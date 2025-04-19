Доллар падает, евро растет: что это значит для цен и бюджета Украины

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Кто выиграл, а кто проиграл от торговой войны Трампа?

Насколько критичны курсовые колебания в паре евро/доллар?

Последствия от тарифной политики Трампа - какие они для Украины?

Почему рост евро приводит к увеличению доходов бюджета Украины?

Сможет ли Украина получать от МВФ не доллары, а евро?

Доллар США с начала года существенно ослаб по отношению к евро. Если на 1 января курс составлял около 0,9660 евро за 1 доллар, то к 17 апреля он снизился до 0,8790 евро за доллар. Фактически падение произошло почти на 9%​

Основные причины связаны с политикой нового президента США Дональда Трампа. Торговая война, объявленная Белым домом почти всем партнерам, а именно, введение новых тарифов, подорвала доверие инвесторов к доллару. Опасений добавила и непредсказуемость действий Трампа, который то объявлял о новых пошлинах, то отменял или откладывал свои решения.

Нестабильность политики Трампа обваливала финансовые рынки и усилила волатильность на валютных рынках. Растет не только евро, но и швейцарский франк, японская иена, британский фунт. Некоторые эксперты предполагают, что такая тенденция сохранится ближайшие 6-12 месяцев. Евро может достигнуть максимума и будет стоить около 1,20 доллара (сейчас 1,14 евро/доллар, - ред.), сообщает Reuters.

Доллар США сейчас демонстрирует наибольшее падение за последние десятилетия. Европейское рейтинговое агентство Scope предупредило о возможном снижении кредитного рейтинга США, отметив, что длительная торговая война может подорвать доверие к доллару как к мировой резервной валюте.

"Если тарифы будут реализованы, они станут самым крупным мировым торговым шоком для мировой экономики за последние 100 лет. Если этот сдвиг в политике сохранится, он будет иметь важные кредитные последствия как для США (AA/отрицательный), так и для государств во всем мире", – цитирует агентство своего эксперта.

Ситуация кардинально не изменится, даже если США полностью откажутся от введения пошлин, хотя это маловероятно, отмечает Scope. В любом случае, в полной мере доверия к предыдущим альянсам и цепочкам поставок уже нет, что указывает на определенную степень долгосрочных экономических потерь.

Кто выиграл, кто проиграл

На данном этапе из-за валютных колебаний в проигрыше оказались европейские экспортеры, считает экс-советник президента Украины Олег Устенко. "Для евро, когда он укрепляется - это плохо. Экспортеры начинают проигрывать. Те, кто работает на рынок США, становятся менее конкурентоспособными. Для Штатов чем дешевле их валюта по отношению другим валютам, тем экспортерам лучше", - отметил Устенко в комментарии РБК-Украина.

Но пока быть тревогу рано, считает он, поскольку нынешние колебания далеки от пиковых, которые уже были в недавней истории. К примеру, в период 2007-2011 годов курс был в пределах 1,4-1,6 долларов США за 1 евро. Минимальным курс евро к доллару был в 2000 году – 0,825 доллара США за 1 евро.

Устенко считает, что курсовые колебания на фоне торговой войны в пределах 5% - это не страшно. Они могли быть значительно больше. Устенко отмечает, что в нынешней ситуации следует следить за политикой Европейского центробанка ЕС и ФРС США. "В зависимости от того, как там будут меняться ставки и будет меняться курс", - считает эксперт.

ЕЦБ за последний год уже несколько раз снижал ставку и сейчас она - 2,25%. ФРС с января держит ставку на уровне 4,25%-4,50%. Ее снижение возможно в случае усиления инфляции.

Что касается Украины, то пока негативных последствий от курсовых изменений нет. На 17 апреля доллар в Украине стоил 41,2 грн, евро – 46,8 грн. Учитывая, что основная финансовая помощь сейчас поступает в Украину в евро от ЕС, бюджет даже может получить дополнительные средства. "Если считать, что курс будет зафиксирован на сегодняшнем уровне в паре евро-доллар, то-есть с 5% проседания доллара, то наш бюджет фактично выиграет 1,5 млрд долларов", – отметил Устенко.

