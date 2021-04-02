Долги за свет. Кто работает на рынке "зеленой" энергетики и почему государство им не платит

Учитывая, что с апреля начинается фаза активной выработки электроэнергии, это можно считать стартом нового сезона для сектора "зеленой энергетики". Ведь СЭС и ВЭС, как и другие виды генерации, начнут производить больше э/э. А потому выплаты по "зеленому" тарифу должны возрасти.

На рынке возобновляемых источников энергии (ВИЭ) опасаются, что государство снова нарушит обязательства перед отраслью, продолжив накапливать долги, как это было в прошлом году. Именно год назад – с апреля 2020 года – "зеленым" начали не доплачивать за э/э. В отдельные месяцы уровень расчетов не превышал 4-5% положенного. Компенсировать эти недоплаты власти так и не смогли.

Кто платит по долгам и где брать деньги

Летом прошлого года был найден компромисс между бизнесом и правительством. Государство убедило инвесторов в ВИЭ пойти на снижение тарифа, пообещав взамен рассчитаться по накопленной задолженности.

Но, вопреки этим договоренностям, закрепленным в соответствующем меморандуме и, по сути, прописанным на уровне закона, Кабмин не выполнил обязательства со своей стороны. Лишь один раз погашение прошлогодних долгов произошло в феврале текущего года, когда "зеленым" заплатили 3,1 млрд грн, после чего долг сократился до 19,3 млрд грн.

Изначально, чтобы рассчитаться с инвесторами, чиновники изучали несколько сценариев: выпуск ОВГЗ, компенсация напрямую из госбюджета и кредиты под госгарантии для "Укрэнерго". Из всех трех вариантов пока реализован только последний, но и то не так, как изначально планировалось.

Ранее РБК-Украина подробно писало о том, что деньги, которые изначально привлекались для выплаты долгов перед "зеленой" энергетикой, пытаются распределить на другие направления, нарушив тем самым договоренность с инвесторами.

Частично погасив задолженность в феврале, государство все равно заплатило в два раза меньше, чем должно было. Дело в том, что еще 3,1 млрд гривен (такая же сумма, как и "зеленым") направили на погашение долга перед "Энергоатомом". Несмотря на то, что эти деньги привлекались "Укрэнерго" как целевой кредит у госбанков для расчета с "зеленой" генерацией.

Первый замглавы энергокомитета Рады Алексей Кучеренко раскритиковал такой подход, заявив, что "почти все полученные средства руководство "Энергоатома" списало на погашение различных штрафов и пени, которые они сами и придумали". "Это означает, что долг не уменьшился, как это обещали", – отметил нардеп.

Если бы график расчета с ВИЭ не нарушался и государство четко следовало своим обязательствам, то к 1 апреля долг был бы в два раза меньше – около 10 миллиардов. И в таком случае до конца года достаточно было бы платить примерно по 3,5 млрд гривен в квартал, чтобы покрыть "историческую" задолженность. Но, впрочем, пока власти не спешат платить.

Компании, работающие в секторе ВИЭ Украины, открыто критикуют Кабинет министров Дениса Шмыгаля, не видя никакого прогресса в этом вопросе. Более того, как пояснял один из инвесторов, директор компании "Экотехник Большая Добронь" Владислав Жовниренко, долг не выплачивают тем, кто подал иски в суд на ГП "Гарантированный покупатель" за отсутствие тех самых расчетов.

"Они дали средства только тем компаниям, которые не судятся с "Гарпоком", – сказал Жовниренко.

Еще один кредит – около 4 млрд гривен, "Укрэнерго" должно в ближайшее время получить от "Укрэксимбанка". Но, учитывая, как власти поступали ранее, есть обоснованные основания считать, что деньги снова разделят между "зелеными" и "Энергоатомом".

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Как найти выход и вернуть долг

У международных партнеров накопился ряд вопросов к правительству по поводу долговой проблемы. На прошлой неделе министр финансов Сергей Марченко на встрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития (КБРР) Одиль Рено-Бассо пообещал урегулировать ситуацию с долгом. Как вариант, по словам министра, рассматривает возможность провести выпуск гарантированных государством еврооблигаций для расчета с "зеленой" генерацией.

Удастся ли реализовать озвученную министром финансов задумку, учитывая инертность правительства и сопротивление в парламенте, сказать сложно. И так же не ясно, как будет разделен взятый для расчета с "зелеными" очередной кредит в госбанках.

Чем дольше власти медлят и не решаются разрубить этот "гордиев узел", тем сложнее будет искать выход из ситуации. Не говоря о том, что вся эта история бьет по деловой репутации и инвестиционному климату страны. Если же смотреть на будущее "зеленой" энергетики Украины, пока оно представляется весьма туманным. Из-за чего у инвесторов в ВИЭ нет понимания, куда и как им двигается дальше.

И ведь проблема не только в долге. Даже пилотные "зеленые" аукционы государство не может запустить с 2019 года. В стране нет никаких экономических стимулов, чтобы бизнес создавал новые балансирующие мощности. Чем занимается и куда смотрит НКРЭКУ, остается только догадываться.

Компании, несмотря на режим полной неопределенности, все же достраивают раннее запланированные проекты в ветровой энергетике. К примеру, Elementum Energy приобрела проекты ВЭС на почти 40 МВт, от которых отказался предыдущий владелец. А ДТЭК решил использовать полученные от размещения евробондов средства для строительства первой очереди Тилигульской ВЭС. Но проекты по солнечным электростанциям почти остановились.

Что еще хуже – перечисленные проблемы мешают работе энергосистемы Украины в целом, это может негативно отразиться на синхронизации нашей энергосистемы с европейской ENTSO-E. И если эта ключевая реформа сорвется, Украине еще долго придется использовать "грязные" угольные ТЭС и усиливать свою зависимость от импорта э/э из РФ и Беларуси, как было этой зимой.