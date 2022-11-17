Черговий антирекорд. Чому в Україні продовжує зростати "тіньовий" ринок сигарет і до чого тут внутрішній ворог

В Україні продовжує зростати "тіньовий" ринок тютюнової продукції. Згідно зі свіжими даними Kantar, цього року частка нелегальної продукції сягнула рекордних за часи незалежності України 21,9%.

За останні два роки цей показник зріс майже у 4 рази, а загальні річні втрати бюджету України від споживання нелегальних сигарет оцінюється вже майже у 21 млрд гривень. Що впливає на зростання нелегального ринку та що робити владі для боротьби з нелегальними сигаретами – детальніше РБК-Україна.

Стрімке зростання нелегальної тютюнової продукції в Україні фіксується з 2016 року. Втім, згідно з дослідженням, останнім часом частка нелегальної тютюнової продукції продовжує зростати не внаслідок контрабанди, а завдяки виробництву та продажу підробленої продукції та продукції, маркованої Duty Free або для експорту, що нелегально реалізується в Україні.

Так, якщо у 2011 році частка нелегальної продукції, маркованої для Duty Free або для експорту, була скоріш на межі похибки, цього року вона сягнула 12,9%. Зросла за рік також частка підробленої продукції: з 5,6% до 8%.

56% нелегальної продукції, що маркована для Duty Free або для експорту, має позначку виробництва на Винниківській тютюновій фабриці. На другому місці – скандально відома тютюнова фабрика з Жовтих Вод – "Юнайтед Тобако" (19%). Найбільш поширеними марками цієї групи продукції є Compliment – 52%, а також Marshall, Urta, UT.

69% нелегальної продукції розповсюджується в шести областях України. "Рекордсменом", де зафіксовано найбільше нелегальної продукції, є Дніпропетровська область (20%). Далі йдуть – Одеська (13%), Київ (8%), Харківська (8%), Хмельницька (7%) та Львівська (7%).

Дослідники фіксують: з листопада 2021 року зросли всі види нелегальної тютюнової продукції, крім контрабанди. Найбільша частка такої продукції була зафіксована у 2013 році – майже 5%. З 2013 року контрабандних сигарет на ринку ставало менше. Нині цей показник оцінюється в 1,8%.

Цьому є цілком логічне пояснення: левову частку такої продукції займали сигарети з Білорусі та маріонеткових утворень в Донецькій і Луганській областях. Війна, звісно ж, негативно вплинула на "бізнес-процеси" таких ділків. Однак дослідники все ще фіксують на ринку продукцію Гродненської тютюнової фабрики, а також нелегальну продукцію молдавського виробництва. Найпоширенішими марками є Brut, Ritm, Marshall, NX, Bacio, Williams, Astru.

У цілому ж загальний обсяг нелегально реалізованих з початку 2022 року сигарет оцінюється майже в 8,5 млрд шт. При таких обсягах втрати державного бюджету від несплачених податків у 2022 році будуть на рівні 20,6 млрд гривень. Для порівняння, за весь 2021 рік цей показник оцінювався у 15,49 млрд гривень.

Крім чергового зростання рівня нелегальної тютюнової продукції, ще однією особливістю цього року стала зміна каналів поширення нелегальної продукції. В останній рік нелегальна продукція реалізується через різноманітні месенджери та групи в соціальних мережах. Хоча раніше це були прилавки на ринках та кіоски...

Бій з "тінню"

Аналітики наголошують: незаконний обіг тютюнових виробів призводить до недонадходження податків до бюджету, порушення добросовісної конкуренції на ринку, фінансування заходів гібридної агресії та корупції.

"Детінізація економіки є безпосереднім показником спроможності держави створити сприятливі умови для розвитку підприємств, що уже ведуть свою господарську діяльність в Україні та для залучення нових інвестицій завдяки поліпшенню бізнес-клімату", – додають в Kantar.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, коментуючи недоотримані Україною з початку року 20,6 млрд грн податків від продажу цигарок, зазначив, що на ці кошти можна було б придбати 560 бронетранспортерів, 279 танків або, навіть, 136 ударних безпілотників "Байрактар".

Політик наголошує: для боротьби з нелегальним ринком цигарок немає жодних перешкод, потрібна лише "нормальна робота правоохоронців".

"Досі спілкування з правоохоронними органами (щодо питання нелегального ринку цигарок, – ред.) нагадує або чемпіонат з перекидання гарячої картоплі від одного відомства до іншого, або художній конкурс з написання твору на тему "чому ні?". Переконаний, що всі знають і розуміють, чому ні", – додав голова комітету.

За даними Європейської бізнес-асоціації, представники "білого" бізнесу також очікують від правоохоронної системи України активних дій у боротьбі з тіньовими ринками, зокрема з виробництвом нелегальних цигарок, та готові надавати допомогу при встановленні збитків від нелегальної діяльності таких підприємств.

Варто зазначити, що на цьому шляху вже є певні позитивні еподи. Зокрема, наприкінці жовтня в рамках масштабної операції правоохоронці викрили тютюнову фабрику в Одесі, яку пов'язують з відомим контрабандистом Вадимом Альперіним. А на початку листопада стало відомо, що напівлегальна тютюнова фабрика United Tobaco у Жовтих Водах врешті припинила своє існування.

За даними Гетманцева, лише одна фабрика в Жовтих Водах, яка багато років спеціалізувалася саме на "чорних" сигаретах, лише за цей ще неповний рік (тобто вже під час війни) змогла вкрасти з держбюджету щонайменше 6,5 млрд гривень.

Разом з тим, за словами учасників ринку та експертів, для ефективної боротьби з нелегальним ринком потрібна також більш виважена і прогнозована політика щодо ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

За результатами дослідження Growford Institute, в Україні підвищення ціни на сигарети на 1% призводить до зростання обсягів нелегальної торгівлі ними на 1,22%. На переконання аналітиків, ті країни ЄС, які враховують ризики зростання частки нелегальних сигарет при встановленні акцизу, більш успішно справляються з проблемою нелегальної тютюнової продукції.