Bradley против бронетехники РФ. Успехи и недостатки американских БМП

M2 Bradley: не просто бронетакси

Первые боевые машины пехоты M2 Bradley прибыли в Украину из США в начале 2023 года. БМП M2 Bradley были разработаны США в 1970-х годах как средство перевозки пехоты и обеспечения огневой поддержки на поле боя, вступив в службу в 1981 году. Они были спроектированы с учетом противостояния советским БМП, сочетая мощное вооружение (25-мм пушку и противотанковые ракеты TOW), с улучшенной бронезащитой и мобильностью. Машины широко использовались американскими силами в разных конфликтах, таких как война в Персидском заливе и Иракская война.

Главные характеристики M2 Bradley:

Экипаж: 3 человека (командир, водитель, наводчик)

Вместимость десанта: до 6 пехотинцев

Основное вооружение: 25-мм автоматическая пушка M242 Bushmaster

Вспомогательное вооружение: спаренный с пушкой 7,62-мм пулемет M240C

Пусковые установки ПТУР: две ПТУР TOW для борьбы с бронетехникой

Броня: алюминиево-стальной композитный броневой корпус

Двигатель: дизельный двигатель Cummins VTA-903T

Мощность: 600 л.с.

Максимальная скорость: 56 км/ч (по шоссе)

Запас хода: около 400 км

Система управления огнем: усовершенствованная система прицеливания с инфракрасными и ночными прицелами

"В общем, Bradley является основной БМП армии США, которая хоть и встала в строй еще в 1981 году, после 18 лет действительно головокружительной разработки, но заменить ее пока так и не смогли. Кстати, программа на замену этой машины уже стала настоящим сериалом и не собирается останавливаться, потому что разработчики начали перерабатывать свои машины, исходя из реального опыта войны против РФ", — рассказал военный эксперт и директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Несмотря на прошлые успехи, военные эксперты не могли предвидеть, как американские БМП будут работать на российско-украинской войне из-за множества новых угроз для техники. На практике оказалось, что одно из главных преимуществ Bradley – способность защищать экипаж и десант. В одном из случаев, описанных украинскими солдатами, Bradley выдержал несколько прямых попаданий российских противотанковых управляемых ракет (ПТУР), что позволило спасти жизнь всех находившихся внутри бойцов.

Украинские солдаты также высоко оценили мобильность и огневую мощь Bradley. БМП оснащена 25-мм автоматической пушкой и противотанковыми ракетами TOW, что делает ее эффективной против разных целей, включая российские бронемашины и танки. В одном из боев в Донецкой области Bradley успешно уничтожил российскую БМП-2.

"Однажды мы выезжали на отражение штурма, там было около десяти человек. Услышав Bradley, они начали разбегаться, но тщетно: на расстоянии 150-200 метров мы открыли по ним огонь. Кто-то скрылся, а кто-то не успел", – рассказал РБК-Украина командир боевой машины "Курт" и добавил, что он и его собратья очень довольны американскими БМП.

Bradley также доказал свою эффективность в боях против российских танков, таких как Т-90м. Благодаря своей маневренности и скорострельной пушке, украинские солдаты смогли успешно противостоять тяжелой бронетехнике противника.

Теперь одно из главных назначений БМП Bradley – это поддержка наземных войск и эвакуация бойцов. С этими задачами он справляется гораздо лучше, чем советские противники.

Что у врага

Российские вооруженные силы активно используют БМП-1 и БМП-2, являвшиеся основными советскими боевыми машинами пехоты. БМП-1 была разработана в 1960-х годах и стала первой в мире серийной БМП, предназначенной для перевозки пехоты и обеспечения ее огневой поддержки. Она вооружена 73-мм гладкоствольной пушкой 2А28 и спаренным пулеметом ПКТ.

БМП-2, созданная в 1980-х годах как усовершенствование БМП-1, оснащена более мощной 30-мм автоматической пушкой 2А42 и противотанковыми ракетами 9М113 "Конкурс", что значительно улучшает ее огневую мощь и эффективность против бронетехники противника.

M2 Bradley превосходят советские аналоги по нескольким важнейшим параметрам. Они оснащены более толстой броней и системой взрывной реактивной брони (ERA), что обеспечивает лучшую защиту экипажа и десанта от противотанковых ракет и артиллерийских единиц. Дополнительно, Bradley оснащены противотанковыми управляемыми ракетами TOW, способными поражать вражеские танки на больших дистанциях.

Bradley оборудованы современными системами управления огнем, позволяющими более точно и эффективно вести бой. Это включает в себя улучшенные прицелы, тепловизоры и системы ночного видения, что существенно повышает боевые возможности в условиях плохой видимости. Советские БМП, особенно более старые модели, не обладают такими продвинутыми системами, что снижает их боевую эффективность в современных условиях.

Некоторые боевые успехи M2 Bradley

В январе 2024 года в соцсети Twitter/X появились кадры из беспилотника, на которых видно, как украинская БМП Bradley одерживает победу в перестрелке с российским танком, вероятно, Т-90м, вооруженным более мощной 125-мм пушкой.

