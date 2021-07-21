"Быстрые деньги". Существует ли в Украине монополия на рынке медицинского транспорта

На этой неделе ГП "Медицинские закупки" разместили в системе Prozorro объявление о проведении централизованного конкурса по отбору поставщиков автомобилей "скорой помощи". Накануне в украинских медиа вспыхнул скандал, связанный с государственными закупками "скорых". Политолог Виктор Таран сообщил, что ООО "Автоспецпром", владельцами которого является семья Фисталь, фактически монополизировало поставки скорых на центральном и региональном уровнях. В свою очередь "Автоспецпром" обвинил эксперта и журналистов в манипуляциях и распространении фейков. Что же на самом деле происходит с закупками "скорых" и есть ли причины для беспокойства – в материале РБК-Украина.

Чтобы понять в чем суть конфликта, начнем с изложения ключевых тезисов обеих сторон. Ссылаясь на аналитику сайта Dozzoro, Виктор Таран пишет, что "Автоспецпром" и компания "Види Юникомерс" за четыре года с момента запуска площадки Prozorro заработали на продаже государстве "быстрых" более 1,5 миллиарда гривен, или 98% всех денег, которые были потрачены из госбюджета на эти цели.

По словам политолога, после того, как для борьбы с коронавирусом государственным заказчикам разрешили закупать товары и услуги без аукционов, в декабре 2020 года ГП "Медицинские закупки Украины" без тендеров заключило с "Автоспецпромом" два договора на закупку "скорых": 104 автомобиле купили за 202,8 млн грн, еще 142 автомобиле купили за 225,7 млн грн.

Также он пишет, что "Автоспецпром" является крупнейшим поставщиком "скорых" на региональном уровне. В целом на разных уровнях компания выиграла в 202 тендерах из 243 и заключила договоров на сумму почти 3,4 млрд грн.

По мнению Тарана, такие успехи не были бы возможны без содействия компании со стороны чиновников Минздрава, руководства ГП "Медицинские закупки Украины" и областных управлений здравоохранения.

В свою очередь ООО "Автоспецпром" назвал сообщение Тарана "грязной информационной атакой со стороны конкурентов с целью навредить компании". По утверждению компании, информация, которую распространили, является недостоверной и ее уже неоднократно опровергали публично. Вместе с тем "Автоспецпром" не уточнил, о какой именно информации идет речь.

При этом в компании считают, что она является ведущим украинским производителем автомобилей скорой медицинской помощи и сейчас предлагает медицинский спецтранспорт по самым низким ценам.

Отдельно "Автоспецпром" отметил, что не имеет связей с так называемой "ДНР", добросовестно платит все налоги и поддерживает территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Последний тезис, очевидно, связан с тем, что Таран в своем блоге упомянул о том, что отец Германа и Владимира Эмиль Фисталь с 2014 года остался в так называемой "ДНР", поддерживал сепаратистов и имел давние дружеские связи с Татьяной Бахтеевой, бывшим нардепом от "Партии регионов" времен Януковича.

В свою очередь ГП "Медицинские закупки Украины" (ГП Минздрава Украины) отметило, что в 2020 году закупило 416 "быстрых" различных типов у таких поставщиков, как "Автоспецпром" (246 машин), ООО "Спец-Ком-Сервис" (114 машин), ТОВ "Адамант Моторс Запоріжжя" (56 машин). В ГП также уточнили, что предложения от части поставщиков были отклонены, поскольку они не соответствовали техническим требованиям к предмету закупки.

Какие бывают "скорые"

Существуют три типа автомобилей "скорой помощи": А, В и С.

А1 и А2 используются для транспортировки неэкстренных пациентов. Разница между ними – в наличии дополнительного кресла.

На автомобилях типа В ездят бригады врачей, которые транспортируют пациента на догоспитальном этапе.

Тип С – реанимобиль для перевозок больных, находящихся в критическом состоянии.

Все эти типы автомобилей внешне часто выглядят одинаково – все зависит от медицинского оборудования внутри, а также отличаются техническими характеристиками – скоростью, приводом (передний, задний, полный) и тому подобное.

Эти параметры очень важны, поскольку именно они ложатся в основу технических требований, которые прописывают заказчики – будь то "Медицинские закупки", или областные и коммунальные учреждения здравоохранения, или центры экстренной медицинской помощи. Недаром именно к техническим требованиям появляются вопросы во время открытых торгов.

Языком цифр

Теперь разберемся, сколько "скорых", кому и по какой цене продал "Автоспецпром" в текущем году.

Мы просмотрели базы Clarity Project и DOZORRO, которые анализируют публичные закупки и участников. Если вы перешли по ссылке, то можете наглядно убедиться – "Автоспецпром" является главным поставщиком "скорых". И принятие решения об упрощенной процедуре закупок во время пандемии открыло для него новые возможности. А теперь к конкретным цифрам. Мы выделили закупки, которые произошли в 2021 году без тендеров, то есть напрямую на договорной основе.

Как видите, доля "Автоспецпрома" на рынке "скорых" всех типов составляет 75%. Из приведенных данных понятно, что ¾ рынка скорых действительно находится под "Автоспецпромом".

