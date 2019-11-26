Чиї "слуги" очолять Антимонопольний комітет України

Одне з таких місць - крісло керівника Антимонопольного комітету України (АМКУ), яке поки що займає ставленик минулої влади - Юрій Терентьєв. Будучи однокурсником Олексія Філатова, колишнього заступника глави Адміністрації президента, відповідальним за сферу юстиції та судочинства, і проявивши свою лояльність, Терентьєв обрали головою АМКУ в 2015-му році на 7 років (до 2022 року) і, по всій видимості, збирається досидіти цей термін.

Зокрема, про те, що Терентьєв збереже посаду глави АМКУ заявляв сам президент України Володимир Зеленський на 16 конференції YES. Крім того, у ЗМІ почали з'являтися публікації про певних "впливових людей", які можуть допомогти Терентьєву залишитися на посаді.

Але, так само є і ті, хто пам'ятає обіцянки влади про "нові обличчя". Це видно не тільки зі свіжих публікацій і розслідувань про життя Терентьєва, що стали з'являтися у великій кількості. В українському парламенті обговорювалася пропозиція заслухати Терентьєва про результати його роботи, за результатами якого прийняти рішення про його майбутнє на цій посаді. Так, тільки от, пропозиція тривалий час так і не вносилась на розгляд офіційно. Мабуть, знайшлися люди, які активно її блокували.

Процес "оновлення осіб" дійсно торкнулася не всіх персонажів епохи минулої влади, кінець якої так активно анонсував Зеленський. Наприклад, концепція "держсекретарів", які є в кожному міністерстві і повинні залишатися на своїх місцях, незалежно від змін політичного порядку, не завадила міністру економіки Тимофію Милованову звільнити держсекретаря у відомстві.

В той же час є певна кількість високопоставлених чиновників, які зберегли свої позиції після перемоги "Слуги народу" на виборах. Ціною цьому стала безумовна лояльність новим господарям "слугам".

Найбільш курйозним на даний момент прикладом такої лояльності може бути Роман Труба, який потрапив у скандал через надмірну старанність. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков був також визнаний ефективним менеджером, незважаючи на відсутність результатів у справах Каті Гандзюк, розстрілів на Майдані, вбивства журналіста Шеремета і багато іншого.

Юрій Терентьєв – один з персонажів старої влади, який може зберегти своє місце і стати "слугою народу", якщо у його нових "патронів" вистачить впливовості цього досягти. Можна сказати, що Терентьєв на своїй посаді виконував ту ж функцію, виконання якої на даний момент, хоче від нього "Слуга народу".

Нещодавно виповнився рівно рік з дати обуреного поста Андрія Геруса, в якому він нещадно розкритикував АМКУ за неспроможність у справі проти "монопольного положення" ДТЕК Ахметова на ринку електроенергії. Тоді АМКУ представив презентацію про результати свого розслідування і з'ясував, що "Рафік ні в чому не винен".

Вже в травні цього року Герус, а нині депутат "Слуги народу", припустив, що Терентьєв є або некомпетентним, або "узяв гроші". Терентьєв, очевидно, "зрозумів натяк" і почав виправлятися. Вже в жовтні, після зустрічі Терентьєва з головою ОПУ Андрієм Богданом, АМКУ відкрило справу проти ПАТ "ДТЕК Західенерго", і оштрафувало дві компанії, пов'язані з Ахметовим.

Не зупиняючись на досягнутому, Терентьєв зібрав на початку листопада ключових гравців енергоринку України, а також представників регулятора НКРЕКП, і публічно розкритикував ситуацію з функціонуванням нового енергоринку, який старий Кабмін Гройсмана примудрився протягнути в останні тижні свого існування.

"Економічний ефект" Терентьєва

Основною новелою, яку Терентьєв ввів в роботу АМКУ майже одразу після свого призначення, є поняття "економічний ефект", який фігурує у звітності і в планових показниках АМКУ. Знайти його визначення в нормативних актах України не вдалося, але виходячи з інтерв'ю самого Терентьєва та звітів АМКУ, які він підписував, можна припустити, звідки він береться.

