Дружба против: о чем говорит сотрудничество силовиков в деле против Юрия Грымчака

Задержание замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака пока является самым громким со времен прихода к власти Владимира Зеленского.

Примечательно, что операцию совместными усилиями провели управление спецрасследований Генпрокуратуры, которое возглавляет Сергей Горбатюк, СБУ под руководством близкого соратника нового президента Ивана Баканова и НАБУ, директора которого Артема Сытника недоброжелатели за глаза называют "позеленевшим".

Это не первая совместная операция названных структур в последнее время. В июле эти же ведомства дали ход делу Окружного админсуда Киева, опубликовав часть записей из материалов слежки за судьями, в частности, за главой ОАСК Павлом Вовком. Ему, а также его коллегам – Евгению Аблову и Игорю Погрибниченко, были объявлены подозрения.

По словам правоохранителей, опубликованный час записей якобы судейских голосов под общим заголовком-цитатой "шеф, давай что-то учудим" – это только часть всего массива данных, которые задокументированы силовиками по этому делу.

В столь плодотворном сотрудничестве ведомств прослеживается определенная логика.

Начнем с первой операции. Название Окружного админсуда Киева в последнее время стало нарицательным. Резонансные решения этой обители правосудия трудно посчитать – начиная от остановки переименования УПЦ Московского патриархата и заканчивая возвращением старых названий проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве.

Но главное – это объявление незаконной национализации "ПриватБанка". Это решение, безусловно, выгодно бывшему акционеру финучреждения Игорю Коломойскому. В разгар бурной деятельности ОАСК РБК-Украина неофициально поинтересовалось у одного из функционеров новой власти, откуда такая прыть у судей. "Спросите у самого главного олигарха", – ответил собеседник.

По словам других осведомленных источников, силовики документировали ОАСК далеко не один день и даже не один месяц. "На этих записях, скорее всего, есть куча людей, обсуждается куча вопросов. Кое-кто слишком доверял своему кабинету и слишком верил в свою систему безопасности. Видимо, кто-то из близкого окружения предал", – говорил собеседник РБК-Украина в юридических кругах, предполагая, что на записях могут оказаться и голоса, похожие на отдельных представителей новой власти, занимавшихся правовыми вопросами.

Вторая совместная операция НАБУ, СБУ и УСР ГПУ – задержание Грымчака. Согласно пресс-релизу НАБУ, замминистра и его помощник были задержаны "на горячем". По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом – денежными средствами – в особо крупном размере.

"Как установило следствие, представитель интересов частного ООО во время общения с заместителем министра по вопросам ВОТ сообщил о проблеме, решение которой относится к сфере компетенции судебной ветви власти. Указанное ООО нуждалось в консультации по поводу рассмотрения гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в его пользу.

На это обращение заместитель министра по вопросам ВОТ сообщил, что за денежное вознаграждение в размере 100 тыс. долл. США, используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения. По словам чиновника, он якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы последняя повлияла на голову Кассационного гражданского суда (в составе Верховного Суда), который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда", - говорится в пресс-релизе.

Небольшое отступление. Сегодня есть только одна женщина в должности заместителя генпрокурора – Анжела Стрижевская, соратница главы ГПУ Юрия Луценко.

"В дальнейшем сумма неправомерной выгоды была уменьшена до 80 тыс. долл. США. После получения первой части неправомерной выгоды в сумме 50 тыс. долл. США заместитель министра и его "помощник" распределили средства между собой. Вторая часть в сумме 30 тыс. долл. США им была передана 14 августа 2019", – говорится в сообщении НАБУ.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в одной из бесед с Грымчаком представитель той же компании рассказал ему о прохождении сложной процедуры согласования разрешительных документов на стройку в Киеве на участке, который относится к памятникам культурного наследия. Замминистра, по информации НАБУ, предложил помочь в согласовании проектной документации за 1 млн долларов.

"Как уверяли участники коррупционной схемы, указанная сумма якобы должна быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры Украины, Министерство юстиции Украины, Украинский государственный институт культурного наследия, Киевская городская государственная администрация и другие", - отметили в НАБУ.

Впрочем, согласно первым сообщениям о задержании Грымчака, ему вменяют часть 4 статьи 190 Уголовного кодекса – мошенничество. Из чего следует, что чиновника подозревают, грубо говоря, в "разводе клиента", а профильные контакты и передачу денег за конкретные услуги, очевидно, установить не удалось.

Однако прямое упоминание НАБУ заместительницы генпрокурора – очень интересный факт. Учитывая то, что Грымчак много лет был близким другом, соратником и помощником генпрокурора Юрия Луценко.

В публичной плоскости это дело будет бить и по Луценко в том числе. В этой связи стоит вернуться к исполнителям спецоперации и их взаимоотношениям. Конфликты и взаимная нелюбовь ГПУ и НАБУ – это не то, что не новость, а, пожалуй, даже надоевший сериал.

