Почему строительная мафия боится запуска градостроительной реформы

Верховная рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №6555, внедряющий в Украине масштабные изменения в сфере градостроительства. Эта инициатива призвана ликвидировать беспорядки и взяточничество на строительном рынке, ввести четкие правила и гарантировать прозрачность всех процессов. Однако есть те, кому очень выгодна текущая ситуация с ее хаосом и самоуправством – отсюда так много негатива в соцсетях и инфопространстве. Детальнее – в материале.

Реформа назрела

С 90-х годов местные власти фактически владели разрешительной монополией в сфере строительства от выделения земельных участков до ввода в эксплуатацию. За 30 лет эта монополия превратилась в миллиардную теневую коррупционную систему, породив печально известную строительную мафию. За откаты земельные комиссии проводили любые сделки с землей, а местные архитектуры – любые разрешения. За откаты мэры и их подчиненные годами закрывали глаза на незаконные стройки и многочисленные пирамиды.

Следует привести лишь несколько примеров. Можно вспомнить масштабные аферы Войцеховского и Микитася, которые строили в Киеве и других городах, как придется, бесконтрольно, и, в конце концов, оставили десятки тысяч семей либо совсем без жилья, либо с не введенными в эксплуатацию и не подключенными к коммуникациям домами.

А можно вспомнить и не такие громкие, но не менее вопиющие случаи, которые годами происходили по всей стране.

Это случается и в Киеве, где градостроительными условиями и ограничениями (МУО), выданными Департаментом градостроительства и архитектуры КГГА, в нарушение функционального назначения земельного участка предусмотрена застройка территории Национального авиационного университета более 10 многоэтажных жилых домов.

Происходит произвол и в регионах, как в Трускавце, где сейчас возводится отель рядом со зданием, где живет раненый участник военных действий, который вместе с другими гражданами неоднократно жаловался на строительство. Однако отделом архитектуры и градостроительства Трускавецкого городского совета было выдано МУО на проектирование строительства.

Или в Одессе на переулке Маланова, где в нарушение требований МУО Управлением Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Одесского городского совета выдано разрешение на проведение реконструкции нежилого помещения при отсутствии предусмотренного пакета документов. Фактически в нарушение предписаний Минкульта происходит строительство нового жилого дома в историческом центре города.

А есть и, скажем так, обратные примеры. Когда ГАСК КГГА безосновательно проводит проверку предприятия с иностранными инвестициями – и без всяких причин выдает предписание о приостановлении строительных работ и наложении штрафных санкций. Почему? Может, потому, что иностранцы "не в теме" и не знали, что надо "делиться"?

Вопросов к существующей системе – много. Но ясно одно: так больше продолжаться не могло.

ГИАГ: начало войны со строительной мафией

Первый настоящий вызов строительной мафии был оставлен в марте 2020 года, когда Кабинет министров принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции. Которую неоднократно называли одним из источников коррупции в Украине. Процесс не был быстрым, и только в сентябре 2021 года деятельность ГАСИ была окончательно прекращена.

Вместо нее полноценно заработала Государственная инспекция архитектуры и градостроительства – ГИАГ, которая начала наводить порядок в строительстве крупных объектов, в то время как средние и малые – остались в сфере ответственности местных властей.

Положительные тенденции мгновенно отметили международные партнеры и сами участники рынка – в том числе иностранные инвестиции.

Еврокомиссия положительно оценила кейс привлечения инвестиций ООО "Фишер-Мукачево". Представители совместного украинско-австрийского предприятия по производству горнолыжного снаряжения получили сертификат готовности на реконструированный лыжный цех в течение трех рабочих дней с момента подачи заявки в ГИАГ.

Крупнейшая инвестиционная компания Dragon Capital чуть ли не с удивлением подчеркнула, что разрешение от ГИАГ на строительство индустриального парка в Киеве было ею получено в течение всего одного дня после подачи всех необходимых документов онлайн через портал "Дія". "Мы очень рады видеть, что получение разрешений на строительные работы в нашей стране становится прозрачным и эффективным. Это беспрецедентная реформа, которая сама по себе может послужить мощным сигналом для новых инвестиций в сектор строительства", - подчеркнул инвестиционный директор компании Михаил Сакун.

