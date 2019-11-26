Чьи "слуги" возглавят Антимонопольный комитет Украины

Одно из таких мест - кресло руководителя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), которое пока занимает ставленник прошлой власти - Юрий Терентьев. Будучи однокурсником Алексея Филатова, заместителя бывшего главы Администрации президента, ответственным за сферу юстиции и судопроизводства, и проявив свою лояльность, Терентьев избрался главой АМКУ в 2015-м году на 7 лет (до 2022 года) и, по всей видимости, собирается досидеть этот срок.

В частности, о том, что Терентьев сохранит должность главы АМКУ заявлял сам президент Украины Владимир Зеленский на 16 конференции YES. Кроме того, в СМИ стали появляться публикации о неких "влиятельных людях", которые могут помочь Терентьеву остаться на посту.

Но, так же есть и те, кто помнит обещания власти о "новых лицах". Это видно не только из свежих публикаций и расследований о жизни Терентьева, которые стали появляться в большом количестве. В украинском парламенте обсуждалось предложение заслушать Терентьева о результатах его работы, по результатам которого принять решение о его будущем на этой должности. Да, только вот, предложение длительное время так и не вносилось на рассмотрение официально. По всей видимости, нашлись люди, которые активно его блокировали.

Процесс "обновления лиц" действительно коснулся не всех персонажей эпохи прошлой власти, конец которой так активно анонсировал Зеленский. Например, концепция "госсекретарей", которые есть в каждом министерстве и должны оставаться на своих местах, независимо от изменений политической повестки, не помешала министру экономики Тимофею Милованову уволить госсекретаря в обретенном ведомстве.

В то же время, есть определенное количество высокопоставленных чиновников, которые сохранили свои позиции после победы "Слуги народа" на выборах. Ценой тому стала безусловная лояльность новым хозяевам "слугам".

Самым курьезным на данный момент примером такой лояльности может быть Роман Труба, попавший в скандал из-за излишней старательности. Министр внутренних дел Арсен Аваков был также признан эффективным менеджером, несмотря на отсутствие результатов по делам Кати Гандзюк, расстрелов на Майдане, убийства журналиста Шеремета и многого другого.

Юрий Терентьев – один из персонажей старой власти, который может сохранить свое место и стать "слугой народа", если у его новых "патронов" хватит влиятельности этого достичь. Можно сказать, что Терентьев на своей должности выполнял ту же функцию, выполнение которой на данный момент, хочет от него "Слуга народа".

Недавно исполнился ровно год с даты возмущенного поста Андрея Геруса, в котором он нещадно раскритиковал АМКУ за несостоятельность в деле против "монопольного положения" ДТЕК Ахметова на рынке электроэнергии. Тогда АМКУ представил презентацию о результатах своего расследования и выяснил, что "Рафик ни в чем не виноват".

Уже в мае этого года Герус, а ныне депутат "Слуги народа", предположил, что Терентьев является либо некомпетентным, либо "взял деньги". Терентьев, видимо, "понял намек" и стал исправляться. Уже в октябре, после встречи Терентьева с главой ОПУ Андреем Богданом, АМКУ открыло дело против ПАО "ДТЕК Захиденерго", и оштрафовало две компании, связанные с Ахметовым.

Не останавливаясь на достигнутом, Терентьев собрал в начале ноября ключевых игроков энергорынка Украины, а также представителей регулятора НКРЭКУ, и публично раскритиковал ситуацию с функционированием нового энергорынка, который старый Кабмин Гройсмана умудрился протащить в последние недели своего существования.

"Экономический эффект" Терентьева

Основной новеллой, которую Терентьев ввел в работу АМКУ почти сразу после своего назначения, является понятие "экономический эффект", который фигурирует в отчетности и в плановых показателях АМКУ. Найти его определение в нормативных актах Украины не удалось, но исходя из интервью самого Терентьева и отчетов АМКУ, которые он подписывал, можно предположить, откуда он берется.