Равно как и конфликты главы управления спецрасследований Горбатюка и генпрокурора Луценко. В последнем интервью для Цензор.Нет Луценко прямым текстом обозвал Горбатюка персонажем сказок о Гарри Поттере, который питается человеческими эмоциями: "Для меня он - дементор, он выпивает из меня всю энергию, по 30, 40, 60 минут здесь он выпивал из меня всю энергию на день. От него невозможно получить план о том, как и в каком направлении движется следствие. Когда мы получим результат".

И тут интересна роль и.о. главы СБУ – третьего силового ведомства, которое занималось делами ОАСК и Грымчака – бывшего юриста "95-го квартала", друга детства президента Ивана Баканова.

В последнее время активно распространяется информация о расхождениях Баканова с главой офиса президента Андреем Богданом. Эти расхождения, разумеется, никто не подтверждает, но примечателен недавний комментарий главы ОП по поводу публикации его заявления об отставке: "Заявление писал, все писали. Как оно появилось в интернете, не знаю. Может - журналисты-расследователи, может, СБУ, может, провокация каких-то спецслужб".

Занятно, что в 2000-х годах Богдан был адвокатом Луценко. В мае 2019 года, после победы Зеленского на выборах, нынешний глава офиса президента в видеоблоге на "Цензор.Нет" подтверждал свое давнее знакомство с генпрокурором: "С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин".

Лоялен к Луценко и другой бывший подзащитный Богдана – Игорь Коломойский. Еще в мае в интервью РБК-Украина бизнесмен говорил, что оставил бы Луценко на должности генпрокурора, и называл Зеленского "заложником идеологем о новых лицах". Ведь новый президент уже неоднократно говорил о необходимости замены генпрокурора.

Исходя из вышеизложенного можно предположить, что громкое сотрудничество НАБУ, СБУ и УСР ГПУ вполне может быть "дружбой против" и отражать борьбу за влияние в команде новой власти.

Вполне очевидно и то, что "дело Грымчака" выгодно всей новой власти в публичной плоскости. Во-первых, реализация предвыборного лозунга "сажать будем". Во-вторых, Грымчак – яркий спикер, активно поддерживавший в эфирах общенациональных телеканалов прошлую власть.

В случае публикации материалов следствия, например, видео- или аудиозаписей с "интересными" разговорами, объявлять расследования дел против прежней власти политическими преследованиями будет крайне затруднительно.

В-третьих, тот же суд по избранию меры пресечения – почти гарантированное шоу на всю страну, демонстрирующее решительность и амбиции новой власти. Те самые пресловутые "посадки", столь ожидаемые украинским обществом.

Другое дело – это применяемые силовиками в этом процессе практики.

Первый вопрос, который вызывает дело Грымчака – это квалификация. Некоторые юристы, с которыми общалось РБК-Украина, считают весьма спорным применения статьи за мошенничество, а не статьи 369-2 УК "злоупотребление влиянием".

Второй вопрос – участие НАБУ в деле о мошенничестве. Эта статья не является подследственной для антикоррупционеров.

И третий вопрос – пожалуй, самый важный. В четверг стало известно, что Грымчак был задержан в рамках уголовного производства, которое касается нападения 5-летней давности на нардепа Татьяну Черновол. Также номер производства, указанный в постановлении суда об обыске у Грымчака, совпадает с номером дела о покушении на Черновол в 2013-м году.

Позднее руководитель УСР ГПУ Горбатюк заявил, что возможное преступление, инкриминируемое Грымчаку, было выявлено в ходе расследования производства о нападении на Черновол.

"В ходе расследования избиения Черновол документировался человек, который непосредственно подозревается нами в причастности к избиению. В процессе документирования этого человека появилась информация, что совершается новое преступление, к нему причастен Грымчак", – заявил Горбатюк.

По его словам, речь идет о новом преступлении, "совершенно не связанном с фактом избиения Черновол, но оно выявлено во время расследования преступления по Черновол". Горбатюк отметил, что пока эти факты расследуются в одном производстве, но после реализации прокурор будет принимать решение, выделять ли отдельно это расследование и направлять по подследственности.

И вот тут есть серьезнейший нюанс. Проведения негласных следственных действий в рамках "левого" производства – известная порочная практика украинских силовиков. В данном случае можно предположить, что следствие не горело желанием регистрировать отдельное производство по Грымчаку, чтобы его не увидели высокопоставленные друзья фигуранта.

Но при грамотной постановке защиты такие маневры могут закончиться признанием недопустимыми всех доказательств по этому делу. Грубо говоря, факт может быть доказан полностью, но из-за процессуальных нарушений суд исключит доказательства, без которых дело просто развалится.

Во времена прошлой власти процессуальные нарушения неоднократно становились причиной развала самых громких уголовных дел. Также не редкостью были и громкие дела по мотивам противостояния разных политических групп. Результат общеизвестен. Понимает ли новая власть, что использование старых методов приведет к тому же результату? Пока вопрос без ответа.