Руководитель службы продаж казначейских продуктов АО "Банк Авангард" Юрий Крохмаль тоже отмечает положительный эффект для бюджета Украины. "Такой рост курса, скорее всего, скажется положительно на поступлениях в государственный бюджет: с одной стороны, из-за увеличения налоговых поступлений от импорта товаров (увеличится гривневый эквивалент всех акцизных сборов, определенных в евро, а также НДС от импортных операций в евро), а с другой стороны – за счет увеличения гривневого эквивалента финансовой помощи от стран ЕС, которая также номинирована в евро", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Крохмаль считает, что пока США ведет торговую войну с Китаем, а для ЕС она на паузе, перспективы евро лучше доллара. Евро начинает играть большую роль как мировая валюта.

Нацбанк следит за ситуацией

В Нацбанке особого волнения по поводу курсовых колебаний в паре евро/доллар не высказывают. Но говорят, что внимательно следят за ситуацией и в случае необходимости могут откорректировать структуру золотовалютных резервов, основная часть которых сберегается в долларах. Пока говорить об этом рано, поскольку курсовые колебания могут быть краткосрочными и ситуативными. Но если ничего не изменится, то структура ЗВР может быть изменена. "Изменение структуры резервов - это техническое дело. Если увидим необходимость, мы это сделаем", – заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Ослабление доллара США на глобальных валютных рынках и усиление евро, безусловно, будет отражаться на экономике Украины, говорят в Нацбанке. Но пока этот эффект нейтральный, заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук. Прежде всего, курсовые изменения отражаются на инфляции. Из-за ослабления гривны к евро импорт может дорожать в гривне. Но есть вероятность и снижения стоимости европейских товаров в евро, в частности, нефти. Таким образом рост гривневой стоимости импорта будет нивелироваться снижением цены в евро. В итоге влияние на инфляцию может быть минимальным. "Пока общий эффект мы видим как близкий к нейтральному", – отметил Николайчук.

Нацбанк пока прогнозирует довольно позитивный результат инфляции на конец 2025 года. 17 апреля он ухудшил свой прогноз лишь на 0,2 п.п. - с 8,5% до 8,7%. Летом рост цен должен замедляться по широкому спектру товаров и услуг. Ожидаемое увеличение урожаев будет способствовать снижению продовольственной инфляции с третьего квартала. "Фундаментальное инфляционное давление будет постепенно утихать под влиянием мер монетарной политики НБУ, улучшения ситуации с поставкой электроэнергии и более умеренного давления со стороны рынка труда", – сообщили в НБУ.

Доллар остается основной валютой

Что же касается доллара, то он пока будет оставаться основной валютой. "Доллар США это для нас основная валюта курсовой привязки. Мы работаем и будем продолжать работать в долларе США", - заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий. Но при этом НБУ продолжает в рамках специализированных групп отрабатывать вариант перехода в перспективу к евро. "Безусловно, это не произойдет в краткосрочной перспективе, но это важное направление в нашей работе и его комплексно отрабатываем", – сказал Юрий Гелетий.

В 2025 году основные поступления в Украину уже идут не в долларах, а в другой валюте, и в основном, в евро. ЕС намерен в 2025 году передать Украине более 23 млрд евро, основная часть которых – проценты от замороженных российских активов. Сумма может увеличиться, если США будет задерживать финансирование. Кроме того, помощь будет и от Великобритании, и Японии, соответственно в фунтах и йенах.

Кроме того, если структуру резервов решат поменять, то транши МВФ тоже можно будет получать в евро. Они выделяются в SDR – это специальная валюта МВФ, стоимость которой формируется по корзине из 5 основных валют: доллара США, евро, китайский юань, японская иены и фунт стерлингов. До сих пор Украина конвертировала SDR в доллары. Но при желании их можно конвертировать в любую другую валюту из корзины.