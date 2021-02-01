Удар по "зеленым": как власти избежать нового конфликта с инвесторами

Бизнес лишают стимулов инвестировать в ВИЭ (Фото: pixabay)

Украинские чиновники снова рискуют нарушить договоренности перед инвесторами в "зеленую" энергетику. Если государство не вернет бизнесу 9 млрд гривен долга, накопленного в 2020 году, компании могут начать международные арбитражи против Украины. Подробнее о конфликте и вариантах выхода из него – в материале РБК-Украина.

Инвесторы в Украине в прошлом году вложили в "зеленую" энергетику 1,2 млрд евро. И хотя годом ранее размер инвестиций был в три раза больше, это все равно можно считать неплохим результатом, учитывая кризис неплатежей в отрасли. Но, в любом случае, даже эта сумма – результат ранее начатых проектов, под которые компании привлекали кредиты еще до кризиса.

Инвесторы в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) рассчитывали, что власть их услышала, когда в ноябре прошлого года парламент принял закон, позволяющий Кабмину предоставить госгарантии под кредиты "Укрэнерго" для погашения долгов на рынке электроэнергии.

"Привлечение кредитных средств – это один из инструментов урегулирования ситуации на рынке электрической энергии, который позволяет избежать резкого одномоментного роста тарифа на передачу электроэнергии", – поясняли тогда в Министерстве энергетики.

Но теперь деньги, которые изначально привлекались для выплаты долгов перед "зеленой" энергетикой, пытаются распределить на другие направления, нарушив тем самым договоренность с инвесторами. И если власти снова проигнорируют проблему, компании могут пойти в международные арбитражи, после чего инвестиции в ВИЭ и вовсе скатятся к нулю.

Как возникли долги: проблемный 20-й год

Острая фаза напряжения между государством и инвесторами в "зеленую" энергетику пришлась на начало прошлого года. Лишь летом стороны нашли общий язык, подписав меморандум о взаимопонимании. Бизнес согласился на снижение "зеленого" тарифа, а правительство пообещало рассчитаться с предприятиями ВИЭ по долгам. Эти договоренности закрепили в законе (№710-IX), который вступил в силу с 1 августа 2020 года.

ГП "Гарантированный покупатель" с тех пор в полном объеме рассчитывается за э/э, поставленную "зелеными" электростанциями. Но долг, накопленный в первой половине прошлого года, когда расчеты несколько месяцев не превышали 5%, все еще не погашен.

Чтобы рассчитаться с инвесторами, власти рассматривали несколько сценариев поиска денег: выпуск ОВГЗ, компенсация напрямую из госбюджета и кредиты под госгарантии для "Укрэнерго". Из всех трех вариантов был реализован только последний, но и то не так, как изначально планировалось.

Лишь в декабре, когда инвесторы и международные партнеры указали на затянутые сроки по выплате долга, правительство приняло решение, открывающее "Укрэнерго" возможность получить кредит на 11,3 млрд гривен и рассчитаться с "Гарантированным покупателем". А последний, в свою очередь, уже должен погасить долг перед предприятиями "зеленой" энергетики.

"Задолженность, которую необходимо погасить перед "зелеными", составляет 9 млрд гривен, и по нашим оценкам, чтобы сохранить паритет, объем привлечения средств составит 11,3 млрд гривен", – пояснял еще в конце ноября замминистра энергетики Юрий Бойко.

Уже в начале этого года "Укрэнерго" сообщило, что подписало с тремя госбанками кредитные соглашения на 10,25 млрд гривен. Этого было бы достаточно, чтобы вернуть "зеленым" 9 млрд гривен, после чего долги 2020 года можно считать закрытыми. Но в борьбу за этот ресурс включился государственный "Энергоатом", ему ГП должен около 7,4 млрд гривен.

Всем по 50%

Деньги, которые привлекались для "зеленой" энергетики, в Кабмине теперь хотят разделить поровну между "зелеными" и "Энергоатомом", тем самым успокоив и одних, и других. Нацкомиссия (НКРЭКУ) весь прошлый месяц пыталась найти законные способы как заставить ГП распределить деньги, но в итоге регулятор выдал лишь некую "настанову" – каждому по 50%.