В марте 2024 года БМП M2A2 Bradley выдержала два удара ПТУР на Авдеевском направлении, но осталась невредимой, члены экипажа не пострадали. Один из ударов пришелся на блоки динамической защиты (ERA), облицовывающие корпус машины, известные как Bradley Reactive Armor Tiles (BRAT), поглотив всю силу атаки. Второй удар задел броню башни, также не сумев пробить защиту машины.

В мае 2024 года во время столкновения у села Соловьево Донецкой области Украинская боевая машина пехоты (БМП) M2A2 Bradley встретилась с российским бронетранспортером МТ-ЛБ. Вооруженный 25-мм пушкой, Bradley продемонстрировал свою огневую мощь, эффективно нацелившись на российскую машину. В течение нескольких секунд российская машина получила шквал выстрелов и была выведена из строя.

В июне 2024 года экипаж боевой машины пехоты M2 Bradley 47-й отдельной механизированной бригады "разобрал" два вражеских БТР-82А с пехотой. Аэроразведчики обнаружили, как вражеская техника с десантом выдвигается в зону ответственности бригады, после чего экипаж оперативного выехал на огневую позицию и уничтожил противника.

В прошлом году M2 Bradley смог выдержать удар с российского ПТРК, при чем экипаж остался не поврежденным, а командир БМП смог его эвакуировать с поля боя.

"Я был поражен прочностью этой техники – не рассчитывал, что она сможет выдержать ПТКР, и она нас всех спасла", – комментирует Андрей, военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" командир боевой машины пехоты M2 Bradley.

Таким образом, M2a2 Bradley стали незаменимыми помощниками украинских военных на фронте. Но в то же время и эксперты указывали на несколько недостатков боевых машин.

Уязвимости M2 Bradley

M2 Bradley требуют больших усилий и времени на обслуживание и ремонт. Украинские солдаты отмечают, что система сложных компонентов и необходимости специализированных запчастей может замедлить оперативное обновление техники на поле боя.

Bradley больше и тяжелее по сравнению с советскими коллегами, такими как БМП-1 и БМП-2. Это увеличивает риски пересечения слабых мостов и других инфраструктурных объектов. К тому же, американские БМП потребляют больше топлива, что требует более частого пополнения запасов и логистической поддержки.

Bradley имеют более высокий профиль по сравнению с советскими БМП, что делает их более заметными целями на поле боя. Это повышает риск попадания под огонь противника, особенно в условиях открытой местности.

Но самое главное: уязвимость перед вражескими дронами-камикадзе. Bradley, как и другие бронированные машины, подвержены угрозе от таких дронов, особенно тех, которые оснащены противотанковыми боеприпасами.

Журналисты Washington Post сообщали, что ограниченные возможности Украины и в боевой авиации, и в имеющихся ресурсах бронетехники, а также постоянная угроза атаки российских дронов заставили командование ВСУ использовать Bradley совсем иначе, чем в армии США. По данным журналистов, чаще всего украинские Силы обороны задействуют только одну или две машины одновременно во избежание немедленного обнаружения и поражения врагом — в частности, во время атак на вражеские окопы и другие боевые позиции.

Именно дроны, кроме мин, являются наиболее частой причиной потери стоимостной американской техники, в том числе и Bradley. Но для этого, вероятно, уже есть решение.

28 июля 2024 года издание Newsweek рассказало, что удачно прошли тестирование защитные экраны для M2 Bradley, разработанные украинскими инженерами. Это стальные защитные каркасы устанавливают на военной технике для защиты от атак российских беспилотников-камикадзе. Изготовляет их компания "Метинвест" от имени инициативы по помощи военным "Стальной фронт Рината Ахметова".

"Для БМП Bradley потребовалась специальная конструкция мобильного экрана – его пришлось перепроектировать так, чтобы он мог скользить вперед и назад сверху в сторону машины в зависимости от боевой ситуации", – объяснил изданию операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Верхняя часть Bradley, включая крышу корпуса и башни, уязвима, поскольку броня на этих участках часто тоньше по сравнению с лобной и боковой броней. Так же задняя часть машины, где размещены двигатель и топливные баки, критически уязвима. Удачный удар дрона-камикадзе в этот район может привести к пожару или даже детонации топливных баков, что серьезно повредит или уничтожит машину. Поэтому главное предназначение защитных экранов – закрыть собой места, попадание взрывчатки в которые может стать роковым.

Схожие проблемы имеют другие американцы – танки M1 Abrams, для них "Стальной фронт" делает защитные экраны с весны 2024 и они уже показали свою эффективность, поймав вражеские дроны. Поскольку стальные конструкции для M2 Bradley успешно прошли полевые испытания, сейчас "Метинвест" начнет их серийное создание. Как и все, что передает ВСУ инициатива, эту защиту передают бесплатно.

По информации Newsweek, опирающейся на данные Пентагона, США уже предоставили Украине более 300 M2 Bradley.