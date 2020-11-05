Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год

Верховная рада сегодня рассмотрит в первом чтении проект госбюджета на 2021 год. В начале недели профильный комитет утвердил выводы к проекту Кабмина, предложив увеличить расходы и доходы более чем на 20 млрд гривен.

Всего депутаты подали свыше 2,4 тысяч правок. Чтобы их учесть, потребовалось бы около 1,5 трлн гривен, отметил глава бюджетного комитета Юрий Аристов ("Слуга народа"). А это – почти еще один бюджет страны, указал нардеп.

Депутаты от оппозиции внесли много заведомо непроходных инициатив. Как, к примеру, высокая минимальная зарплата, 200%-е увеличение выплат медикам, поднятие окладов педагогам, а также повышение пенсий по возрасту минимум до 5 тысяч гривен.

Львиную долю затратных правок, разумеется, отбросили. Тем более что возможности бюджета и так крайне ограничены. Экономисты в сентябре, как писало РБК-Украина, критиковали проект Минфина, указав на излишне раздутый дефицит в 270 млрд гривен.

"Дыру" в бюджете планируют покрыть за счет займов, как внешних, так и внутренних. Хотя у экспертов и чиновников есть сомнения, что Минфин сможет одалживать достаточно, чтобы покрыть все расходы. Тем более что и в этом году правительство уже испытывает трудности с финансирование дефицита госказны.

Эта критика и опасения, похоже, остались незамеченными депутатами. В Раде не стали вмешиваться в расчеты Минфина по части дефицита, но дополнительно запросили у правительства больше денег – в основном на округа, крупные инфраструктурные проекты, лечение рака, экологические проекты и дотации аграриям.

"Кроме глобальных правок к бюджету, которые поддерживают отдельные сектора, есть очень много учтенных несущественных правок, поданных разными группами депутатов. Это выглядит так, что эти правки были приняты, чтобы эти группы поддержали проект бюджета. Анализируя список правок, кажется, что с большой вероятностью будет поддержка в 226 голосов. А потому мы не пойдем по процедуре, когда нужно каждую правку рассматривать отдельно", – сказал РБК-Украина секретарь бюджетного комитета Владимир Цабаль ("Голос").

К финальному голосованию за бюджет правительство может учесть и ряд других поданных депутатами правок, которые не получили поддержки комитета перед первым чтением, допускает замглавы комитета Александр Трухин ("Слуга народа"). Нардеп не исключает, что в ходе доработки проекта могут измениться и макропараметры, в частности пересмотрен размер дефицита.

"Окончательные переговоры с МВФ и с другими источниками макрофинансовой помощи ведет правительство и Минфин. Мы оставили пас (насчет пересмотра дефицита и размера заимствований, – ред.) им на второе чтение. Я думаю, что сумма дефицита будет сокращаться", – предположил Трухин. Он не смог уточнить насколько могут пересмотреть дефицит, уточнив, что это будет понятно по итогу переговоров с внешними кредиторами.

Округа, аэродромы и дотации

На что просят деньги депутаты? Треть "новых" расходов – так называемый "соцэконом" – субвенция местным бюджетам на проекты социально-экономического развития. На эту программу комитет решил выделить свыше 7,3 млрд гривен, забрав при этом более 3,1 млрд гривен с Фонда регионального развития. Если парламент согласится, это станет самой большой суммой с тех пор, как такая статья расходов появилась в казне.

Еще со времен Кабмина Владимира Гройсмана субвенцию прописывали под запросы мажоритарщиков, как стимул голосовать за бюджет. И даже при наличии монобольшинства в парламенте от нее не стали отказываться. Что важно: в этом году "соцэкономом" распоряжался Минрегион, но теперь будет Минфин, подтвердил изданию Александр Трухин.

Изначально в проекте госбюджета субвенции не было. Но, как пояснил РБК-Украина собеседник, знакомый с ходом переговоров по бюджету, депутаты в общей сложности подали предложений по "соцэконому" едва ли не в два раза больше. И не учесть их пожелания вовсе, значит рассориться с мажоритарщиками и поставить под угрозу принятие закона.

"Этот "соцэконом" был под Минрегионом. Была договоренность, что они подают на Фонд регионального развития запрос чуть больше, как это всегда делалось, а потом из Фонда около 2 млрд гривен снимается, столько же добавляется и около 4-5 млрд гривен идет на субвенцию. Эти программы должны быть под профильным министерством, которое может регулировать и эффективно распределять средства между общинами по разным субвенциям", – объяснил собеседник, пожелавший остаться неназванным.

Но, по его словам, члены бюджетного комитета не имели влияния на распределение субвенции, пока она была под контролем Минрегиона. Передача денег на Минфин может эту ситуацию исправить, полагает он. "Есть мнение, что влиятельный депутат бюджетного комитета от "Слуги народа" готовится зайти в следующем году в Минфин. И потому эта история с субвенцией сейчас не взялась ниоткуда", – добавил собеседник.

Еще 4,5 млрд гривен бюджетный комитет хочет направить на развитие инфраструктуры в аэропортах. Две трети этих средств пойдет в бюджет Министерства инфраструктуры. Еще 1,5 млрд гривен отдадут Госагентству инвестпроектов на проектировку и строительство аэродрома Международного аэропорта "Днепропетровск". Этот проект лоббирует группа депутатов "Слуги народа", избранных по округам в Днепропетровской области.

Минкультуры и информполитики получит дополнительно 2,5 млрд гривен на Фонд развития учреждений общегосударственного значения. Средства распределят на ремонт театров и прочие подобные проекты. В расчетах Минфина на эту программу изначально закладывали 1 млрд гривен.

Среди других крупных расходов также стоит выделить новую программу на 1,5 млрд гривен по созданию клинической базы для лечения онкологии в Национальном институте рака, распорядителем этих средств будет Минздрав. Правку внесли глава бюджетного комитета Юрий Аристов и группа депутатов "Слуги народа", а также нардепы от "Батькивщины" Андрей Пузийчук и Анатолий Урбанский из группы "За майбутне".

Комитет также решил увеличить расходы на дотации аграриям. В изначальной редакции проекта бюджета на эту программу уже было предусмотрено 4 млрд гривен. Группы "За майбутне" и "Довира" просили добавить аграриям свыше 1,4 млрд гривен. Их правки учли частично, "накинув" дополнительно 500 млн гривен.

Кто заплатит больше: НБУ и госкомпании

Где брать деньги на новые программы? В Раде предложили несколько компенсаторов, как, скажем, на 1 млрд гривен увеличить план по налогу на прибыль, почти на 0,5 млрд гривен – по рентной плате. Еще 2,4 млрд гривен дополнительно планируют собрать с ввозной пошлины. Но ключевые источники – НБУ и прибыль госкомпаний.

Больше половины "дополнительных" денег – 12 млрд гривен – депутаты предлагают взять у Нацбанка. Таким образом общий план перечислений в бюджет от НБУ вырастет до 45 млрд гривен. Исходят депутаты из того, что за полгода сумма прибыли Нацбанка составила 80 млрд гривен против прибыли в 6,4 млрд гривен за шесть месяцев 2019 года. В НБУ же, по информации комитета, ранее сообщали, что перечислят около 22,6 млрд гривен.

В Нацбанке на запрос РБК-Украина указали, что идея с дополнительными 12 млрд гривен – это пока только предложение депутатов, а не утвержденная в законе о госбюджете строка доходов. И, вероятно, переговоры по этому вопросу еще продолжатся.

Итоговая сумма прибыли, которую НБУ перечислит в казну в 2021 году, как уточнили в пресс-службе центробанка, будет зависеть от "фактических макроэкономических показателей в прогнозированном периоде 2020 года" и "будет определяться после подтверждения внешним аудитором и утверждения Советом НБУ годовой финансовой отчетности Нацбанка за 2020 год".

Что же касается госкомпаний, в комитете считают возможным поднять им план по отчислению прибыли на 4,2 млрд гривен. Для этого придется на 2021 год оставить норматив отчислений прибыли на уровне 90%, а не 30%, как изначально рассчитывал Минфин.

Еще один потенциальный источник дохода, вызывающий вопросы, касается платы за лицензии на ведение игорного бизнеса и выпуска лотерей. В Счетной палате считают, что стоит учесть в доходах бюджета на следующий год как минимум 2,2 млрд гривен. Тем более что уже утверждены лицензионные условия и выдача лицензий Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей.

К слову, расходы на комиссию уже предусмотрены в проекте бюджета. Другой вопрос, успеет ли она полноценно заработать и будет ли спрос на лицензии.

Излишний оптимизм

Эксперты, как и два месяца назад, видят ряд рисков в проекте Минфина. Правки от нардепов эти опасения только усиливают. Один из проблемных моментов, по мнению исполнительного директора CASE-Ukraine Дмитрия Боярчука, – это завышенный план по доходам. По его мнению, они рассчитаны на крайне оптимистичных для бюджета показателях, в частности по инфляции – 7,3%.

"Мировая экономика лишь немного пришла в себя. Мы понимаем, что ковидная история будет продолжаться, и неизвестно когда закончится. А это значит, что ресурсные цены – речь о нефти, газе и других товарах – скорее всего, будут "придушены". С чего НБУ и Минфин ожидают настолько раскрученную инфляцию в следующем году, очень сложно сказать", – отметил Боярчук.

Стремительного роста цен можно достичь, запустив эмиссионные процессы, допускает собеседник. Но при вялой экономике, по мнению Боярчука, и этот план может не сработать.

"Гривневая ликвидность (в результате эмиссии, - ред.) просто пойдет на межбанк. И если они на каком-то уровне нейтрализуют давление на курс, не допустив существенной девальвации, то все равно не получат стремительную инфляцию, просто потратят деньги из резервов", – полагает исполнительный директор CASE-Ukraine.

Еще одной проблемой для Кабмина в 2021 году, как ни странно, может стать бюджет нынешнего года. Есть высокая вероятность, что Минфин не сможет перекрыть дефицит этого года за счет займов. Из-за чего правительству придется отказаться от части расходов и, возможно, перекинуть некоторые выплаты уже на 2021 год.

"Не вижу другого варианта. Они или напечатают 100-150 миллиардов, поскольку одолжить негде. Или частично эти расходы перейдут на следующий год", – уверен Дмитрий Боярчук.

Какие статьи придется урезать и кому придержать выплаты – вопросы из области политической ответственности. Частично решить эту проблему власти могли бы за счет МВФ, после получения очередного транша по программе и последующей разблокировки средств от других кредиторов.

Но из-за скандала с Конституционным судом и давлением на антикоррупционные органы этот вопрос, похоже, поставлен на паузу как минимум до начала следующего года. В связи с чем возрастают риски, что вместе с принятием непростого бюджета на 2021 год правительству придется в авральном режиме закрывать год нынешний.