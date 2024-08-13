Bradley проти бронетехніки РФ. Успіхи та недоліки американських БМП

M2 Bradley: не просто бронетаксі

Перші бойові машини піхоти M2 Bradley прибули в Україну зі США на початку 2023 року. БМП M2 Bradley були розроблені США в 1970-х роках як засіб для перевезення піхоти і забезпечення вогневої підтримки на полі бою, вступивши в службу в 1981 році. Вони були спроєктований з урахуванням протистояння радянським БМП, поєднуючи потужне озброєння (25-мм гармату і протитанкові ракети TOW), з поліпшеною бронезахистом і мобільністю. Машини широко використовувались американськими силами в різних конфліктах, таких як війна в Перській затоці та Іракська війна.

Головні характеристики M2 Bradley:

Екіпаж: 3 людини (командир, водій, навідник)

Місткість десанту: до 6 піхотинців

Основне озброєння: 25-мм автоматична гармата M242 Bushmaster

Допоміжне озброєння: спарений з гарматою 7,62-мм кулемет M240C

Пускові установки ПТУР: дві ПТУР TOW для боротьби з бронетехнікою

Броня: алюмінієво-сталевий композитний броньовий корпус

Двигун: дизельний двигун Cummins VTA-903T

Потужність: 600 к. с.

Максимальна швидкість: 56 км / год (по шосе)

Запас ходу: близько 400 км

Система управління вогнем: вдосконалена система прицілювання з інфрачервоними та нічними прицілами

"Загалом Bradley є основною БМП армії США, яка хоч і встала у стрій ще в 1981 році, після 18 років дійсно карколомної розробки, але замінити її поки що так і не змогли. До речі, програма на заміну цієї машини вже стала справжнім серіалом і не збирається зупинятися, бо розробники почали перероблювати свої машини, виходячи з реального досвіду війни проти РФ", – розповів кореспонденту АрміяInform військовий експерт і директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

Попри минулі успіхи, військові експерти не могли передбачити напевно, як американські БМП будуть працювати на російсько-українській війні через безліч нових загроз для техніки. На практиці виявилося, що одна з головних переваг Bradley – здатність захищати екіпаж і десант. В одному з випадків, описаних українськими солдатами, Bradley витримав кілька прямих влучень російських протитанкових керованих ракет (ПТУР), що дозволило врятувати життя всіх бійців, що знаходилися всередині.

Українські солдати також високо оцінили мобільність і вогневу міць Bradley. БМП оснащена 25-мм автоматичною гарматою і протитанковими ракетами TOW, що робить її ефективною проти різних цілей, включаючи російські бронемашини і танки. В одному з боїв на Донеччині Bradley успішно знищив російську БМП-2.

"Якось ми виїжджали на відбиття штурму, там було близько десяти осіб. Почувши Bradley, вони почали розбігатись, але марно: на відстані 150-200 метрів ми відкрили по ним вогонь. Хтось втік, а хтось не встиг", – розповів РБК-Україна командир бойової машини "Курт" і додав, що він і його побратими дуже задоволені американськими БМП.

Bradley також довів свою ефективність в боях проти російських танків, таких як Т-90м. Завдяки своїй маневреності і скорострільній гарматі, українські солдати змогли успішно протистояти важкій бронетехніці противника.

Наразі одне з головних призначень БМП Bradley – це підтримка наземних військ і евакуація бійців. З цими задачами він порається значно краще, ніж радянські противники.

Що у ворога

Російські збройні сили активно використовують БМП-1 і БМП-2, які були основними радянськими бойовими машинами піхоти. БМП-1 була розроблена в 1960-х роках і стала першою у світі серійною БМП, призначеної для перевезення піхоти і забезпечення її вогневої підтримки. Вона озброєна 73-мм гладкоствольною гарматою 2А28 і спареним кулеметом ПКТ.

БМП-2, створена в 1980-х роках як удосконалення БМП-1, оснащена більш потужною 30-мм автоматичною гарматою 2А42 і протитанковими ракетами 9М113 "Конкурс", що значно покращує її вогневу міць і ефективність проти бронетехніки противника.

M2 Bradley перевершують радянські аналоги за кількома найважливішими параметрами. Вони оснащені більш товстою бронею та системою вибухової реактивної броні (ERA), що забезпечує кращий захист екіпажу та десанту від протитанкових ракет та артилерійських одиниць. Додатково, Bradley оснащені протитанковими керованими ракетами TOW, які здатні вражати ворожі танки на великих дистанціях.

Bradley обладнані сучасними системами управління вогнем, які дозволяють більш точно і ефективно вести бій. Це містить поліпшені приціли, тепловізори і системи нічного бачення, що істотно підвищує бойові можливості в умовах поганої видимості. Радянські БМП, особливо більш старі моделі, не мають таких просунутих систем, що знижує їх бойову ефективність в сучасних умовах.

Деякі бойові успіхи M2 Bradley

У січні 2024 в соцмережі Twitter/X з'явилися кадри з безпілотника, на яких видно, як українська БМП Bradley здобуває перемогу в перестрілці з російським танком, ймовірно, Т-90м, озброєним більш потужною 125-мм гарматою.

