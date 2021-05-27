Дело "Роттердам+" снова закрыто. Что изменилось на этот раз и чем недовольно НАБУ

Четыре года ушло у НАБУ на расследование так называемой формулы "Роттердам+", а точнее – на попытки довести, что она принесла убытки государству и гражданам. На основании этой формулы в 2016-2019 годах определялась стоимость электроэнергии, которую производили украинские ТЭС, работающие на угле.

Цена, согласно утвержденной НКРЭКУ формуле, привязывалась к стоимости угля на европейском рынке с учетом его доставки из порта Роттердама. Критики указывали, что доставку не следовало включать в расчет, так как львиная доля угля добывалась в Украине. Но, следуя принципу импортного паритета, поддерживаемого западными партнерами Украины, подобные формулы власти применяли и в газовом секторе, что лишь подтвердило их обоснованность.

Нет ущерба – нет дела

На прошлой неделе новый старший группы прокуроров Денис Демкив закрыл дело "Роттердам+", не увидев в материалах следствия подтвержденного ущерба, на котором по-прежнему настаивают детективы НАБУ. Прокурор, приняв решение о закрытии дела, указал, что нет ни доказательств убытка из-за действий формулы, ни возможности получить такое подтверждение, так как отведенный срок досудебного расследования уже давно истек.

"Я считаю, что, кроме вопроса доказанности убытков, мое видение, что у нас на данный момент завершился максимально допустимый срок следствия. И закончился он еще до того, как я стал старшим группы прокуроров. Вчера мною было принято решение о закрытии производства в отношении 6 подозреваемых по пункту 3.ч.1 ст. 284 УПК", - сообщил Демкив в комментарии изданию "Цензор.Нет".

Позже адвокат бывшего подозреваемого Дмитрия Вовка, экс-главы НКРЭКУ, Ирина Одинец уточнила, что срок досудебного расследования завершился еще 21 января. НАБУ же заявило о несогласии с решением прокурора и намерении его обжаловать.

Пресс-служба ведомства также указала, что решение Демкива "вызывает сомнения в его объективности". При этом комментировать истечение срока, о чем сказали прокурор и адвокат, а также отсутствие в материалах подтвержденного убытка в Бюро не стали, сославшись на то, что у них нет на руках оригинала постановления прокурора.

"Это решение принято в нерабочее время, без консультаций с детективами и надлежащего изучения материалов дела", – заявили в НАБУ. Тогда как сам Демкив убеждает, что к моменту закрытия производства он не один час обсуждал с детективами НАБУ проблемные вопросы.

Не такой прокурор

В НАБУ дело "Роттердам+" называют "одним из наиболее значимых для Украины", указывая, что на необходимости его завершения неоднократно говорили топ-чиновники и первые лица страны. Но, видимо, в понимании ведомства дело не должно завершиться без обвинительного вердикта.

Еще с августа прошлого года НАБУ настаивало на замене прокурора, который работал с ними около двух лет. Все из-за того, что на тот момент старший прокурор Виталий Пономаренко не соглашался передавать дело в суд без доказательств. На что, собственно, указал и новый старший группы Денис Демкив.

Ни тогда, ни сейчас в НАБУ так и не смогли дать ответ на два ключевых вопроса, вокруг которых строилось все дело: действительно ли формула "Роттердам+" принесла убытки государству и если убытки были, то в каком размере. К слову, версии самого НАБУ насчет суммы убытков неоднократно менялись, начиная с 15 млрд гривен и заканчивая 39 млрд гривен.

Что важно: доказать обоснованность претензий НАБУ не смогли и все четыре ведущих государственных экспертных института – в Киеве, Харькове и Днепре. Их исследования и анализ формулы не подтвердили убытки, на которых настаивают детективы.

Тогда как, по сути, единственной справкой об убытках была частная экспертиза ФЛП Ирины Педь, которая по заказу и на деньги НАБУ провела собственный анализ формулы и ее последствий. И если НАБУ считало это достаточным подтверждением, то для САП такой экспертизы оказалось недостаточно.

Рассудить детективов и прокуроров в этом вопросе должна была комплексная экспертиза на базе института СБУ, которую назначило следствие. В исследование были вовлечены практически все экспертные учреждения страны. Но и на этот раз экспертиза не установила убытки, что стало основанием для первого закрытия дела в августе 2020 года.

С тех пор НАБУ, не получив желаемого результата, настаивало на смене прокурора. Детективы трижды обращались в Высший антикоррупционный суд – один раз самостоятельно и дважды в содружестве с адвокатами ферросплавных заводов – для замены прокурора. И все три раза разные судьи – Мойсак, Михайленко и Олейник детективам отказывали, не находя оснований обвинить прокурора в предвзятости или непрофессионализме.

В начале мая Генеральный прокурор все же вняла просьбам НАБУ и согласилась с их предложением заменить прокурора, чтобы новый процессуальный руководитель беспристрастно принял решение о дальнейшей судьбе дела. После чего и был назначен Денис Демкив, которого по неофициальной информации рекомендовали сами детективы.

Что будет дальше: финиш или заход на пятый круг

Почти нет сомнений, что НАБУ на этом не остановится. В ведомстве уже сообщили о намерении обжаловать решение прокурора – сначала у первого заместителя главы САП Максима Грищука, а затем, по всей видимости, и в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

До этого все три закрытия дела рассматривал также ВАКС. И суд пришел к двум противоположным выводам. Сначала признал закрытие дела законным и обоснованным, а через пару недель по требованию юристов Никопольского завода ферросплавы, аффилированного с Игорем Коломойским, постановил возобновить расследование. Однако уже после четвертого закрытия дела многие эксперты и политологи настроены скептично в отношении перспектив обжалования этого решения.

"Ни аргументов, ни логики, ни здравого смысла. Дело закрыли в четвертый раз. Надеюсь, уже в последний. Все спекулировавшие на этом вопросе либо стали депутатами, либо поставили депутатами нужных людей. Представление закончено, актеры снимают грим, в зале гаснет свет. Пятый раз будет уже перебором. Тем паче, билеты на эти спектакли для налогоплательщиков в цене не падают", – прокомментировал закрытие дела политолог Кирилл Сазонов.

Учитывая, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) три раза подтвердил законность действий прокурора в деле "Роттердам+", все дальнейшие попытки НАБУ инициировать его замену лишь дискредитирую бюро и антикоррупционную систему в целом, считает экс-генеральный прокурор Святослав Пискун.

Иного мнения придерживаются глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин и член набсовета УЗ, экс-нардеп БПП Сергей Лещенко, ранее известный своими антикоррупционными расследованиями. Оба настаивают, что формула принесла стране десятки миллиардов гривен убытков, а потому, несмотря на аргументы САП, требуют продолжения расследования.

Но, как полагает экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко, многочисленные заключения органов прокуратуры лишний раз подтвердили, что не было даже оснований четыре года назад начинать это расследование, не говоря уже о перспективах его повторного восстановления. "Четвертый раз прокурор САП закрыл это уголовное производство: это подтверждает, что нет состава преступления, нет ущерба, нет пострадавших", – уверен нардеп.

Его коллега по Раде, лидер Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец также назвал последнее решение прокуратуры справедливым, предположив, что в этом деле наконец поставлена точка. "Надеюсь, что справедливость таки взяла верх", – сказал Волынец, комментируя решение САП.

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Расследование дела "Роттердам+", сопровождаемое политическими лозунгами и антикоррупционной разоблачительной риторикой, тянется не один год. За это время уже недействующая формула, на основании которой рассчитывалась стоимость угля, перестала быть сугубо экономическим понятием, перейдя в разряд политического инструмента.

На пиаре вокруг этого дела некоторые активисты сумели выстроить политическую карьеру, пробив себе место уже в новой власти. Их, как и правоохранителей, публично обещавших довести фигурантов расследования до обвинительного приговора, нынешний вариант развития событий явно не устраивает. После их фиаско в этом деле и, по сути, снятия всех подозрений, могут возникнуть вопросы как в компетентности, так и в порядочности тех, кто был инициаторами и рупорами этого расследования, не говоря уже о возможной предвзятости и потенциальном личном интересе.