Теперь отдельно по типам "скорых". Итак, тип А.

Как видите, 2/3 рынка этого типа "скорых" также контролирует "Автоспецпром".

Следующий тип – В

Как видите, ¾ рынка "скорых" типа В также контролирует "Автоспецэкспорт".

Поставщиками "скорых" типа С были три компании: "Автоспецпром", "Ксенко Автопродакшн" и "Диатех Украина".

В этом сегменте рынка "Автоспецпром" также контролирует более ¾ рынка.

Монополист или нет?

Украинское законодательство по этому поводу гласит следующее: "монопольным (доминирующим) считается положение субъекта хозяйствования, доля которого на рынке товара превышает 35 процентов, если он не докажет, что испытывает значительную конкуренцию" (п. 2 ст. 12 закона Украины "О защите экономической конкуренции").

Вполне очевидно, что когда руководство "Автоспецпрома" отвергает обвинения в монополизации рынка, оно лукавит, но "Автоспецпром" действительно контролирует около 75% рынка "скорых" в Украине. И это надо признать.

Дьявол в деталях

По мнению участников рынка, такая ситуация стала возможной не в последнюю очередь потому, что в значительном количестве тендеров технические требования прописываются под конкретного поставщика, а именно – "Автоспецпром". То есть с одной стороны, когда компания говорит, что поставляет "скорые" из-за того, что предлагает на тендерах лучшие условия – это правда. С другой – ее конкуренты физически не могут предоставить лучшие условия, потому что тендерная документация отражает технические характеристики автомобилей, с которыми работает лишь "Автоспецпром".

Очень показательный пример: для закупки 12 "скорых" в Днепропетровской области было прописано требование к мощности двигателя не менее 160 л.с. Формально такие двигатели может предложить Peugeot и Citroen (160 л.с.), а также Ford (185 л.с. на переднем приводе) и Volkswagen (177 л.с.).

Но вся хитрость хода в том, что все автомобили Peugeot и Citroen в Украине имеют именно такую мощность двигателя – это единственный доступный для них вариант. В то время как для Ford и Volkswagen – это топовые, самые дорогие двигатели. Вот и получается, что "Автоспецпром", имея эксклюзив на поставку "скорых" на базе Peugeot и Citroen, получает ценовое преимущество на рынке.

Именно из-за ограничений по двигателям в тендере не смогли принять участие производители "скорых" на базе Renault и Fiat. Похожая ситуация с ограничением мощности двигателя в тендерных требованиях была еще в одном тендере в Николаевской области, который выиграл "Автоспецпром".

При этом к компании есть существенные вопросы по переоборудованию скорых. "Автоспецпром" фигурирует сразу в нескольких уголовных производствах, которые касаются именно этой сферы. Например в Тернопольскую область они поставили 42 автомобиле с нарушениями правил – по версии следователей "Автоспецпром" переоборудует грузовые автомобили под автомобили скорой помощи.

Это не единичный пример – в Запорожской области три года назад против "Автоспецпрома" также было возбуждено уголовное производство. Компанию и областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф заподозрили в сговоре для присвоения денег при приеме несертифицированных "скорых". Об этом более подробно писали "Наши гроши".

Если коротко, то автомобили, которые поставил "Автоспецпром" оказались грузовыми, то есть они не были приспособлены для перевозки людей, а в сертификатах соответствия отсутствует информация относительно их испытаний. Кроме этого заказчик почему-то принял автомобили раньше чем на автомобиле была выдана сертификция. То есть в "Автоспецпромі" точно знали, что такой транспорт нельзя использовать, но все же передали его областному центру экстренной медпомощи. Всего было поставлено 19 "скорых" типа "В" на базе Citroen Jumper на сумму около 38 млн грн.

Еще раньше "Автоспецпром" фигурировал в уголовном производстве, открытом по факту осуществления закупки некачественного медицинского оборудования за кредитные средства Международного банка реконструкции и развития. Тогда управление здравоохранения Ровенской облгосадминистрации закупило у "Автоспецпрома" 18 скорых на сумму более 1 млн долларов.

Вывод

Вопрос не в коммерческих интересах частных компаний. Вопрос в том, что любая монополия приводит к следующим последствиям:

Уничтожение конкуренции – компания-монополист будет диктовать цены на рынке. Все будет зависеть исключительно от нее.

Устаревшие технологии – монополист никогда не будет инвестировать в новейшие технологии. Почему? Потому что это дорого, а монополист может позволить себе это не делать этого – он знает, что товар или услугу государство приобретет именно у него. Альтернативы нет.

Снижение качества товаров и услуг – обычное явление в условиях монополии. Просто смиритесь. У вас не будет альтернативы.

К сожалению, Антимонопольный комитет не обращает внимание на то, что происходит на рынке "скорых". Почему-то органы государственной власти в Украине привыкли бороться с последствиями, а не предупреждать. Но ведь в нашем случае речь идет не только об экономике и финансах. Речь идет о жизни людей.

И поэтому принципиально важно, насколько прозрачно в этот раз пройдет процедура отбора поставщиков, насколько будет паритетным распределение государственного заказа, и сохранится ли монополия "Автоспецпрома" на рынке "скорых".