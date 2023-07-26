Кому можуть заборонити в'їзд в Україну і що робити в таких випадках

В яких випадках забороняють в'їзд в Україну

Заборона вʼїзду – це обмежувальний захід адміністративного впливу, який можуть застосувати відповідно до законодавства України лише до іноземців та осіб без громадянства. Заборона вʼїзду не застосовується до громадян України.

Заборона вʼїзду може бути накладена органами Державної прикордонної служби України (ДПС), Державної міграційної служби України (ДМС), Національної поліції України та Служби безпеки України (СБУ).

Заборона вʼїзду застосовується у таких випадках:

в інтересах забезпечення національної безпеки України або охорони громадського порядку, або боротьби з організованою злочинністю;

з метою забезпечення охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні;

якщо у клопотанні про в'їзд в Україну така людина подала про себе завідомо неправдиві відомості або підроблені документи;

якщо паспортний документ або віза підроблені, зіпсовані чи не відповідають установленому зразку або належать іншій особі;

якщо людина порушила у пункті пропуску через державний кордон України правила перетинання кордону, митні правила, санітарні норми чи правила або не виконала законних вимог посадових та службових осіб Державної прикордонної та/або митної служби;

Фото: Заборона вʼїзду застосовується до іноземців, але не до громадян України (Getty Images)

якщо під час попереднього перебування на території України іноземець або особа без громадянства не виконали рішення суду або рішення органів державної влади, уповноважених накладати адміністративні стягнення, або особа має інші не виконані майнові зобов'язання перед державою, фізичними або юридичними особами;

якщо людина з порушенням встановленого законодавством України порядку здійснила в’їзд на тимчасово окуповану територію України або до району проведення антитерористичної операції чи виїзд з них або вчинила спробу потрапити на ці території поза контрольними пунктами в’їзду-виїзду.

Ці умови застосування заборони в'їзду не стосуються тих, хто просить про надання притулку, додаткового захисту або статусу біженця.

На який термін можуть заборонити в'їзд в Україну

Заборона в'їзду може бути застосована строком на 1, 3, 5 та 10 років в залежності від того, на якій підставі вона накладається.

Найчастішими випадками накладення заборони вʼїзду Державною прикордонною службою є перевищення іноземцем строків перебування в Україні та надалі несплата штрафу за таке правопорушення. Така заборона частіше за все знімається у разі сплати штрафу.

Іноземці, щодо яких прийнято рішення про заборону вʼїзду, у разі спроби в'їзду в Україну в пункті пропуску через державний кордон України ознайомлюються із рішенням про заборону в'їзду, отримують відмову у вʼїзді, не перетинають державний кордон України, та в найкоротший строк повертаються в державу, з якої вони прибули, або в державу, яка видала паспортний документ.

У паспорті проставляється відмітка про заборону в'їзду в Україну на термін, зазначений у рішенні про заборону в’їзду в Україну.

Фото: Залежно від ситуації заборонити в'їзд можуть на 1, 3, 5 та 10 років (Getty Images)

Іноземець або особа без громадянства не можуть бути примусово повернуті чи примусово видворені або видані чи передані до країн:

де їх життю або свободі загрожуватиме небезпека за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань; де їм загрожує смертна кара або страта, катування, жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання; де їх життю або здоров'ю, безпеці або свободі загрожує небезпека внаслідок загальнопоширеного насильства в ситуаціях міжнародного або внутрішнього збройного конфлікту чи систематичного порушення прав людини, або природного чи техногенного лиха, або відсутності медичного лікування чи догляду, який забезпечує життя; де їм загрожує видворення або примусове повернення до країн, де можуть виникнути зазначені випадки.

Забороняється колективне примусове видворення з України іноземців та осіб без громадянства.

Заборона в'їзду та відмова у в'їзді: в чому різниця

Не слід плутати рішення про заборону в'їзду та рішення про відмову у в'їзді. Це різні речі.

Заборона у в'їзді – це захід адміністративної відповідальності, що застосовується під час певного строку (1, 3, 5 чи 10 років) за наявності підстав, передбачених законодавством.

Відмова у в'їзді – це одноразовий адміністративний захід, який застосовується у разі:

неможливості іноземця підтвердити мету поїздки;

неможливості іноземця підтвердити достатність фінансового забезпечення на весь строк перебування в Україні;

спроби перетину кордону, якщо щодо особи прийнято рішення про заборону в'їзду.

Фото: Відмова у в'їзді та заборона у в'їзді – це дві різні процедури (Getty Images)

Якщо відмова у в'їзді не заснована на забороні перетину кордону, то людина може доопрацювати свої документи, які підтверджують мету в'їзду та фінансове забезпечення. Наприклад, дооформити запрошення на в'їзд або отримати нову банківську виписку чи гарантійний лист від приймаючої сторони. І потім ще необмежену кількість разів спробувати перетнути кордон на іншому пункті пропуску та в інший час.

Рішення про заборону в'їзду можна оскаржити в адміністративному порядку до органу, вищого за той, що прийняв рішення, або до суду.

Строк на адміністративне оскарження – 30 днів з моменту ознайомлення із рішенням. Строк на судове оскарження – 6 місяців з моменту ознайомлення із рішенням.

Протягом всього періоду оскарження рішення особа не матиме права вʼїжджати на територію України.

Адміністративна процедура оскарження швидша за судову – зазвичай скарги розглядаються протягом місяця. Судове оскарження може зайняти як декілька місяців, так і рік, в залежності від завантаженості суду. Але судове оскарження ефективніше за адміністративне, адже суди частіше виносять рішення на користь особи.

Також треба пам'ятати, що закінчення строку або скасування заборони в'їзду, не означає нівелювання причин накладення такого обмеження. Тому потрібно працювати, як над оскарженням підстав накладення заборони в'їзду, так і з оскарженням самої заборони в'їзду.

адвокат, старший юрист АО "Expatpro" Катерина Затулко