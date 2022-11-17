Очередной антирекорд. Почему в Украине продолжает расти "теневой" рынок сигарет и при чем здесь внутренний враг

В Украине продолжает расти "теневой" рынок табачной продукции. Согласно свежим данным Kantar, в этом году доля нелегальной продукции достигла рекордных за время независимости Украины 21,9%.

За последние два года этот показатель вырос почти в 4 раза, а общие годовые потери бюджета Украины от потребления нелегальных сигарет оцениваются почти в 21 млрд гривен. Что влияет на рост нелегального рынка и что делать власти для борьбы с нелегальными сигаретами – подробнее РБК-Украина.

Стремительный рост нелегальной табачной продукции в Украине фиксируется с 2016 года. Впрочем, согласно исследованию, в последнее время доля нелегальной табачной продукции продолжает расти не вследствие контрабанды, а благодаря производству и продаже поддельной продукции и продукции, маркированной Duty Free или для нелегально реализуемого в Украине экспорта.

Так, если в 2011 году доля нелегальной продукции, маркированной для Duty Free или для экспорта, была скорее на грани погрешности, в этом году она достигла 12,9%. Возросла за год также доля поддельной продукции: с 5,6 до 8%.

56% нелегальной продукции, маркированной для Duty Free или для экспорта, имеет отметку производства на Винниковской табачной фабрике. На втором месте – скандально известная табачная фабрика из Желтых Вод – "Юнайтед Тобако" (19%). Наиболее распространенными марками этой группы продукции являются Compliment – 52%, а также Marshall, Urta, UT.

69% нелегальной продукции распространяется в шести областях Украины. "Рекордсменом", где зафиксировано больше всего нелегальной продукции, является Днепропетровская область (20%). Далее следуют – Одесская (13%), Киев (8%), Харьковская (8%), Хмельницкая (7%) и Львовская (7%).

Исследователи фиксируют: с ноября 2021 выросли все виды нелегальной табачной продукции, кроме контрабанды. Наибольшая доля такой продукции была зафиксирована в 2013 году почти 5%. С 2013 года контрабандных сигарет на рынке становилось меньше. В настоящее время этот показатель оценивается в 1,8%.

Этому вполне логично объяснение: львиную долю такой продукции занимали сигареты из Беларуси и марионеточных образований в Донецкой и Луганской областях. Война, конечно, негативно повлияла на "бизнес-процессы" таких дельцов. Однако исследователи по-прежнему фиксируют на рынке продукцию Гродненской табачной фабрики, а также нелегальную продукцию молдавского производства. Самыми распространенными марками являются Brut, Ritm, Marshall, NX, Bacio, Williams, Astru.

В целом же общий объем нелегально реализуемых с начала 2022 года сигарет оценивается почти в 8,5 млрд шт. При таких объемах потери государственного бюджета от неуплаченных налогов в 2022 году будут на уровне 20,6 млрд гривен. Для сравнения, за весь 2021 год этот показатель оценивался в 15,49 млрд гривен.

Помимо очередного роста уровня нелегальной табачной продукции еще одной особенностью этого года стало изменение каналов распространения нелегальной продукции. В последний год нелегальная продукция реализуется через разные мессенджеры и группы в социальных сетях. Хотя раньше это были прилавки на рынках и киоски.

Бой с "тенью"

Аналитики отмечают: незаконное обращение табачных изделий приводит к недопоступлению налогов в бюджет, нарушению добросовестной конкуренции на рынке, финансированию мер гибридной агрессии и коррупции.

"Детинизация экономики является непосредственным показателем возможности государства создать благоприятные условия для развития предприятий, которые уже ведут свою хозяйственную деятельность в Украине и для привлечения новых инвестиций благодаря улучшению бизнес-климата", — добавляют в Kantar.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, комментируя недополученные Украиной с начала года 20,6 млрд грн налогов от продажи сигарет, отметил, что на эти средства можно было бы приобрести 560 бронетранспортеров, 279 танков или даже 136 ударных беспилотников "Байрактар".

Политик отмечает: для борьбы с нелегальным рынком сигарет нет никаких препятствий, нужна только "нормальная работа правоохранителей".

"До сих пор общение с правоохранительными органами (по вопросу нелегального рынка сигарет, – ред.) напоминает либо чемпионат по переброске горячего картофеля от одного ведомства к другому, либо художественный конкурс по написанию произведения на тему "почему нет?". Убежден, что все знают и понимают, почему нет", – добавил глава комитета.

По данным Европейской бизнес-ассоциации, представители "белого" бизнеса также ожидают от правоохранительной системы Украины активных действий по борьбе с теневыми рынками, в частности с производством нелегальных сигарет, и готовы оказывать помощь при установлении ущерба от нелегальной деятельности таких предприятий.

Следует отметить, что на этом пути уже есть определенные положительные эподы. В частности, в конце октября в рамках масштабной операции стражи порядка разоблачили табачную фабрику в Одессе, которую связывают с известным контрабандистом Вадимом Альпериным. А в начале ноября стало известно, что полулегальная табачная фабрика United Tobaco в Желтых Водах, наконец, прекратила свое существование.

По данным Гетманцева, только одна фабрика в Желтых Водах, много лет специализировавшаяся именно на "черных" сигаретах, только за этот еще неполный год (то есть уже во время войны) смогла украсть из госбюджета минимум 6,5 млрд гривен.

Вместе с тем, по словам участников рынка и экспертов, для эффективной борьбы с нелегальным рынком нужна также более взвешенная и прогнозируемая политика по ставкам акцизного налога на табачные изделия.

По результатам исследования Growford Institute, в Украине повышение цены на сигареты на 1% приводит к росту объемов нелегальной торговли ими на 1,22%. По убеждению аналитиков, страны ЕС, которые учитывают риски роста доли нелегальных сигарет при установлении акциза, более успешно справляются с проблемой нелегальной табачной продукции.