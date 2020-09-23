Доллар снова растет. Что ждет валютный рынок в ближайшие недели

Новая неделя на валютном рынке продолжилась плавной девальвацией. Межбанк в понедельник закрылся в продаже на отметке 28,23 гривен/доллар, в покупке – 28,25 гривен/доллар. НБУ установил официальный курс 28,20 гривен/доллар.

Этими котировками был "пробит" потолок по курсу, начиная с конца марта, когда гривна девальвировала из-за ажиотажа на доллары на фоне жесткого карантина (тогда официальный курс был 28,13 гривен/доллар).

Дешевле к доллару, чем сейчас, гривна была еще в начале января 2019 года, когда НБУ устанавливал курс в пределах 28,27 гривен/доллар. На наличном рынке в продаже за один доллар в обменных пунктах просят 28,3 гривен. Во вторник по итогу торгов на межбанке гривна отыграла несколько копеек у доллара. Впрочем, пока, по мнению опрошенных РБК-Украина аналитиков, нет причин для существенного отката курса.

Доллар дороже 28 гривен

На этой неделе курс гривны может стабилизироваться за счет активной продажи валюты для уплаты налогов, считает старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович. "Начался (в понедельник, 21 сентября, – ред.) период уплаты ежемесячных налогов, и экспортеры могут увеличить продажу валюты для уплаты налогов, не ожидая возмещения НДС", – полагает эксперт.

И хотя из-за налогового фактора баланс на валютном рынке должен улучшиться, продажа ОВГЗ нерезидентами не будет способствовать уменьшению спроса на доллары. Из-за чего не стоит рассчитывать на укрепление курса украинской валюты, добавил аналитик ICU.

За прошлую неделю на фоне ослабления гривны нерезиденты уменьшили свой портфель гособлигаций на 1,6 млрд гривен, что стало самым большим объемом выхода иностранцев из ОВГЗ за последние два месяца. До этого они активно "сбрасывали" облигации в июле, когда курс гривны также падал на фоне новостей со сменой руководства Нацбанка.

Как минимум до конца месяца курс будет находиться в коридоре 28,4-28,8 гривен/доллар, полагает начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Игорь Левченко. Ключевым движущим фактором курса доллара, по его мнению, является желание Министерства финансов уменьшить дефицит госбюджета на текущий год.

В чем здесь интерес Минфина? Как отметил Левченко, ситуация с глобальным карантином сильно ударила как по доходной, так и по расходной части бюджета. В казну стали собирать меньше налогов, но возросли расходы на социальные сферы. И чтобы покрыть разницу, Минфину нужно больше занимать.

При этом внешние кредиторы в лице МФВ взяли паузу в вопросах финансирования Украины, а внутренние кредиторы, как пояснил эксперт UKRSIBBANK BNP Paribas Group, пока не спешат проявлять активность в финансировании правительства через покупку ОВГЗ. Кроме того, как уже было сказано, иностранные инвесторы продолжают сокращать свою долю украинских гособлигаций.

"Складывается ситуация, когда дефицит бюджета можно финансировать за счет роста курса доллара, который позволит увеличить налоговую базу от экспортеров и получить больше гривны от продажи валюты из золотовалютных резервов, либо включить станок. Вариант с включением станка – это наихудший из двух вариантов, поэтому правительство и НБУ взяли курс на ослабление гривны", – уверен Левченко. Эксперт напомнил, что при корректировке госбюджета курс доллара также пересмотрели с 27 гривен/доллар до 29,5 гривен/доллар.

Директор департамента казначейства Идея Банка Ярослав Кабин в комментарии РБК-Украина отметил, что спрос на валюту и, соответственно, рост курса сейчас формируют психологические факторы. Неопределенность по сотрудничеству с МВФ и большой дефицит бюджета толкают участников рынка к активной покупке валюты в ожидании дальнейшей девальвации, подтверждает Кабин.

"Нацбанк не против плавной девальвации гривны, но без резких перекосов в ту или иную сторону. Мы постепенно выходим на плановые показатели курса, заложенные в бюджете", – указал эксперт Идея Банка.

По его словам, Нацбанк хоть и выходит регулярно на рынок с продажей валюты, тем не менее с каждым днем курс продажи все выше и выше. "Поэтому в ближайшие пару недель мы ожидаем курс 28,50 гривен/доллар, а до конца месяца – 28,20-28,40 гривен/доллар", – добавил Ярослав Кабин.

Политика плавающего курса

В Нацбанке, как и ранее, указывают, что в ручном режиме не управляют курсом, а продолжают политику плавающего курсообразования. И лишь при необходимости выкупают излишки валюты или наоборот – продают ее из резервов при чрезмерном спросе.

Еще в начале сентября заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что в Нацбанке не ожидают существенных колебаний курса доллара к концу этого года. Но если такие будут, регулятор будет принимать меры для их сглаживания, заверил он.

"В условиях отсутствия шоков мы не ожидаем существенных колебаний на валютном рынке. Мы и дальше будем работать в режиме гибкого валютного курса, и не планируем переходить к режиму фиксированного курса", – уверял Гелетий.

К слову, на прошлой неделе НБУ продал в рынок 71 млн долларов впервые с конца июля. Всего с начала года регулятор выкупил свыше 4,5 млрд долларов, продав при этом почти 3,4 млрд долларов.

Проект бюджета на следующий год, который на прошлой неделе представили в Раде, рассчитан при прогнозе среднегодового курса 29,1 гривен/доллар. И хотя это только ориентир для Минфина, а не цель (обычно курс, заложенный в бюджете, не выполняется), бизнес на следующий год уже готовится именно к 29 гривен/доллар. Это следует из исследования прогнозов и настроений бизнеса, проведенного Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА).