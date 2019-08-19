Дело Окружного админсуда Киева как проверка на прочность Высшего совета правосудия

Бельмом на глазу представителей бывшей власти стал Окружной административный суд Киева, который в считанные недели после выборов принял целый ряд "неудобных" решений. Вспомнить хотя бы дело о национализации ПриватБанка. Актом возможного давления на суд стало заседание СНБО в апреле этого года, где решение суда использовали для запугивания населения кризисом финансовой системы.

Но кризиса не случилось, и бывшая власть решила "ударить" непосредственно по непокорному суду. Сейчас есть все основания полагать, что пока не сменилось руководство Генпрокуратуры и антикоррупционных органов, бывшая власть может продолжать влиять на правоохранительные структуры.

26 июля текущего года в суд с обысками пришли сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Генпрокуратуры. Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК якобы организовали вынесение заведомо неправосудных судебных решений и вмешательство в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей.

Многое решится 20 августа, когда Высший совет правосудия будет рассматривать ходатайство прокуратуры об отстранении главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, а также судьи Игоря Погрибинченко.

Напомним, сегодня в состав ВСП входят: Владимир Говоруха (глава), Виктор Шапран, Николай Худик, Андрей Овсиенко, Игорь Артеменко, Павел Гречковский, Виктор Грищук, Валентина Данишевская, Лариса Иванова, Наталья Краснощекова, Алексей Маловацкий, Виктор Матвийчук, Олег Прудивус, Игорь Фомин, Лариса Швецова и Светлана Шелест.

Совет наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. Именно от этого органа во многом зависит обеспечение независимой работы судейской ветви власти.

От того, какое решения ВСП примет по судьям Окружного админсуда, можно будет сделать вывод: к чему приведет возможное политическое давление на членов Окружного админсуда и влияют ли представители бывшей власти на Совет.

Более того, дело судей Окружного админсуда продемонстрирует, что сегодня из себя представляет ВСП: это орган, который только карает судей, или Совет также и готов защищать служителей фемиды и укреплять авторитет правосудия?

Тема работы ВККС для некоторых экс-чиновников особенно чувствительна. И сегодня они пытаются сохранить сложившийся формат. Операция НАБУ и ГПУ, естественно, не готовилась один день. По мнению экспертов, расследование носит политический характер, так как слишком много решений этого суда шли вразрез с интересами команды бывшей власти.

Например, в феврале этого года Окружной админсуд Киева по иску нардепа от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Недавно это решение подтвердил суд апелляционной инстанции.

В марте суд признал противоправным и недействительным постановление Кабинета министров №315 от 27 апреля 2016 года. В нем, в частности, определялся порядок формирования цены на природный газ для потребностей населения. Проще говоря, признал недействительным повышение цен на газ для украинцев. В апреле признал незаконной национализацию ПриватБанка и недействительным договор купли-продажи государством акций банка. Это лишь последние громкие дела.

Дело в том, что зачастую прошлая власть в принятии важных решений действовала с нарушениями, и это впоследствии давало основания оспорить их в суде.

Но не исключено, что у и Владимира Зеленского или его команды может возникнуть желание воспользоваться ситуацией и "подмять" под себя контроль над судьями.

Не так давно у президента анонсировали ревизию судебной реформы. И надо признать, что это правильное решение – развить успешные наработки и исправить ошибки. Главное, чтобы у действующего президента не возникло искушения оставить лазейки для ручного управления судебной системой, поскольку сегодня общество ждет законных решений судов, а не так называемых "справедливых".

И потому эффективность реформы судебной системы при Зеленском станет, в том числе, важным критерием оценки его президентства. А пока для гаранта крайне важно обеспечить, чтобы судьи в принятии решений руководствовались исключительно законами, а не чьими-либо прихотями и интересами.