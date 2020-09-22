Дело Юрченко: как суд арестовал первого нардепа от "Слуги народа"

Первые сообщения о якобы подготовке подозрения депутату Юрченко из президентской фракции появились еще 13 сентября. Оппоненты власти утверждали, что процесс блокирует генеральный прокурор Ирина Венедиктова. После ограничения депутатской неприкосновенности осенью прошлого года она получила фактически единоличное право снимать иммунитет с народных избранников.

Офис генпрокурора поначалу опровергал заявления о подготовке подозрения Юрченко, а сама Венедиктова, выступая в Верховной раде 15 сентября, заявила, что у нее нет "достаточных материалов", чтобы привлечь его к ответственности. Тем не менее уже на следующий день генпрокурор подписала подозрение нардепу, затем его исключили из фракции "Слуга народа".

"Я рад, что задержали человека, который в партии "Слуга народа" и который был такой, знаете, всегда говорил, что он честный и порядочный человек. Сегодня дал подозрение генеральный прокурор, он его получил и обязательно сядет в тюрьму, потому что очищение власти должны мы все делать и начинать с себя", – заявил тогда президент Владимир Зеленский.

Первый раз антикоррупционные органы попытались добиться ареста Юрченко 18 сентября, но парламентарий не явился на суд. Он сослался на то, что проходит тест на коронавирус и еще не знает результатов. Вторая попытка в понедельник 21 сентября оказался более удачной.

Операция или провокация

Около 14:50 понедельника, за десять минут до назначенного времени начала заседания, длинную очередь журналистов у входа в Высший антикоррупционный суд стремительно разрезала делегация из трех человек.

Нардеп Юрченко и два его защитника попытались как можно скорее миновать кордон медийщиков, и это им почти удалось. Подозреваемый непоколебимым молчанием отбивался от многочисленных вопросов журналистов: "Признаете ли себя виновным? Будете ли слагать мандат?"

Выдержав напор, депутат в сопровождении адвокатов скрылся в судебном зале. Представителей СМИ в него не допустили, сославшись на коронавирус и малую вместимость помещения. Для работы журналистам выделили соседний кабинет и включили трансляцию заседания на двух экранах.

Непосредственно сам процесс начался с опозданием на 40 минут. Сторону обвинения в суде представлял прокурор САП Андрей Перов. Он известен участием в другом громком деле – против Николая Мартыненко. Тогда защитники экс-нардепа добились отвода Перова. Формально он получил выговор за то, что не сдержал эмоции и хлопнул дверью в судебном заседании.

В процессе против Юрченко прокурор таких эмоций себе уже не позволял и даже отказался общаться с прессой по окончанию суда. Он отметил, что любые комментарии, в частности, о возможном тюремном сроке для подозреваемого, только навредят делу.

В самом заседании Перов кратко изложил суть спецоперации, которую НАБУ и САП провернули в отношении депутата "СН". Так, по его словам, в начале июля текущего года детектив Антикоррупционного бюро под прикрытием начал общаться с Иваном Фищенко, которого следствие считает "неформальным помощником" Юрченко.

Они провели несколько встреч в Киеве, где якобы обсуждали внесение правок в проект закона, который рассматривает комитет Юрченко, – за "вознаграждение". Документ касается обращения с твердыми бытовыми отходами, а изменения позволили бы подставной фирме детектива НАБУ получить "зеленый тариф" от государства.

Антикоррупционные органы утверждают, что Фищенко взял первый транш взятки – 13 тысяч долларов – и передал его Юрченко. Всего сумма неправомерной выгоды должна была составить 200 тысяч долларов. Но, по словам прокурора САП, операцию пришлось прервать из-за "слива информации" фигурантам дела.

Таким образом, подозреваемых на данный момент всего лишь двое – Фищенко и Юрченко. Первый был арестован с залогом 1,5 млн гривен еще 15 сентября, но пробыл под стражей всего сутки. Для Юрченко правоохранители просили содержание под стражей с залогом уже 6,5 млн гривен.

На заседании суда прокурор Перов подчеркнул, что сам Фищенко за спиной своего соратника в разговоре с детективом НАБУ говорил: Юрченко "еще не готов быть депутатом". Обвинение считает, что это важная деталь для понимания контекста дела.

В то же время основная линия защиты сводилась к тому, что нардеп сам стал жертвой. Так, адвокат Надежда Билыч заявила, что операция против ее клиента была "обычной полицейской провокацией". По ее словам, из обнародованных аудиофайлов ясно, что инициативу в разговорах проявлял именно детектив НАБУ под прикрытием, а не ее клиент.

