Чому будівельна мафія боїться запуску містобудівної реформи

Верховна рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроект №6555, який впроваджує в Україні масштабні зміни у сфері містобудування. Ця ініціатива покликана ліквідувати безлад та хабарництво на будівельному ринку, ввести чіткі правила та гарантувати прозорість всіх процесів. Проте є ті, кому вкрай вигідна поточна ситуація з її хаосом та самоуправством – звідси так багато негативу у соцмережах і інфопросторі. Детальніше – в матеріалі.
Із 90-х років місцева влада фактично володіла дозвільною монополією у сфері будівництва від виділення земельних ділянок до вводу в експлуатацію. За 30 років ця монополія перетворилася у мільярдну тіньову корупційну систему, породивши сумнозвісну будівельну мафію. За відкати земельні комісії проводили будь-які оборудки із землею, а місцеві архітектури – будь-які дозволи. За відкати мери та їх підлеглі роками заплющували очі на незаконні будівництва та численні піраміди.
Варто навести лише декілька прикладів. Можна згадати масштабні афери Войцеховського і Микитася, які будували у Києві та інших містах як прийдеться, безконтрольно, і зрештою залишили десятки тисяч сімей або зовсім без житла, або з не введеними в експлуатацію та не підключеними до комунікацій домівками.
А можна згадати й не такі гучні, проте не менш кричущі випадки, які роками відбувалися по всій країні.
Це трапляється і в Києві, де містобудівними умовами і обмеженнями (МУО), виданими Департаментом містобудування та архітектури КМДА, в порушення функціонального призначення земельної ділянки передбачена забудова території Національного авіаційного університету понад 10 багатоповерховими житловими будинками.
Відбувається свавілля і в регіонах, як от у Трускавці, де зараз зводиться готель поряд з будівлею, де живе поранений учасник військових дій, який разом з іншими громадянами неодноразово скаржився на будівництво. Проте відділом архітектури та містобудування Трускавецької міської ради було видано МУО на проектування будівництва.
Чи в Одесі у провулку Маланова, де в порушення вимог МУО Управлінням Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) Одеської міської ради видано дозвіл на проведення реконструкції нежитлового приміщення за відсутності передбаченого пакету документів. Фактично в порушення приписів МІнкульту відбувається будівництво нового житлового будинку в історичному центрі міста.
А існують і, скажімо так, зворотні приклади. Коли ДАБК КМДА безпідставно проводить перевірку підприємства з іноземними інвестиціями – та без жодних причин видає припис про зупинення будівельних робіт та накладання штрафних санкцій. Чому? Може тому, що іноземці "не в темі" і не знали, що треба "ділитися"?
Питань до існуючої системи – багато. І чітко зрозуміло одне: так більше продовжуватися не могло.
Перший справжній виклик будівельній мафії кинули в березні 2020 року, коли Кабінет міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції. Яку неодноразово називали одним з джерел корупції в Україні. Процес не був швидким, і лише у вересні 2021 року діяльність ДАБІ було остаточно припинено.
Замість неї повноцінно запрацювала Державна інспекція архітектури та містобудування – ДІАМ, яка почала наводити лад у будівництві великих об'єктів, в той час, як середні та малі – залишилися у сфері відповідальності місцевих влад.
Позитивні тенденції миттєво відзначили міжнародні партнери та самі учасники ринку – в тому числі з іноземними інвестиціями.
Єврокомісія позитивно оцінила кейс залучення інвестицій ТОВ "Фішер-Мукачево". Представники спільного українсько-австрійського підприємства з виробництва гірськолижного спорядження отримали сертифікат готовності на реконструйований лижний цех протягом трьох робочих днів з моменту подання заявки до ДІАМ.
Найбільша інвестиційна компанія Dragon Capital чи не з подивом наголосила, що дозвіл від ДІАМ на будівництво індустріального парку в Києві був нею отриманий протягом лише одного дня після подання всіх необхідних документів онлайн через портал "Дія". "Ми надзвичайно раді бачити, що отримання дозволів на будівельні роботи в нашій країні стає прозорим та ефективним. Це безпрецедентна реформа, яка сама по собі може послужити потужним сигналом для нових інвестицій у сектор будівництва", – підкреслив інвестиційний директор компанії Михайло Сакун.
Одна з найбільших мереж АЗС ОККО наголошує, що навіть в умовах війни ДІАМ організував роботу “максимально оперативно, відкрито і відповідально”. Адже нині інспектори проводять перевірки та розглядають документацію за лічені дні, тоді як раніше цей процес міг тривати місяцями.
Здавалося б результати мають говорити самі за себе, однак будівельна мафія на чолі із місцевими чиновниками не збиралася так швидко втрачати сотні мільйонів. Реформі почали чинити шалений опір, включаючи дискредитуючу компанію у медіа. Однак негативна кампанія не дала результатів – у грудні 2022 реформу було ухвалено в цілому.
Як зазначив віце-прем’єр з відновлення України Олександр Кубраков, в ухваленому законопроекті №5655 було у повному обсязі враховано всі зауваження антикорупційних органів. За його словами, реформа розроблялася за експертної підтримки проекту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах", який фінансується Агенцією США з міжнародного розвитку (USAID) і урядом Великої Британії. А до втілення змін запрошено представників G7 та Євросоюзу.
Віце-прем’єр з відновлення України Олександр Кубраков (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Отже, основні позитивні наслідки ухвалення законопроекту №5655 наступні:
Варто підкреслити, що реформою передбачена найбільш жорстка відповідь на нове будівництво, яке здійснюється без отримання права на виконання будівельних робіт – знесення об’єкта. У визначених випадках орган місцевого самоврядування зможе самостійно прийняти рішення про демонтаж самочинно збудованого об’єкта. Це – дійсно потужний та дієвий інструмент у боротьбі з незаконною забудовою, і його повністю віддають на місця, в руки громад.
До речі, серед інших можливих наслідків самочинного будівництва для забудовника – зобов’язання привести об’єкт до попереднього стану. Що дозволяє ефективно боротися із знищенням історичних пам’яток задля забудови під виглядом "реконструкції".
Єдині, хто може бути незадоволеним такими нововведеннями – представники місцевої влади, які зараз беруть участь у корупційних схемах та роздають дозволи на незаконне будівництво за хабарі. Бо ж тепер їм доведеться фактично ловити самих себе за руку. Адже для посадових осіб передбачені санкції за невиконання своїх обов’язків.
Водночас у них не буде можливості виправдовувати бездіяльність браком важелів впливу. І тепер місцеві громади зможуть на виборах робити відповідні висновки. Тож не дивно, що найгучніше виступають проти реформи саме представники місцевої влади.
В той самий час її підтримав і один з найпрогресивніших представників уряду Михайло Федоров, відповідальний за цифровізацію. Він назвав закладені у законопроект №5655 зрушення – "унікальним прикладом справжньої цифрової реформи". За словами міністра, більшість послуг щодо початку будівництва та введення в експлуатацію надаються онлайн через портал "Дія". Уся ж паперова документація поступово переводиться в електронну в єдиній системі.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
"За оцінками міжнародних партнерів, тільки ці інструменти вже дають 11,1 млрд грн антикорупційного та економічного ефекту на рік. Підтримую революційний законопроект №5655. Він вперше на рівні закону прибирає чиновників від прийняття рішення, автоматизуючи їх на підставі прозорих алгоритмів та перевірки даних в інших реєстрах та кадастрах. Якщо ж всі документи в порядку – відбуватиметься автоматична реєстрація заявки, без будь-якого контакту з чиновниками", – пояснив Михайло Федоров.