"Вместо того, чтобы выплатить полностью 9 млрд долга "зеленым" инвесторам, НКРЭКУ и Кабмин решили отдать половину средств госбанков компании, которая просто кишит коррупционными схемами и это доводит оператора АЭС до банкротства", – говорил первый замглавы комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

К главе НКРЭКУ Валерию Тарасюка обращался по этому поводу управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне. Он просил не ограничивать ГП в расчете с "зелеными".

Кроме того, в свое письме несколько недель назад Патроне указал, что наличие большой задолженности перед поставщиками э/э из ВИЭ является нарушением украинского законодательства, а также обязательств правительства в рамках меморандума о взаимопонимании с "зелеными" инвесторами, который был подписан в июле 2020 года.

Чтобы остановить условную денежную борьбу "Энергоатома" и "зеленых" инвесторов, депутаты решили пойти другим путем. В парламенте зарегистрировали законопроект, который выделит для каждой генерации разные источники погашения долгов. Этот документ был подготовлен двумя депутатскими МФО "За развитие атомной энергетики" и "Чистая энергия – здоровая окружающая среда".

Авторы предложили выпустить облигации госзайма на 7,3 млрд гривен, чтобы покрыть долг перед "Энергоатомом". Таким образом каждая из сторон – и госкомпании, и предприятия ВИЭ – получили бы разные источники погашения задолженности.

В "Энергоатоме" публично раскритиковали это предложение, заявив, что за законопроект никто голосовать не собирается и что это якобы попытка отвлечь внимание, пока "зеленым" выплатят долги, а госкомпанию оставят ни с чем. На это сообщение "Энергоатома", подписанное вр.и.о. президента компании Петром Котиным, сразу же посыпалась критика со стороны народных депутатов "Слуги народа" Людмилы Буймистер и Юрия Камельчука, которые были удивлены отторжению "Энергоатомом" их предложения.

На прошлой неделе со своей позицией по этому вопросу выступил и "Гарантированный покупатель", предложив распределить полученный "Укрэнерго" кредит пропорционально накопленным долгам. Иными словами, чтобы 70% вернули "зеленым", остальные 30% – "Энергоатому". Вместе с тем, в компании обратились к Кабмину с просьбой найти недостающую сумму, чтобы рассчитаться с производителями э/э. Незадолго до этого о правильности такого подхода говорил и экс-глава "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Инвесторы, разумеется, ожидают, что с ними рассчитаются в полном объеме. Крупнейшие игроки обратились с открытым письмом к "Гарантированному покупателю", заявив о ложной позиции НКРЭКУ и предупредив о рисках, если ГП поступит, как предлагает комиссия. Среди прочего, инвесторы говорят о том, что нарушение условий меморандума может стать поводом для начала международных арбитражей против Украины.

"Зеленая" энергетика в Украине. Есть ли польза?

Кризис в отрасли и перипетии вокруг долгов затормозили развитие "зеленой" энергетики. Тем не менее она уже имеет определенный вес и видимый эффект работы в энергосистеме. По состоянию на 2021 год мощности зеленой энергетики в Украине составляют 8,5 ГВт или 15% от мощности всей энергосистемы Украины.

"За год около 8 000 семей перешли на солнечные панели. Таким образом, на начало 2021 года таких семей уже почти 30 000", – комментируют в Госэнергоэффективности.

Но поскольку "зеленая" генерация зависима от погодных условий, "зеленые" электростанции выработали 7,3% в общем объеме генерации электроэнергии. Хотя этот результат уже вдвое больше того, который был в 2019 году.

В целом производство электроэнергии на солнечных, ветровых, био- и гидростанциях в Украине повысило долю экологической энергии в общем производстве до 13,4% против 8,7% в 2019 году.

Эти показатели еще далеки до европейских, но международные обязательства Украины и настрой на сотрудничество с ЕС будут стимулировать дальнейшее развитие "зеленой" энергетики.

В Европе в 2020 году впервые за все время "зеленая" генерация произвела больше электроэнергии (38%), чем традиционная (37%). Кроме того, энергетический сектор Европы стал более безопасным для окружающей среды: в 2020 году на производство одного киловатт-часа электроэнергии приходилось 226 граммов углекислого газа, что на 29% меньше, чем в 2015 году. И к 2050 году ЕС стремится достичь "углеродного нейтралитета", то есть полностью избавиться от вредных выбросов в атмосферу.