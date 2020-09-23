Долар знову росте. Що чекає валютний ринок у найближчі тижні

Новий тиждень на валютному ринку продовжився плавною девальвацією. Міжбанк у понеділок закрився у продажу на позначці 28,23 гривень/долар, купівлі – 28,25 гривень/долар. НБУ встановив офіційний курс 28,20 гривень/долар.

Цими котируваннями була "пробита" стеля по курсу, починаючи з кінця березня, коли гривня девальвувала через ажіотаж на долари на тлі жорсткого карантину (тоді офіційний курс був 28,13 гривень/долар).

Дешевше до долара, ніж зараз, гривня була ще на початку січня 2019 року, коли НБУ встановлював курс у межах 28,27 гривень/долар. На готівковому ринку у продажу за один долар в обмінних пунктах просять 28,3 гривень. У вівторок за підсумками торгів на міжбанку гривня відіграла кілька копійок у долара. Втім, поки, на думку опитаних РБК-Україна аналітиків, немає причин для істотного відкоту курсу.

Долар дорожче 28 гривень

Цього тижня курс гривні може стабілізуватися за рахунок активного продажу валюти для сплати податків, вважає старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович. "Почався (у понеділок, 21 вересня, – ред.) період сплати щомісячних податків, і експортери можуть збільшити продаж валюти для сплати податків, не чекаючи відшкодування ПДВ", – вважає експерт.

І хоча через податковий фактор баланс на валютному ринку має покращитися, продаж ОВДП нерезидентами не буде сприяти зменшенню попиту на долари. Через що не варто розраховувати на зміцнення курсу української валюти, додав аналітик ICU.

За минулий тиждень на тлі ослаблення гривні нерезиденти скоротили свій портфель держоблігацій на 1,6 млрд гривень, що стало найбільшим обсягом виходу іноземців з ОВДП за останні два місяці. До цього вони активно "скидали" облігації у липні, коли курс гривні також падав на тлі новин зі зміною керівництва Нацбанку.

Як мінімум до кінця місяця курс буде перебувати у коридорі 28,4-28,8 гривень/долар, вважає начальник департаменту персональних банківських послуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Ігор Левченко. Ключовим рушійним фактором курсу долара, на його думку, є бажання Міністерства фінансів зменшити дефіцит держбюджету на поточний рік.

У чому тут інтерес Мінфіну? Як зазначив Левченко, ситуація з глобальним карантином сильно вдарила як по дохідній, так і видатковій частині бюджету. У держскарбницю почали збирати менше податків, але зросли витрати на соціальні сфери. І щоб покрити різницю, Мінфіну потрібно більше позичати.

При цьому зовнішні кредитори в особі МФВ взяли паузу у питаннях фінансування України, а внутрішні кредитори, як пояснив експерт UKRSIBBANK BNP Paribas Group, поки не поспішають проявляти активність у фінансуванні уряду через купівлю ОВДП. Крім того, як вже було сказано, іноземні інвестори продовжують скорочувати свою частку українських держоблігацій.

"Складається ситуація, коли дефіцит бюджету можна фінансувати за рахунок росту курсу долара, який дозволить збільшити податкову базу від експортерів і отримати більше гривні від продажу валюти із золотовалютних резервів, або включити верстат. Варіант з включенням верстата – це найгірший з двох варіантів, тому уряд і НБУ взяли курс на ослаблення гривні", – упевнений Левченко. Експерт нагадав, що при коригуванні держбюджету курс долара також переглянули з 27 гривень/долар до 29,5 гривень/долар.

Директор департаменту казначейства Ідея Банку Ярослав Кабін у коментарі РБК-Україна зазначив, що попит на валюту і, відповідно, зростання курсу зараз формують психологічні фактори. Невизначеність щодо співпраці з МВФ і великий дефіцит бюджету штовхають учасників ринку до активної купівлі валюти в очікуванні подальшої девальвації, підтверджує Кабін.

"Нацбанк не проти плавної девальвації гривні, але без різких перекосів у ту чи іншу сторону. Ми поступово виходимо на планові показники курсу, закладені в бюджеті", – зазначив експерт Ідея Банку.

За його словами, Нацбанк хоч і виходить регулярно на ринок з продажем валюти, тим не менше з кожним днем курс продажу все вище і вище. "Тому у найближчі пару тижнів ми очікуємо курс 28,50 гривень/долар, а до кінця місяця – 28,20-28,40 гривень/долар", – додав Ярослав Кабін.

Політика плаваючого курсу

У Нацбанку, як і раніше, вказують, що у ручному режимі не керують курсом, а продовжують політику плаваючого курсоутворення. І лише при необхідності викуповують надлишки валюти або навпаки – продають її з резервів при надмірному попиті.

Ще на початку вересня заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що у Нацбанку не очікують істотних коливань курсу долара до кінця цього року. Але якщо такі будуть, регулятор буде вживати заходів для їх згладжування, запевнив він.

"В умовах відсутності шоків ми не очікуємо істотних коливань на валютному ринку. Ми й далі будемо працювати у режимі гнучкого валютного курсу, і не плануємо переходити до режиму фіксованого курсу", – запевняв Гелетій.

До речі, минулого тижня НБУ продав на ринок 71 млн доларів вперше з кінця липня. Всього з початку року регулятор викупив понад 4,5 млрд доларів, продавши при цьому майже 3,4 млрд доларів.

Проект бюджету на наступний рік, який минулого тижня представили у Раді, розрахований виходячи з прогнозу середньорічного курсу 29,1 гривень/долар. І хоча це тільки орієнтир для Мінфіну, а не мета (зазвичай курс, закладений в бюджеті, не виконується), бізнес на наступний рік вже готується саме до 29 гривень/долар. Це слідує з дослідження прогнозів і настроїв бізнесу, проведеного Європейською бізнес асоціацією (ЄБА).