Справа Юрченка: як суд заарештував першого нардепа від "Слуги народу"

Перші повідомлення про нібито підготовку підозри депутату Юрченку з президентської фракції з'явилися ще 13 вересня. Опоненти влади стверджували, що процес блокує генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Після обмеження депутатської недоторканності восени минулого року вона отримала фактично одноосібне право знімати імунітет з народних обранців.

Офіс генпрокурора спочатку спростовував заяви про підготовку підозри Юрченку, а сама Венедіктова, виступаючи у Верховній раді 15 вересня, заявила, що у неї немає "достатніх матеріалів, щоб притягнути його до відповідальності. Проте вже на наступний день генпрокурор підписала підозру нардепу, потім його виключили з фракції "Слуга народу".

"Я радий, що затримали людину, яка в партії "Слуга народу" і яка була такою, знаєте, завжди говорив, що він чесна і порядна людина. Сьогодні дав підозру генеральний прокурор, він її отримав і обов'язково сяде у в'язницю, тому що очищення влади ми повинні всі робити і починати з себе", – заявив тоді президент Володимир Зеленський.

Перший раз антикорупційні органи спробували домогтися арешту Юрченко 18 вересня, але парламентарій не з'явився на суд. Він послався на те, що проходить тест на коронавірус і ще не знає результатів. Друга спроба в понеділок 21 вересня виявилася більш вдалою.

Операція або провокація

Близько 14:50 понеділка, за десять хвилин до призначеного часу початку засідання, довгу чергу журналістів біля входу в Вищий антикорупційний суд стрімко розрізала делегація з трьох людей.

Нардеп Юрченко і два його захисники спробували якомога швидше минути кордон медійників, і це їм майже вдалося. Підозрюваний непохитним мовчанням відбивався від численних запитань журналістів, які летіли в нього з усіх сторін: "Чи визнаєте себе винним? Будете складати мандат?"

Витримавши натиск депутат у супроводі адвокатів зник у судовій залі. Представників ЗМІ у неї не допустили, пославшись на коронавірус і малу місткість приміщення. Для роботи журналістів виділили сусідній кабінет і надали трансляцію засідання на двох екранах.

Безпосередньо сам процес розпочався із запізненням на 40 хвилин. Сторону обвинувачення в суді представляв прокурор САП Андрій Перов. Він відомий участю в іншій гучній справі – проти Миколи Мартиненка. Тоді захисники екс-нардепа домоглися відведення Перова. Формально він отримав догану за те, що не стримав емоції і грюкнув дверима в судовому засіданні.

У процесі проти Юрченка прокурор таких емоцій собі вже не дозволяв і навіть відмовився спілкуватися з пресою по закінченню суду. Він зазначив, що будь-які коментарі, зокрема, про можливий тюремний термін для підозрюваного, тільки зашкодять справі.

В самому засіданні Перов коротко виклав суть спецоперації, яку НАБУ і САП провернули із депутатом "СН". Так, за його словами, на початку липня поточного року детектив Антикорупційного бюро під прикриттям почав спілкуватися з Іваном Фіщенком, якого слідство вважає "неформальним помічником" Юрченка.

Вони провели кілька зустрічей в Києві, де нібито обговорювали внесення поправок в проект закону, який розглядає комітет Юрченка, – за "винагороду". Документ стосується поводження з твердими побутовими відходами, а зміни дозволили б підставній фірмі детектива НАБУ отримати "зелений тариф" від держави.

Антикорупційні органи стверджують, що Фіщенко взяв перший транш хабара – 13 тисяч доларів – і передав його Юрченку. Всього сума неправомірної вигоди повинна була скласти 200 тисяч доларів. Але, за словами прокурора САП, операцію довелося перервати через "злив інформації" фігурантам справи.

Таким чином, підозрюваних на даний момент всього лише двоє – Фіщенко та Юрченко. Перший був заарештований з заставою 1,5 млн гривень ще 15 вересня, але пробув під вартою всього добу. Для Юрченка правоохоронці просили тримання під вартою з заставою вже 6,5 млн гривень.

На засіданні суду прокурор Перов підкреслив, що сам Фіщенко за спиною свого соратника у розмові з детективом НАБУ говорив: Юрченко "ще не готовий бути депутатом". Звинувачення вважає, що це важлива деталь для розуміння контексту справи.

Водночас основна лінія захисту зводилася до того, що нардеп сам став жертвою. Так, адвокат Надія Білич заявила, що операція проти її клієнта була "звичайною поліцейською провокацією". За її словами, з оприлюднених аудіофайлів ясно, що ініціативу в розмовах виявляв саме детектив НАБУ під прикриттям, а не її клієнт.

