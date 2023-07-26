Часто о запрете въезда говорят, когда человек уезжает в иностранное государство. Но запретить въезд могут и в Украине. Правда, это касается преимущественно иностранцев. Ведь, согласно законам, граждан Украины домой не впустить не могут. Кому могут запретить въезд в Украину и что делать в таких случаях, в колонке РБК-Украина рассказала адвокат, старший юрист АО "Expatpro" Екатерина Затулко.
Часто о запрете въезда говорят, когда человек уезжает в иностранное государство. Но запретить въезд могут и в Украине. Правда, это касается преимущественно иностранцев. Ведь, согласно законам, граждан Украины домой не впустить не могут.
Кому могут запретить въезд в Украину и что делать в таких случаях, в колонке РБК-Украина рассказала адвокат, старший юрист АО "Expatpro" Екатерина Затулко.
Запрет въезда – это ограничительное мероприятие административного влияния, которое может применяться в соответствии с законодательством Украины только к иностранцам и лицам без гражданства. Запрет въезда не применяется к гражданам Украины.
Запрет въезда может быть наложен органами Государственной пограничной службы Украины (ГНС), Государственной миграционной службы Украины (ГТС), Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины (СБУ).
Запрет въезда применяется в следующих случаях:
Фото: Запрет въезда применяется к иностранцам, но не к гражданам Украины (Getty Images)
Эти условия применения запрета на въезд не касаются тех, кто просит о предоставлении убежища, дополнительной защиты или статуса беженца.
Запрет въезда может быть применен сроком на 1, 3, 5 и 10 лет в зависимости от того, на каком основании он налагается.
Частыми случаями наложения запрета на въезд Государственной пограничной службой является превышение иностранцем сроков пребывания в Украине и в дальнейшем неуплата штрафа за такое правонарушение. Такой запрет чаще всего снимается при уплате штрафа.
Иностранцы, в отношении которых принято решение о запрете въезда, в случае попытки въезда в Украину в пункте пропуска через государственную границу Украины ознакомляются с решением о запрете въезда, получают отказ во въезде, не пересекают государственную границу Украины, и в кратчайшие сроки возвращаются в государство, из которого они прибыли, или в государство, которое выдало паспортный документ.
В паспорте проставляется отметка о запрещении въезда в Украину на срок, указанный в решении о запрещении въезда в Украину.
Иностранец или лицо без гражданства не могут быть принудительно возвращены или принудительно выдворены или выданы или переданы странам:
Запрещается коллективное принудительное выдворение из Украины иностранцев и лиц без гражданства.
Не следует путать решение о запрете на въезд и решение об отказе во въезде. Это разные вещи.
Запрет во въезде – это мера административной ответственности, применяемая во время определенного срока (1, 3, 5 или 10 лет) при наличии оснований, предусмотренных законодательством.
Отказ во въезде – это одноразовое административное мероприятие, которое применяется в случае:
Если отказ во въезде не основан на запрете пересечения границы, то человек может доработать свои документы, подтверждающие цель въезда и финансовое обеспечение. Например, дооформить приглашение на въезд или получить новую банковскую выписку или гарантийное письмо от принимающей стороны. И потом еще неограниченное количество раз попытаться пересечь границу на другом пункте пропуска и в другое время.
Решение о запрете въезда можно обжаловать в административном порядке в органе, который выше того, что принял решение, или в суде.
Срок административного обжалования – 30 дней с момента ознакомления с решением. Срок судебного обжалования – 6 месяцев с момента ознакомления с решением.
В течение всего периода обжалования решения лицо не будет иметь права въезжать на территорию Украины.
Административная процедура обжалования быстрее судебной – обычно жалобы рассматриваются в течение месяца. Судебное обжалование может занять как несколько месяцев, так и год, в зависимости от загруженности суда. Но судебное обжалование эффективнее административного, ведь суды чаще выносят решения в пользу человека.
Также следует помнить, что окончание срока или отмена запрета на въезд не означает нивелирования причин наложения такого ограничения. Поэтому нужно работать как над обжалованием оснований наложения запрета въезда, так и с обжалованием самого запрета въезда.
адвокат, старший юрист АО "Expatpro" Екатерина Затулко