У березні 2024 БМП M2A2 Bradley витримала два удари ПТУР на Авдіївському напрямку, але залишилася неушкодженою, члени екіпажу не постраждали. Один з ударів припав на блоки динамічного захисту (ERA), що облицьовують корпус машини, відомі як Bradley Reactive Armor Tiles (BRAT), поглинувши всю силу атаки. Другий удар зачепив броню вежі, також не зумівши пробити захист машини.

У травні 2024 року під час зіткнення біля села Соловйове на Донеччині Українська бойова машина піхоти (БМП) M2A2 Bradley зустрілася з російським бронетранспортером МТ-ЛБ. Озброєний 25-мм гарматою, Bradley продемонстрував свою вогневу міць, ефективно націлившись на російську машину. Протягом декількох секунд російська машина отримала шквал пострілів і була виведена з ладу.

У червні 2024 року екіпаж бойової машини піхоти M2 Bradley 47-ї окремої механізованої бригади "розібрав" два ворожі БТР-82А з піхотою. Аеророзвідники виявили, як ворожа техніка з десантом висувається в зону відповідальності бригади, після чого екіпаж оперативного виїхав на вогневу позицію і знищив противника.

Минулоріч M2 Bradley зміг витримати удар з російського ПТРК, при чому екіпаж лишився не ушкодженим, а командир БМП зміг його евакуювати з поля бою.

"Я був вражений міцністю цієї техніки – я не розраховував, що вона зможе витримати ПТКР, і вона нас всіх врятувала", – коментує Андрій, військовослужбовець 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" командир бойової машини піхоти M2 Bradley.

Таким чином M2a2 Bradley стали незамінними помічниками українських військових на фронті. Але водночас та експерти вказували на кілька недоліків бойових машин.

Вразливості M2 Bradley

M2 Bradley вимагають значних зусиль і часу на обслуговування і ремонт. Українські солдати відзначають, що система складних компонентів і необхідності спеціалізованих запчастин може уповільнити оперативне відновлення техніки на полі бою.

Bradley більший і важчий у порівнянні з радянськими колегами, такими як БМП-1 і БМП-2. Це збільшує ризики при перетині слабких мостів та інших інфраструктурних об'єктів. До того ж американські БМП споживають більше палива, що вимагає більш частого поповнення запасів і логістичної підтримки.

Bradley мають вищий профіль порівняно з радянськими БМП, що робить їх більш помітними цілями на полі бою. Це збільшує ризик потрапляння під вогонь противника, особливо в умовах відкритої місцевості.

Але найголовніше: вразливість перед ворожими дронами-камікадзе. Bradley, як і інші броньовані машини, схильні до загрози від таких дронів, особливо від тих, які оснащені протитанковими боєприпасами.

Журналісти Washington Post повідомляли, що обмежені можливості України і в бойовій авіації, і в наявних ресурсах бронетехніки, а також постійна загроза атаки російських дронів змусили командування ЗСУ використовувати Bradley зовсім інакше, ніж в армії США. За даними журналістів, найчастіше українські Сили оборони задіюють лише одну або дві машини одночасно, щоб уникнути негайного виявлення та ураження ворогом — зокрема, під час атак на ворожі окопи та інші бойові позиції.

Саме дрони, окрім мін, є найчастішою причиною втрати вартісної американської техніки, зокрема і Bradley. Але для цього, ймовірно, вже є вирішення.

28 липня 2024 видання Newsweek розповіло, що вдало пройшли тестування захисні екрани для M2 Bradley, розроблені українськими інженерами. Це сталеві захисні каркаси встановлюють на військовій техніці для захисту від атак російських безпілотників-камікадзе. Виготовляє їх компанія "Метінвест" від імені ініціативи з допомоги військовим "Сталевий фронт Ріната Ахметова".

"Для БМП Bradley потрібна була спеціальна конструкція мобільного екрану — його довелося перепроєктувати так, щоб він міг ковзати вперед і назад зверху в бік машини залежно від бойової ситуації", – пояснив виданню операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

Верхня частина Bradley, включаючи дах корпусу та башти, є вразливою, оскільки броня на цих ділянках часто тонша порівняно з лобовою та бічною бронею. Так само задня частина машини, де розміщені двигун і паливні баки, є критично вразливою. Вдалий удар дрона-камікадзе в цей район може призвести до пожежі або навіть детонації паливних баків, що серйозно зашкодить або знищить машину. Тому головне призначення захисних екранів – закрити собою місця, попадання вибухівки в які може стати фатальним.

Схожі проблеми мають інші американці – танки M1 Abrams, для них "Сталевий фронт" робить захисні екрани з весни 2024 і вони вже показали свою ефективність, "впіймавши" ворожі дрони. Оскільки сталеві конструкції для M2 Bradley вдало пройшли польові випробування, тепер Метінвест почне їхнє серійне виробництво. Як і все, що передає ЗСУ ініціатива, цей захист передають безкоштовно.

За інформацією Newsweek, яка спирається на дані Пентагону, США уже надали Україні понад 300 M2 Bradley.