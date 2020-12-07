"Большая стройка": все, что известно о флагманском проекте президента в цифрах, фактах и деталях

Национальная программа "Большая стройка" стала самым масштабным инфраструктурным проектом за все годы независимости Украины. Сотни школ, детских садиков и стадионов, тысячи километров дорог и миллиардные инвестиции – неудивительно, что вокруг проекта столько дискуссий и споров.

2 декабря "Укравтодор" провел форум дорожной отрасли "СЕТЬ", на котором отчитался об итогах первого года программы. РБК-Украина разбиралось, что на самом деле происходит с дорогами в стране.

100%-е выполнение планов

Представляя результаты работы своего ведомства, глава "Укравтодора" Александр Кубраков заявил, что в этом году обновляются целые маршруты, а не клочки. Так, в 2020 году обновлено 10% от всей сети государственных дорог. Это 216 км дороги Киев – Харьков, более 125 км дороги до Станицы Луганской от Северодонецка. 92,5 км дороги от Днепра до Николаева, более 100 км от Кропивницкого до Запорожья, почти 135 км от Мукачево до Львова и т.д. Уже завершено 28 из 30 запланированных объездных городов.

"Страна меняется, и каждый украинец может это увидеть собственными глазами", - отметил Кубраков во время презентации.

Если ретроспективно смотреть на последние 5 лет дорожного строительства, то результаты 2020 года можно смело назвать рекордом.

В 2015 году в Украине построили и отремонтировали 331 км, в 2016 – 929 км, в 2017 – 1 966 км, в 2018 – 1 412 км, в 2019 – 847 км, в 2020 году по состоянию на 1 декабря – 3 926 км.

По словам Кубракова, до конца года "Укравтодор" успеет обновить 4 200 км дорог государственного значения. С учетом более 2 000 км, которые делают областные государственные администрации, амбициозный план в 6 500 км будет выполнен. Стоит признать как неоспоримый факт, что таких цифр в Украине не было никогда.

Как показал опрос КМИС, программу "Большая стройка" украинцы считают одной из наиболее успешных инициатив президента Владимира Зеленского. Почти 90% респондентов поддерживают государственные инвестиции в инфраструктуру, а главным приоритетом называют именно дороги. 85% граждан убеждены, что коронавирус – не повод останавливаться.

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", 76% украинцев отмечают улучшение состояния дорог по стране. Причем уровень поддержки большого строительства однородный, вне зависимости от региона и электоральных предпочтений.

Так почему же программу так азартно критикуют оппозиционные политики? Ответ на этот вопрос дает опрос "Рейтинга": Владимир Зеленский крайне выгодно выделяется на фоне других президентов, поэтому цель критики – сбить этот успех.

Большая политика

Политические оппоненты Зеленского апеллируют к тому, что дороги делаются втридорога, да еще и якобы за деньги коронавирусного фонда.

Однако, если сравнить результаты текущего и прошлого года, то окажется, что 1 км дорог теперь обходится государству на 4,5 млн гривен дешевле.

Стоимость всех видов работ проанализировали эксперты Инициативы по прозрачности инфраструктуры CoST Ukraine. Как оказалось, в 2020 году строительство дорог обходится на 14,3% дешевле, реконструкция – на 44,7% дешевле. Подорожали капитальный ремонт – на 4% и текущий средний – на 91,6%.

По мнению исполнительного директора CoST Ukraine Святослава Абрамова, удорожание ремонтов вызвано большими объемами и новым подходом к среднему ремонту.

"Мы выяснили, что в ходе текущего среднего ремонта не только усиливали дорожную основу, обустраивали барьерные ограждения, а также устанавливали освещение и улучшали организацию дорожного движения, но и усилили контроль за реализацией этих инфраструктурных проектов. Каждый из объектов имел проектную документацию, прошедшую экспертизу, а на некоторых работали инженеры независимого технического надзора, что ранее не практиковалось", - заявил он.

Как объясняют специалисты дорожной отрасли, такой ремонт фактически приравнивается к капитальному с той разницей, что не нужно месяцами согласовывать разрешения с ГАСИ. Очевидно, "Укравтодор" выбрал такой вариант, чтобы ремонтировать много, быстро и надолго.

Усиление дорожной основы – это гарантия того, что дорога "не поплывет" уже через пару сезонов. Именно так происходило при традиционных текущих средних ремонтах: дорогу просто фрезеровали и покрывали в один слой. Если в 2018 году лишь 45,6% средних ремонтов выполняли с усилением нижнего слоя, то теперь таких 81,2%.

На некоторых объектах даже средний ремонт выходил дешевле, чем ранее. К примеру, на трассе Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка 1 км ремонта за год "подешевел" на 10,7 млн гривен.

В "Укравтодоре" говорят, что новые процедуры экспертизы и контроля качества позволяют сэкономить значительные средства. Если в прошлом году экспертизу проходили лишь четверть объектов, то теперь – абсолютно все. Экономия для государства – 11,8 млрд гривен в 2020-м году.

