального вызова, который создала РФ, развязав большую войну в Украине. Это титаническая работа команды Офиса президента Украины и всего дипломатического корпуса во главе с Андреем Ермаком.

Во-вторых, Украина совершила прорыв на Глобальный Юг. Это большое достижение и успех, который следует зафиксировать, а затем обязательно развить. Позиции России на Глобальном Юге ослабевают. РФ вышла из зерновой сделки, чем поставила страны Африки перед угрозой голода. Путин не поехал на саммит БРИКС в Южно-Африканской Республике под угрозой ареста по ордеру Международного уголовного суда. Это прямой и явный признак слабости. Это дает шанс вовлечь в более активную реализацию Формулы мира те страны, которые ранее были партнерами России, в том числе ЮАР и Египет. Тем более что второй саммит Россия — Африка доказал: влияние РФ на Африканский континент существенно уменьшается.

В-третьих, вовлечение в обсуждение Формулы мира Китая, ЮАР, Бразилии, Индонезии, Индии добавляет оптимизма, что именно украинские предложения по условиям окончания российско-украинской войны будут имплементированы большинством мирового сообщества. Отдельные страны пытались предлагать свои "мирные инициативы", но, к сожалению, у них были достаточно ощутимы российские нарративы. Зато мы предложили единую всеобъемлющую Формулу, которая базируется на уважении международного права, Устава ООН, решений Генассамблеи и Совбеза. При этом в процессе консультаций со всеми заинтересованными сторонами мы стремимся учесть мнения и позиции, которые справедливы для усиления реализации мирных инициатив и ускорят окончание войны.

В-четвертых, при всех существующих разногласиях, а они объективно неизбежны при работе в таком масштабном формате, уже есть четкая платформа для дальнейшего конструктивного сотрудничества. Все страны-участники встречи в Джидде полностью поддержали независимость и территориальную целостность Украины. Подавляющее большинство партнеров четко отметили необходимость вывода российских войск с территории Украины и невозможность заморозки войны в любом виде, поскольку это лишь даст время на подготовку к новым атакам на украинские территории.

В-пятых, встреча в Джидде без участия России стала огромным ударом по кремлевским властям. По ее завершению российское руководство пытается дезинформировать международное сообщество о результатах этих консультаций. Но изоляция РФ на международной арене будет расти и дальше.

Итак, наша стратегическая внешнеполитическая задача состоит в том, чтобы именно Формула мира, предложенная Украиной, стала основой прекращения этой страшной войны. Но будущий мир должен быть справедлив. Поэтому должны сделать все должное для того, чтобы каждая из стран, которая будет вовлечена в имплементацию Формулы мира, в целом или какого-либо конкретного пункта, нашла в ней свой прагматический интерес.

Сейчас мы уже в конце второй фазы реализации Формулы мира, когда над документом работают в расширенном формате ключевые советники мировых лидеров. Первая фаза успешно реализована с аккредитованным дипломатическим корпусом в Украине в несколько этапов, построенных на практической коммуникации по отдельным пунктам Формулы, и эта работа также продолжается ежедневно. Прилагаются максимальные усилия, чтобы осенью этого года провести Первый глобальный саммит мира на уровне глав государств и правительств. Это будет третий уровень реализации формулы президента Зеленского.

Во Второй глобальный саммит мира, который должен состояться в 2024 году, государства на разных уровнях представительства смогут принять участие в секционных заседаниях по каждому из 10 пунктов Формулы мира. Таким образом, они смогут выбрать для себя именно тот актуальный вызов, который предстал перед ними в связи с агрессией РФ. И уже надеемся, что на этом Саммите будет возможно принять международный документ, который зафиксирует окончание войны, победу Украины и наступление справедливого и устойчивого мира.

В этом контексте важно, что успешная и действенная практическая имплементация Формулы мира мировым сообществом потенциально способна инициировать процесс коррекции определенных норм международного права, учредительных документов международных организаций. Они будут актуализированы согласно требованиям времени, также будет усилена действенность правовых механизмов в результате их реформирования. Принципы, заложенные в украинской Формуле мира, позволят создать универсальный набор эффективных инструментов, которые могут быть использованы другими государствами для предотвращения военных конфликтов в будущем и разрешения замороженных ситуаций по всему миру.

И когда все это произойдет, мы еще раз оглянемся назад и, возможно, вспомним Джидду. Именно как место, где произошел решающий прорыв не только относительно прекращения войны в Украине, но и утверждения нового – более справедливого и честного – мирового порядка.