"Економічний ефект" від дій АМКУ – це певна сума грошей, яку не можна ні побачити, ні помацати. Але у звіті АМКУ про свою роботу ця сума нібито була згенерована економікою України після того, як АМКУ, нібито, виправив неконкурентну ситуацію або покартав монополіста.

Звідки береться "економічний ефект"? У тому випадку, якщо АМКУ вважає, що в діях підприємства є певні порушення, то Терентьєв і його підлеглі мають вибір. Вони можуть, наприклад, зафіксувати порушення та накласти штраф, тим самим поповнюючи бюджет України. А можуть і просто дати рекомендацію (пораду): "ось так більше не роби, а роби так от...". Після цього фахівець АМКУ пише документ, в якому вказує, що внаслідок рекомендації АМКУ все стало процвітати, у підприємства грошей стало більше, а частину з них воно заплатило в якості податку.

Скажіть чесно, ви б хотіли отримати штраф чи "пораду"? Якщо ви вибрали "пораду", то ми вас розуміємо. Але "поради" безкоштовно ніхто давати не буде.

Ну і, до того ж, через некомпетентність АМКУ великі штрафні санкції бізнес часто і успішно оскаржує в суді. Наприклад, ПАТ "Укртатнафта" і ПАТ "НВК Галичина" успішно відбилися від "нападок" підлеглих Терентьєва через суди.

Два найбільших грошових штрафи за всю історію АМКУ, виписані підлеглими Терентьєва, так і не потрапили до бюджету України. По всій видимості, причиною тому стала некомпетентність тих, хто ці штрафи аргументував і оформляв.

У судових рішеннях про неправомірність грошових штрафів від АМКУ йдеться про відсутність підстав для таких штрафів, а також про те, що об'єктивні фактори, що впливають на ведення бізнесу, ніким не досліджувалися. Тобто, можна зробити висновок, що найбільші штрафи накладалися на бізнес просто тому, що керівництво АМКУ ставило таке завдання?

Так чи інакше, а фінансовий результат роботи АМКУ під керівництвом Терентьєва для держави Україна – це фікція. Штрафи, якими він звітував, успішно оскаржені, а рішення АМКУ скасовувалися вже після того, як він встигав про них звітувати. А "економічний ефект" і зовсім з'являється з повітря в кабінетах АМКУ.

У передвиборний для колишньої влади рік Терентьєв затвердив план для територіальних відділень АМКУ, кожна з яких зобов'язана забезпечити цей самий "економічний ефект" на рівні від 85 до 235 мільйонів гривень за рік. Проблемні регіони - Луганська і Донецька область - мали рознарядку по 45 млн грн, а ось вже багаті - Одеська і Харківська - повинні були знайти проблеми у бізнесу на суму 210 мільйонів.

У 2018 році у звіті про діяльність АМКУ фігурувала цифра в результаті в 4 мільярди гривень. Тобто територіальні підрозділи дуже старалися виконати рознарядку, спущену згори. Тоді як грошових штрафів було виписано всього на 277 мільйонів гривень. Виходить, що АМКУ роздав "порад" на 3,7 мільярдів? Тільки от помацати реальні гроші з цих 3,7 мільярдів гривень змогли тільки ті, хто міг продавати "квитки" на консультації.

В 2019 році стало зрозуміло, що влада буде змінюватися і пора подумати про свою власну долю на посаді. Тільки з червня місяця АМКУ зібрав грошових штрафів на 6,8 мільярдів гривень. Більше ніж в 20 разів більше, ніж за весь 2018-й рік. Невже "поради" закінчилися?

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Нещодавно глави двох парламентських комітетів від "Слуги народу" Андрій Герус та Дмитро Наталуха запропонували заслухати результати роботи Терентьєва в парламенті. Пропозицію було підтримано.

Таким чином "виховування" Терентьєва в парламенті може закінчиться або винесенням йому недовіри та звільненням, або вимогою виправитися, але залишенням на посаді. Адже новоявлений "слуга", якому загрожує звільнення, стає набагато слухнянішим.

Мабуть, щоб стати "слугою" потрібно спочатку довести свою лояльність і готовність ділитися прибутком за квитки від "консультацій". От і подивимося за результатами заслуховувань Терентьєва в парламенті, чи вдалося йому стати справжнім "слугою"? Чи концепція про "нові обличчя" - це не просто передвиборча обіцянка?