"Экономический эффект" от действий АМКУ – это некая сумма денег, которую нельзя ни увидеть, ни потрогать. Но в отчете АМКУ о своей работе эта сумма, якобы была сгенерирована экономикой Украины после того, как АМКУ, якобы, исправил неконкурентную ситуацию или пожурил монополиста.

Откуда берется "экономический эффект"? В том случае, если АМКУ считает, что в действиях предприятия есть определенные нарушения, то Терентьев и его подчиненные имеют выбор. Они могут, например, зафиксировать нарушение и наложить штраф, тем самым – пополняя бюджет Украины. А могут и просто дать рекомендацию (совет): "вот так вот больше не делай, а делай эдак вот…". После этого специалист АМКУ пишет документ, в котором указывает, что вследствие рекомендации АМКУ все стало процветать, у предприятия денег стало больше, а часть из них оно заплатило в качестве налога.

Скажите честно, вы бы хотели получить штраф или "совет"? Если вы выбрали "совет", то мы вас понимаем. Но "советы" бесплатно никто давать не будет.

Ну и, к тому же, из-за некомпетентности АМКУ крупные штрафные санкции бизнес часто и успешно обжалует в суде. Например, ПАО "Укртатнафта" и ПАО "НПК Галичина" успешно отбились от "нападок" подчиненных Терентьева через суды.

Два крупнейших денежных штрафа за всю историю АМКУ, выписанные подчиненными Терентьева, так и не попали в бюджет Украины. По всей видимости, причиной тому стала крайняя некомпетентность тех, кто эти штрафы аргументировал и оформлял.

В судебных решениях о неправомерности денежных штрафов от АМКУ говорится об отсутствии оснований для таких штрафов, а также о том, что объективные факторы, влияющие на ведение бизнеса, никем не исследовались. То есть, можно сделать вывод, что крупнейшие штрафы налагались на бизнес просто потому, что руководство АМКУ ставило такую задачу?

Так или иначе, а финансовый результат работы АМКУ под руководством Терентьева для государства Украина – это фикция. Штрафы, которыми он отчитывался, успешно обжалованы, а решения АМКУ отменялись уже после того, как он успевал о них отчитываться. А "экономический эффект" и вовсе появляется из воздуха в кабинетах АМКУ.

В предвыборный для бывшей власти год Терентьев утвердил план для территориальных отделений АМКУ, каждое из которых обязано было обеспечить этот самый "экономический эффект" на уровне от 85 до 235 миллионов гривен за год. Проблемные регионы - Луганская и Донецкая область - имели разнарядку по 45 млн грн, а вот уже богатые - Одесская и Харьковская должны были найти проблем у бизнеса на суму в 210 миллионов.

В 2018 году в отчете о деятельности АМКУ фигурировала цифра о результате в 4 миллиарда гривен. То есть территориальные подразделения очень старались выполнить разнарядку, спущенную сверху. Тогда как денежных штрафов было выписано всего на 277 миллионов гривен. Получается, что АМКУ раздало "советов" на 3,7 миллиардов? Только вот потрогать реальные деньги с этих 3,7 миллиардов гривен смогли только те, кто мог продавать "билеты" на консультации.

В 2019 году стало понятно, что власть будет меняться и пора подумать о своей собственной судьбе на посту. Только с июня месяца АМКУ собрал денежных штрафов на 6,8 миллиардов гривен. Более чем в 20 раз больше, чем за весь 2018-й год. Неужели "советы" закончились?

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Недавно главы двух парламентских комитетов от "Слуги народа" Андрей Герус и Дмитрий Наталуха предложили заслушать результаты работы Терентьева в парламенте. Предложение было поддержано.

Таким образом, "воспитывание" Терентьева в парламенте может закончится либо вынесением ему недоверия и увольнением, либо требованием исправиться, но оставлением на должности. Ведь новоявленный "слуга", которому грозит увольнение, становится гораздо более послушным.

Видимо, чтобы стать "слугой" нужно сначала доказать свою лояльность и готовность делиться прибылью за билеты от "консультаций". Вот и посмотрим по результатам заслушиваний Терентьева в парламенте, удалось ли ему стать настоящим "слугой"? Или концепция о "новых лицах" - это не просто предвыборное обещание?