В то же время обвинения в адрес "Укравтодора", по мнению Александра Кубракова, связаны с тем, что агентство изменило правила работы с подрядчиками.

"Представьте себе широкую дорогу, например, Запорожье – Мариуполь. Раньше такие дороги дробили на сотни метров или несколько километров. Кусочками, год за годом. Соответственно, сформировался пул подрядных организаций, которые могут делать сотни метров, а не сотни километров", - объясняет глава "Укравтодора".

Агентство разработало систему квалификационных требований для подрядчиков по дорогам первой категории. Изобретать велосипед не стали, взяв нормы правил закупок Евросоюза, Всемирного банка и ЕБРР. Подрядчик должен подтвердить наличие опыта подобных работ, необходимой техники и оборудования, материально-технической базы, квалифицированного персонала и финансового обеспечения. Без этого к "большим дорогам" больше не допускают, а количество неконкурентных процедур (т.е. закупок без аукциона) сократили с 18% до 4,6%.

Не всем игрокам рынка это понравилось. Агентство публиковало аудиозапись разговора представителя одной из таких компаний. Из разговора понятно, что ради смещения руководства "Укравтодора" и возвращения к старым-добрым порядкам люди готовы на многое.

Впрочем, с критикой выступил даже экс-министр Игорь Уманский, который заявил, что теперь все большие ремонты выполняет "картель из 6 компаний". На самом деле только в IV квартале проекты стоимостью более 1 млрд гривен выполняют 20 компаний, а с начала года в проектах "Большого строительства" было занято 60 компаний.

Большая экономика

Еще одним аргумент, который часто используют против "Укравтодора" – тот факт, что часть программы финансируется из коронавирусного фонда. На руку критикам играет общая неосведомленность о целях таких фондов.

При его создании Украина следовала общей практике большинства стран, аккумулируя средства для борьбы с коронавирусом и его последствиями. Не все деньги идут непосредственно на медицину, часть – это финансовая помощь гражданам и бизнесу, часть – стимулирование экономики.

Если посмотреть на структуру расходов таких фондов в мире, мы увидим, что расходы на медицину составляют незначительную часть, а основное идет на выплаты бизнесу и населению.

Многие страны вливают значительные средства в инфраструктуру. Так делают Канада, Турция, Австралия, Украина и Китай. Меньше по объемам, но также из антикризисных средств вкладывают в инфраструктуру США, Великобритания и Франция.

Причина простая: каждый вложенный в инфраструктуру доллар, фунт, гривна или юань, как минимум, удваивается. Именно поэтому глава МВФ Кристаллина Георгиева призвала страны G20 синхронизировать увеличение вложений в инфраструктуру, чтобы преодолеть последствия экономического кризиса, вызванного пандемией. По расчетам МВФ, если "большая двадцатка" поднимет расходы на инфраструктуру на 0,5% ВВП, то мировой ВВП вырастет на 2%.

Компания Deloitte посвятила вопросам влияния инвестиций в инфраструктуру на посткоронавирусную экономику целое исследование. Вывод экспертов однозначен: большие инфраструктурные проекты позволят вытянуть национальные экономики из спада. Рецепт, известный со времен Великой Депрессии и Рузвельта.

По мнению представителя независимой экономической группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook экономиста Михаила Кухара, именно "Большая стройка" к концу года удерживает украинский ВВП.

"На фоне падения ВВП во втором квартале на 11,4% и 3,7% в четвертом, по прогнозам наших экономистов, в финальном расчете падение ВВП нашей страны было бы 11% в четвертом квартале, если б не удельный вес "Большого строительства", выросший с 2,8% в первом квартале до 10% в четвертом", - заявил Кухар.

По его оценке, каждая вложенная в инфраструктуру гривна приносит 3,05 гривен мультипликативного эффекта от строительства дорог. Ведь кроме зарплат строителям, производителям стройматериалов и техники, в цепочку подключаются смежные отрасли: от добычи и переработки до логистики других сервисов.

Да и в целом нормальные дороги – это не просто комфорт, но и значительная экономия для бизнеса.

Так, в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины посчитали, что благодаря отремонтированным дорогам каждый курсирующий по стране грузовой автомобиль потратит на 200 тыс. гривен меньше только за счет экономии дизтоплива. Для транспортного предприятия с парком в 10 грузовиков это позволит сэкономить до 2 млн гривен в год.

Плюс сокращение времени доставки, дополнительные преимущества для Украины как транзитного государства – кумулятивный эффект от качественных дорог будет большим.

В новом году "Укравтодор" планирует построить и отремонтировать 6 800 км дорог государственного значения. И с каждым километром оппонентам будет все сложнее затормозить этот проект, потому что житель Днепра сможет добраться до Киева за 5 часом по новому автобану, турист из Киева – доехать по ровной трассе, а не кочкам, к озеру Синевир, а житель Закарпатья – к курортам на Черном и Азовском море. Психологический эффект от сшивания страны дорогами сложно посчитать математически, и еще труднее переоценить.