Дело на 130 млн: поможет ли Венедиктова вернуть экс-налоговику Головачу деньги за сделку со следствием

Громкая сделка

15 февраля 2017 года уже экс-генеральный прокурор Юрий Луценко торжественно объявил, что обвиняемые в многочисленных преступлениях топ-чиновники предыдущего режима наконец стали идти на сделки со следствием и признавать себя частью организованной преступной группировки во главе с самим Януковичем. В качестве примера он привел генерала Андрея Головача, которого арестовали в сентябре 2016 по подозрению в незаконном возмещении налога на добавленную стоимость на 3 млрд гривен. Задержали генерала еще раньше, в августе 2016-го, а во время обыска даже нашли бюст Януковича.

По словам Луценко, перед освобождением Головача из СИЗО в феврале 2016-го, тот не только признал себя виновным в функционировании организованной преступной группировки во главе с Януковичем и экс-министром доходов и сборов Александром Клименко, которые сегодня прячутся в России, но и "расписал схемы и действующих лиц мафиозной группировки". Генпрокурор тогда подчеркнул, что показания Головача станут доказательной базой в будущем суде по осуждению Клименко. При этом сам генерал получил условное наказание, заплатив в казначейство 130 млн грн.

Однако история, которой гордился один из предшественников Ирины Венедиктовой на посту генпрокурора, похоже, вот-вот развалится, да еще и - вполне возможно - с помощью приближенных к ней чиновников Офиса генпрокурора.

Случайно перечислил

Печерский районный суд г. Киева проведет слушания по гражданскому делу 757/66636/19-ц по иску Головача Александра Андреевича к Государственной казначейской службе, Офису генерального прокурора и Государственной налоговой службе Украины 22 июня 2020 года. В распоряжении РБК-Украина оказался текст иска, согласно которому Александр Головач намерен вернуть себе 130 млн грн, внесенные в качестве возмещения ущерба за вину отца, а также 11,7 млн грн "инфляционных", которые государство якобы незаконно заработало, безосновательно используя деньги истца.

Суть претензий Головача-младшего сводится к тому, что он не был стороной каких-либо сделок со следствием, в том числе и сделки от 22 декабря 2016. Также у него не было доверенности от отца на осуществление каких-либо действий от его имени, он не был признан виновным за нанесение какого-либо ущерба государству, и, соответственно, никаких оснований вносить 130 млн грн на счет казначейства у него не было. В исковом заявлении Головач-младший так и пишет: "130 млн грн были уплачены мной ошибочно". В связи с чем сын генерала просит вернуть ему деньги и 3% "инфляционных".

В других обстоятельствах перспектив на успешное разрешение этого дела у Александра Головача, возможно, и не было. Однако есть целый ряд фактов, которые указывают большую вероятность принятия решения в его пользу. Ведь "за спиной" у Александра - несколько влиятельных чиновников.

Кто поможет

Во-первых, непосредственным адвокатом, который подавал иск (судя по личной печати в конце документа) является Владимир Кочан, бывший судья Высшего административного суда Украины (до 2016 года). Еще в 2018 году в медиа публиковались данные о том, что Кочан, пользуясь своими судейскими связями, якобы влиял на рассмотрение дел по рейдерскому захвату Андреем Головачем и его окружением сельскохозяйственных предприятий в Черниговской области.

В частности, речь шла о том, что Кочан мог контролировать ход судебных процессов, осуществляя давление на бывших коллег по цеху. Кроме того, в одном из судов Кочана видели заходящим вместе с судьей в совещательную комнату перед вынесением решения, и даже участвовавшим в рабочих совещаниях следователей по одному из дел Головача.

Таким образом, сложно предположить, что в интересах Александра Головача Владимир Кочан действует без ведома Андрея Головача. И что в работе по этому делу он не будет использовать те же методы и связи, что и в "рейдерских" делах Головача-старшего.

Во-вторых, через других адвокатов Головачи могут быть связаны с одним из ключевых чиновников в окружении Генпрокурора Ирины Венедиктовой - и.о. начальника департамента по надзору за деятельностью ГБР Александром Пановым.

Дело в том, что одним из адвокатов Головача является Сергей Черный, экс-прокурор Генпрокуратуры (уволился в ноябре 2019 года), бывший старший следователь по особо важным делам четвертого отдела по расследованию уголовных производств управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ, а также следователь по особо важным делам первого следственного отдела следственного управления прокуратуры Харьковской области. Черный фигурирует, например, как адвокат по делу №591/3603/19 Евгения Сергушина. Он, в свою очередь, является наемным менеджером Головача-младшего – заместителем директора и начальником службы безопасности Прилуцкого хлебоприемного предприятия.

В этом деле Черный защищает интересы Головача не без воздействия на следователей ГБР через своего близкого знакомого Романа Витвицкого, с которым они вместе работали прокурорами в надзорном отделе Генеральной прокуратуры и следователями в главном следственном управлении ГПУ. При этом фактически речь идет о конфликте интересов, поскольку в этом деле он представляет своего клиента вместе с бывшим коллегой.

Сергей Черный и Александр Панов – не просто работали в одно время в прокуратуре Харьковской области, но одновременно были следователями конкретного первого отдела следственного управления. При этом нужно напомнить, что сам Панов, по данным СМИ, в Офис генпрокурора мог попасть по протекции своего зятя – экс-топ-менеджера в компаниях беглого олигарха Сергея Курченко – видного когда-то харьковского милиционера Александра Семинога. Курченко и его структуры, как известно, также фигурируют в ряде уголовных производств о злоупотреблениях со стороны окружения Виктора Януковича.

Как бы там ни было, главным остается вопрос - готов ли Офис генпрокурора спустить на тормозах возврат семейству Головачей более 140 млн грн из государственного бюджета без расторжения сделки со следствием и помещения одиозного генерала под стражу? Если на ситуацию вовремя обратят внимание антикоррупционные органы, Служба безопасности и Высший совет правосудия, возможно скандального процесса удастся избежать и Головачи уйдут из Печерского суда ни с чем.