Згідно з даними слідства, Юрченко і Фіщенко називали хабар "плюшками", "ватрушками" і "шматком пирога". Адвокат стверджує, що мова необов'язково йшла про гроші.

Що саме стало підставою для силовиків почати стеження і негласний запис розмов нардепа прокурор Перов повідомити не зміг. За його словами, документи про спецоперацію НАБУ ще знаходяться на стадії розсекречення.

Пістолет і "сміттєва мафія"

Однак, Перов повідомив суду нову інформацію, яка надалі може стати ще однією статтею в переліку підозр Юрченку. Він зазначив, що правоохоронці деякий час розшукували депутата, щоб вручити підозру, і знайшли його в заміському будинку батьків у Броварському районі Київської області.

В автомобілі "Лексус", який використовує Юрченко, детективи НАБУ на пасажирському сидінні побачили мобільний телефон і пістолет. Вилучити їх відразу вони не змогли і поки отримували дозвіл суду, то депутат зі своїм адвокатом змогли, подолавши опір "набушників", дістатися до машини і забрати смартфон і зброю.

В суді Юрченко заявив, що це був травматичний пістолет, на який у нього є спеціальний дозвіл. У свою чергу, прокуратура запевняє: ніякої ліцензії на зброю у підсудного не було і бути не може. Стверджуючи це, прокурор Перов дозволив собі відкрити лікарську таємницю і натякнув на діагноз нардепа.

За його словами, хвороба Юрченка підпадає під пункт 2.5 із "Переліку медичних протипоказань для отримання дозволу на об'єкти дозвільної системи". Мова йде про епілепсії та інші захворювання з подібними нападами.

Розкриття цієї інформації викликало бурхливу реакцію з боку захисту. Адвокат Едуард Ушканенко заявив, що спеціально озвучував всі дані про проблеми зі здоров'ям клієнта в закритому режимі, щоб не розкрити особисту інформацію.

Ще один сплеск емоцій у сторін процесу викликав момент з обговоренням особистого житті Юрченка. Оцінюючи ризики його втечі, прокурор Перов не забув зазначити, що наявність у депутата дружини і двох малолітніх дітей аж ніяк не є доказом "міцних соціальних зв'язків".

Як підтвердження він навів інформацію про те, що 28 липня поточного року Юрченко поїхав у Туреччину у відпустку "з іншими особами", попри те, що за тиждень до цього у нього народився син.

Ще більше заплутав ситуацію сам парламентарій. З одного боку Юрченко заявив, що є зразковим батьком двох дітей, з якими любить проводити час, що підтверджується його "постами в соцмережах". З іншого – визнав, що останні два місяці живе окремо від родини, але в квартирі своєї тещі.

Ця заява викликала гучний сміх у залі з журналістами і збентежене запитання судді, чи знає теща, що її зять притягується до кримінальної відповідальності і може бути поміщений під домашній арешт.

Звинувачення у свою адресу Юрченко також не визнає. Вийшовши до трибуни, він почав розповідати про "сміттєву мафію", яка десятиліттями отримує в цій сфері надприбутки і блокує прийняття спеціального закону для регулювання галузі. Депутат стверджує, що ці ділки влаштовують проти нього провокації і очорнюють в підконтрольних ЗМІ. "Це ціна боротьби за справедливість!" – резюмував він.

Юрченко не став детально розповідати, навіщо в спілкуванні з підставним детективом НАБУ постійно натякав на бажання отримати "плюшки" або "шматок великого пирога". Лише кілька разів підкреслив, що "ніяких грошей не брав і нічого не вимагав".

Усі його доходи, зазначив підсудний, становить зарплата 27 тисяч гривень на місяць і виплати з депутатського фонду у розмірі 36-40 тисяч гривень. "Я йшов і надалі буду йти назустріч слідству", – пообіцяв підозрюваний перед тим, як суддя пішла в нарадчу кімнату.

Майже три години судового процесу завершилися близько 20:00 понеділка. Вищий антикорупційний суд постановив заарештувати Юрченка і негайно помістити його в слідчий ізолятор до 9 листопада. Залишити СІЗО депутат зможе, внісши 3,2 млн гривень застави.

Судячи з декларації, зараз у народного обранця є тільки половина необхідної суми – 50 тисяч доларів, що в перекладі на гривні становить близько 1,8 млн. Але, навіть після виходу на волю, на Юрченка чекає довгий судовий процес. І програш у ньому може коштувати депутату до 12 років свободи.