Согласно данным следствия, Юрченко и Фищенко называли взятку "плюшками", "ватрушками" и "куском пирога". Адвокат утверждает, что речь необязательно шла о деньгах.

Что именно стало основанием для силовиков начать слежку и негласную запись разговоров нардепа прокурор Перов сообщить не смог. По его словам, документы об этой спецоперации НАБУ еще находятся на стадии рассекречивания.

Пистолет и "мусорная мафия"

Перов сообщил суду новую информацию, которая в дальнейшем вполне может стать еще одной статьей в перечне подозрений Юрченко. Он отметил, что правоохранители некоторое время разыскивали депутата, чтобы вручить подозрение, и нашли его в загородном доме родителей в Броварском районе Киевской области.

В автомобиле "Лексус", который использует Юрченко, детективы НАБУ на пассажирском сидении увидели мобильный телефон и пистолет. Изъять их сразу они не смогли. И пока получали разрешение суда, депутат со своим адвокатом смогли, преодолев сопротивление "набушников", добраться до машины и забрать смартфон и оружие.

В суде Юрченко заявил, что это был травматический пистолет, на который у него есть специальное разрешение. В свою очередь, прокуратура уверяет: никакой лицензии на оружие у подсудимого не было и быть не может. Утверждая это, прокурор Перов позволил себе приоткрыть врачебную тайну и намекнул на диагноз нардепа.

По его словам, болезнь Юрченко подпадает под пункт 2.5 из "Перечня медицинских противопоказаний для получения разрешения на объекты разрешительной системы". Речь идет об эпилепсии и других заболеваниях с подобными припадками.

Раскрытие этой информации вызвало бурную реакцию со стороны защиты. Адвокат Эдуард Ушканенко заявил, что специально озвучивал все данные о проблемах со здоровьем клиента в закрытом режиме, чтоб не раскрыть личную информацию.

Еще один всплеск эмоций у сторон процесса вызвал момент с обсуждением личной жизни Юрченко. Оценивая риски его побега, прокурор Перов не преминул отметить, что наличие у депутата жены и двух малолетних детей отнюдь не является доказательством "крепких социальных связей".

Как подтверждение он привел информацию о том, что 28 июля текущего года Юрченко уехал в Турцию в отпуск "с другими лицами", несмотря на то, что за неделю до этого у него родился сын.

Еще более ситуацию запутал сам парламентарий. С одной стороны Юрченко заявил, что является примерным отцом двух детей, с которыми любит проводить время, что подтверждается его "постами в соцсетях". С другой – признал, что последние два месяца живет отдельно от семьи, но в квартире своей тещи.

Это заявление вызвало громкий смех в зале с журналистами и обескураженный вопрос от судьи, знает ли теща, что ее зять привлекается к уголовной ответственности и может быть помещен под домашний арест.

Обвинения в свой адрес Юрченко также не признает. Выйдя к трибуне, он начал рассказывать о "мусорной мафии", которая десятилетиями получает в этой сфере сверхприбыли и блокирует принятие специального закона для регулирования отрасли. Депутат утверждает, что эти дельцы устраивают против него провокации и очерняют в подконтрольных СМИ. "Это цена борьбы за справедливость!" – резюмировал он.

Юрченко не стал более детально рассказывать, зачем в общении с подставным детективом НАБУ постоянно намекал на желание получить "плюшки" или "кусок большого пирога". Лишь несколько раз подчеркнул, что "никаких денег не брал и ничего не вымогал".

Все его доходы, отметил подсудимый, составляет зарплата 27 тысяч гривен в месяц и выплаты из депутатского фонда в размере 36-40 тысяч гривен. "Я шел и в дальнейшем буду идти навстречу следствию", – пообещал подозреваемый перед тем, как судья ушла в совещательную комнату.

Почти три часа судебного процесса завершились около 20:00 понедельника. Высший антикоррупционный суд постановил арестовать Юрченко и немедленно поместить его в следственный изолятор до 9 ноября. Покинуть СИЗО депутат сможет, внеся 3,2 млн гривен залога.

Судя по декларации, сейчас у народного избранника есть только половина необходимой суммы – 50 тысяч долларов ( около 1,8 млн). Но, даже выйдя на под залог, Юрченко предстоит долгий судебный процесс. И проигрыш в нем может стоить депутату до 12 лет свободы.