Долар падає, євро зростає: що це означає для цін і бюджету України

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Хто виграв, а хто програв від торгової війни Трампа?

Наскільки критичні курсові коливання в парі євро/долар?

Наслідки від тарифної політики Трампа - які вони для України?

Чому зростання євро призводить до збільшення доходів бюджету України?

Чи зможе Україна отримувати від МВФ не долари, а євро?

Долар США з початку року істотно ослаб по відношенню до євро. Якщо на 1 січня курс становив близько 0,9660 євро за 1 долар, то до 17 квітня він знизився до 0,8790 євро за долар. Фактично падіння відбулося майже на 9%.

Основні причини пов'язані з політикою нового президента США Дональда Трампа. Торговельна війна, оголошена Білим домом майже всім партнерам, а саме, введення нових тарифів, підірвала довіру інвесторів до долара. Побоювань додала й непередбачуваність дій Трампа, який то оголошував про нові мита, то скасовував або відкладав свої рішення.

Нестабільність політики Трампа обвалювала фінансові ринки і посилила волатильність на валютних ринках. Зростає не тільки євро, а й швейцарський франк, японська ієна, британський фунт. Деякі експерти припускають, що така тенденція збережеться найближчі 6-12 місяців. Євро може досягти максимуму і коштуватиме близько 1,20 долара (зараз 1,14 євро/долар, - ред.), повідомляє Reuters.

Долар США зараз демонструє найбільше падіння за останні десятиліття. Європейське рейтингове агентство Scope попередило про можливе зниження кредитного рейтингу США, зазначивши, що тривала торгова війна може підірвати довіру до долара як до світової резервної валюти.

"Якщо тарифи будуть реалізовані, вони стануть найбільшим світовим торговим шоком для світової економіки за останні 100 років. Якщо цей зсув у політиці збережеться, він матиме важливі кредитні наслідки як для США (AA/негативний), так і для держав у всьому світі", - цитує агентство свого експерта.

Ситуація кардинально не зміниться, навіть якщо США повністю відмовляться від введення мит, хоча це малоймовірно, зазначає Scope. У будь-якому разі, повною мірою довіри до попередніх альянсів і ланцюжків постачань уже немає, що вказує на певний ступінь довгострокових економічних втрат.

Хто виграв, хто програв

На цьому етапі через валютні коливання в програші опинилися європейські експортери, вважає екс-радник президента України Олег Устенко. "Для євро, коли він зміцнюється - це погано. Експортери починають програвати. Ті, хто працює на ринок США, стають менш конкурентоспроможними. Для Штатів чим дешевше їхня валюта по відношенню до інших валют, тим експортерам краще", - зазначив Устенко в коментарі РБК-Україна.

Але поки що бити на сполох рано, вважає він, оскільки нинішні коливання далекі від пікових, які вже були в недавній історії. Наприклад, у період 2007-2011 років курс був у межах 1,4-1,6 доларів США за 1 євро. Мінімальним курс євро до долара був у 2000 році - 0,825 долара США за 1 євро.

Устенко вважає, що курсові коливання на тлі торгової війни в межах 5% - це не страшно. Вони могли бути значно більшими. Устенко зазначає, що в нинішній ситуації слід стежити за політикою Європейського центробанку ЄС та ФРС США. "Залежно від того, як там будуть змінюватися ставки, і буде змінюватися курс", - вважає експерт.

ЄЦБ за останній рік уже кілька разів знижував ставку і зараз вона - 2,25%. ФРС із січня тримає ставку на рівні 4,25%-4,50%. Її зниження можливе в разі посилення інфляції.

Що стосується України, то поки що негативних наслідків від курсових змін немає. На 17 квітня долар в Україні коштував 41,2 грн, євро - 46,8 грн. Враховуючи, що основна фінансова допомога зараз надходить в Україну в євро від ЄС, бюджет навіть може отримати додаткові кошти. "Якщо вважати, що курс буде зафіксовано на сьогоднішньому рівні в парі євро-долар, тобто з 5% просідання долара, то наш бюджет фактично виграє 1,5 млрд доларів", - зазначив Устенко.