Одна из крупнейших сетей АЗС ОККО отмечает, что даже в условиях войны ГИАГ организовал работу "максимально оперативно, открыто и ответственно". Ведь инспекторы проводят проверки и рассматривают документацию за считанные дни, тогда как раньше этот процесс мог длиться месяцами.

Казалось бы, результаты должны говорить сами за себя, однако строительная мафия во главе с местными чиновниками не собиралась так быстро терять сотни миллионов. Реформе начали сопротивляться, включая дискредитирующую компанию в медиа. Однако негативная кампания не дала результатов – в декабре 2022 года реформа была принята в целом.

Завершение реформы: что будет дальше

Как отметил вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков, в принятом законопроекте №5655 были в полном объеме учтены все замечания антикоррупционных органов. По его словам, реформа разрабатывалась при экспертной поддержке проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах", финансируемом Агентством США по международному развитию (USAID) и правительством Великобритании. А к воплощению изменений приглашены представители G7 и Евросоюза.

Вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Итак, основные положительные последствия принятия законопроекта №5655:

фактическая децентрализация сферы, ведь теперь в руках местных властей будут все необходимые инструменты, чтобы противодействовать хаотической застройке и незаконному строительству – вплоть до демонтажа незаконных объектов без решения суда. При этом мониторинг застройки станет обязанностью местного самоуправления;

сами инструменты мониторинга становятся цифровыми и прозрачными. Поскольку вся необходимая информация содержится в Единой электронной системе в сфере строительства (ЕЭССБ), проверить законность строительства уполномоченным органам будет очень просто;

через е-систему будут фиксироваться шаги всех участников строительного процесса. Все стороны, в том числе исполкомы местных советов, будут иметь электронные кабинеты в е-системе и оставлять электронные подписи под решениями и документами. Это делает невозможным перевод ответственности за выдачу незаконных разрешений.

Следует подчеркнуть, что реформой предусмотрен наиболее жесткий ответ на новое строительство, которое осуществляется без получения права на выполнение строительных работ – снос объекта. В определенных случаях орган местного самоуправления сможет самостоятельно принять решение о демонтаже самовольно построенного объекта. Это действительно мощный и действенный инструмент в борьбе с незаконной застройкой, и его полностью отдают на места, в руки общин.

Кстати, среди других возможных последствий самочинного строительства для застройщика – обязательство привести объект в прежнее состояние. Что позволяет эффективно бороться с уничтожением исторических памятников для строительства под видом "реконструкции".

Единственные, кто может быть недоволен такими нововведениями – представители местных властей, которые сейчас участвуют в коррупционных схемах и раздают разрешения на незаконное строительство за взятки. Ведь теперь им придется фактически ловить самих себя за руку. Ведь для должностных лиц предусмотрены санкции за невыполнение своих обязанностей.

В то же время у них не будет возможности оправдывать бездействие нехваткой рычагов влияния. И теперь местные общины смогут на выборах делать соответствующие выводы. Неудивительно, что громче всего выступают против реформы именно представители местной власти.

В то же время ее поддержал и один из самых прогрессивных представителей правительства Михаил Федоров, ответственный за цифровизацию. Он назвал заложенные в законопроект №5655 сдвиги – "уникальным примером настоящей цифровой реформы". По словам министра, большинство услуг по началу строительства и вводу в эксплуатацию предоставляются онлайн через портал "Дія". Вся бумажная документация постепенно переводится в электронную в единой системе.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"По оценкам международных партнеров, только эти инструменты уже дают 11,1 млрд грн антикоррупционного и экономического эффекта в год. Поддерживаю революционный законопроект №5655. Он впервые на уровне закона убирает чиновников от принятия решения, автоматизируя их на основании прозрачных алгоритмов и проверки данных в других реестрах и кадастрах. Если все документы в порядке – будет происходить автоматическая регистрация заявки, без какого-либо контакта с чиновниками", – пояснил Михаил Федоров.