Керівник служби продажів казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль теж відзначає позитивний ефект для бюджету України. "Таке зростання курсу, найімовірніше, позначиться позитивно на надходженнях до державного бюджету: з одного боку, через збільшення податкових надходжень від імпорту товарів (збільшиться гривневий еквівалент усіх акцизних зборів, визначених у євро, а також ПДВ від імпортних операцій у євро), а з іншого боку - завдяки збільшенню гривневого еквівалента фінансової допомоги від країн ЄС, яка також номінована в євро", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Крохмаль вважає, що поки США веде торговельну війну з Китаєм, а для ЄС вона на паузі, перспективи євро кращі за долар. Євро починає відігравати велику роль як світова валюта.

Нацбанк стежить за ситуацією

У Нацбанку особливого хвилювання з приводу курсових коливань у парі євро/долар не висловлюють. Але кажуть, що уважно стежать за ситуацією і в разі потреби можуть відкоригувати структуру золотовалютних резервів, основна частина яких зберігається в доларах. Поки що говорити про це зарано, оскільки курсові коливання можуть бути короткостроковими і ситуативними. Але якщо нічого не зміниться, то структура ЗВР може бути змінена. "Зміна структури резервів - це технічна справа. Якщо побачимо необхідність, ми це зробимо", - заявив голова НБУ Андрій Пишний.

Ослаблення долара США на глобальних валютних ринках і посилення євро, безумовно, позначатиметься на економіці України, кажуть у Нацбанку. Але поки що цей ефект нейтральний, заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук. Насамперед курсові зміни позначаються на інфляції. Через ослаблення гривні до євро імпорт може дорожчати в гривні. Але є ймовірність і зниження вартості європейських товарів у євро, зокрема, нафти. Таким чином зростання гривневої вартості імпорту буде нівелюватися зниженням ціни в євро. У підсумку вплив на інфляцію може бути мінімальним. "Поки що загальний ефект ми бачимо як близький до нейтрального", - зазначив Ніколайчук.

Нацбанк поки що прогнозує досить позитивний результат інфляції на кінець 2025 року. 17 квітня він погіршив свій прогноз лише на 0,2 п.п. - з 8,5% до 8,7%. Влітку зростання цін має сповільнюватися за широким спектром товарів і послуг. Очікуване збільшення врожаїв сприятиме зниженню продовольчої інфляції з третього кварталу. "Фундаментальний інфляційний тиск поступово вщухатиме під впливом заходів монетарної політики НБУ, поліпшення ситуації з постачанням електроенергії та більш помірного тиску з боку ринку праці", - повідомили в НБУ.

Долар залишається основною валютою

Що ж стосується долара, то він поки що залишатиметься основною валютою. "Долар США це для нас основна валюта курсової прив'язки. Ми працюємо і будемо продовжувати працювати в доларі США", - заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій. Але при цьому НБУ продовжує в рамках спеціалізованих груп відпрацьовувати варіант переходу в перспективу до євро. "Безумовно, це не відбудеться в короткостроковій перспективі, але це важливий напрямок у нашій роботі і його комплексно відпрацьовуємо", - сказав Юрій Гелетій.

У 2025 році основні надходження в Україну вже йдуть не в доларах, а в іншій валюті, і в основному, в євро. ЄС має намір у 2025 році передати Україні понад 23 млрд євро, основна частина яких - відсотки від заморожених російських активів. Сума може збільшитися, якщо США затримуватиме фінансування. Крім того, допомога буде і від Великої Британії, і Японії, відповідно у фунтах та єнах.

Крім того, якщо структуру резервів вирішать поміняти, то транші МВФ теж можна буде отримувати в євро. Вони виділяються в SDR - це спеціальна валюта МВФ, вартість якої формується за кошиком із 5 основних валют: долара США, євро, китайського юаня, японської єни та фунта стерлінгів. Досі Україна конвертувала SDR у долари. Але за бажання їх можна конвертувати в будь-яку іншу валюту з кошика.