Большая стройка: как "Автострада" развивает в регионах дорожную инфраструктуру

Дорожное строительство является одним из приоритетов развития национальных экономик. И такая мысль появилось не случайно, ведь именно сильная инфраструктура способствует сокращению расходов на грузоперевозки, повышению безопасности движения транспорта, и, как следствие, привлечению дополнительных инвестиций и дальнейшему развитию экономики. На сегодня в Украине, фактически, все участники дорожного рынка и представители власти соглашаются с этим и констатируют готовность совместно работать в этом направлении.

В рамках анонсированной президентом Зеленским программы "Большая стройка" в 2020 году "Укравтодор" планирует обеспечить ремонт и строительство 4164 км дорог. По состоянию на сегодня уже подписаны договора на ремонт более чем половины из них, по некоторым еще продолжаются тендерные процедуры. Запланированный объем финансирования - 90,2 млрд грн.

Впрочем, как отмечают у Зеленского, не менее важным в рамках данного проекта является социальный аспект программы, а именно создание рабочих мест, высокие зарплаты сотрудников и налоговая нагрузка на строительные компании. В связи с этим, недавно в Офисе президента состоялось подписание меморандума по защите прав работников дорожного хозяйства и создание новых рабочих мест. Документ заключался между "Укравтодором", профсоюзом работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Украины и крупными строительными компаниями в этой сфере.

Документ, в частности, зафиксировал минимальную заработную плату дорожных работников в размере 10 тыс. грн в месяц, гарантировал медицинское страхование и обязал компании-подрядчиков создавать новые рабочие места, а также внедрять в производство безопасные технологии и новую технику.

Как объяснил в комментарии РБК-Украина один из участников обсуждения и владелец группы компаний "Автострада" Максим Шкиль, именно обеспечение достойных условий труда и содействие эффективного функционирования дорожной отрасли, – обязанность каждой современной компании, которая выполняет масштабные государственные заказы.

"Консолидация усилий чиновников, финансистов банков и топовых представителей автодорожной отрасли даст мощный импульс для развития экономики целой страны. Поэтому, это не просто строительство дорог, это наша инвестиция в успешное будущее", - отмечает Шкиль.

По его словам, в компании давно заложили высокую планку социальных стандартов, поэтому все бизнес-структуры Шкиля проходят аудит по международным требованиям, а зарплаты рабочих работников по результатам этого года уже составили свыше 20 тыс. грн, и в "Автостраде" не планируют на этом останавливаться.

Кроме того, в Офисе президента было подписано соглашение между "Укрэксимбанком", который представлял Евгений Мецгер и "Укравтодором" Александра Кубракова относительно предоставления первого транша финансирования на обновление дорог в размере 5,782 млрд грн из запланированных 19,3 млрд грн. Кроме этого дорожные работы в 2020 году будут финансироваться за счет Дорожного фонда (31,5 млрд грн) и за средства Международных финансовых учреждений (4,4 млрд грн).

Впрочем, как уже отмечалось, не менее важным фактором в эффективной реализации намеченных планов власти – является участие частного сектора, который тоже готов инвестировать немало средств в инфраструктурное строительство, но закономерно ожидает соответствующую поддержку государственных органов.

Консолидация бизнеса

В Украине работает много дорожно-строительных компаний, способных реализовать большое строительство дорог в 2020 году. Впрочем, быть одними из лидеров автодорожной отрасли – значит оперативно реагировать на новые потребности рынка, вкладывать немало усилий и средств в современную технику, и обеспечивать максимально высокое качество работы в срок, ведь сейчас почти каждый в режиме онлайн может проследить за ходом работ и оценить их соответствие заявленным требованиям.

Одним из активных участников этого процесса является уже вышеупомянутая и созданная совместно с немецкими специалистами "Автострада", материально-техническая база которой включает 13 современных комплексов и 8 собственных асфальтобетонных заводов. Как утверждают в компании, это позволяет им обеспечивать бесперебойную подачу высококачественных асфальтобетонных смесей и самостоятельно выполнять все этапы дорожно-строительных работ нужного качества.

Недавно компанией был введен в эксплуатацию еще один асфальтобетонный завод в Житомирской области, производственная мощность которого составляет 200 т/ч. Стоит отметить, что завод построен на базе Бехивского гранитного карьера, который Шкиль запустил в 2006 году совместно с немецкими партнерами. Как рассказывают в "Автостраде", рабочий процесс на заводе организован таким образом, чтобы свести к минимуму негативное влияние на окружающую среду и отфильтровать воздух от пыли и газа на 99,8%, а все инвестиции (которые составили более 7 млн долларов) на создание и развитие комплекса сделаны в рамках "Большого строительства" президента.

Так, в подтверждение экологичности и безопасности компания получила соответствующее разрешение в отношении выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, который подтвердил, что компанией были выдержаны требования к расположению и организации производственной территории, а именно расположение завода за 1,5 км на запад от села Беха.

Примечательно, что в 2020 году, помимо запуска АБЗ, компанией было закуплено и другую необходимую технику от мировых производителей, а собственный парк компании пополнился техникой от WIRTGEN, Vogele, Hamm, Man, JCB, Caterpillar, JCB, Doosan, Ford. Кроме того, в штате компании работает более 1000 сотрудников.

По словам Шкиля, "Большая стройка", в которой компания принимает участие, поможет реализовать три важные задачи: поддержать людей работой; улучшить качество дорог в Украине и подтолкнуть развитие экономики, ведь вложения в инфраструктуру имеют весомый мультипликативный эффект, поэтому ответственный бизнес готов инвестировать в подобные проекты.

Бизнесмен также отмечает, что работы на подобных объектах должны осуществляться со строгим соблюдением всех технологических требований и контролироваться на каждом этапе, поэтому гарантийный срок надежной эксплуатации дорог от "Автострады" – 5 лет. В то же время, по его мнению, бизнес должен ответственно относиться и к новым мировым вызовам и, в первую очередь, думать о безопасности персонала и соблюдении всех санитарно-гигиенических норм, чтобы исключить возможность распространения коронавируса.





По словам директора дорожной компании Анатолия Вакара, который кстати имеет более чем 35-летний опыт работы в этой отрасли, сегодня как никогда наблюдается положительная динамика в развитии дорожного строительства, и более заметной она стала с реформированием "Укравтодора", когда дорожные строительные компании почувствовали, что профильное агентство готово и хочет слышать бизнес, и совместными усилиями выработать стратегический подход к строительству дорог.

"Учитывая это, компании-подрядчики, объединенные инициативами и желанием развития дорожной отрасли, вошли в открытый диалог с властью, и готовы ответственно отнестись к воплощению программы в жизнь. Например, у нас на предприятии создана аккредитованная лаборатория, происходит контроль качества входного сырья, всех процессов производства и, конечно, готовой продукции", - добавил Вакар.

Следовательно, добавляют в группе компаний, в случае победы "Автострады" в публичных закупках в Житомирской области уже в ближайшее время будут построены дороги европейского качества.

Кроме участия в публичных закупках в Житомирской области, "Автострада" представлена еще в семи областях Украины, где уже выполняет строительные работы в рамках проекта транснационального транспортного коридора Go HIghWay и, собственно, "Большой стройки" правительства и президента.

Подобная ситуация наблюдается и в других областях, где так же представлено немало компаний-подрядчиков, готовых реализовывать программу правительства и президента. В целом же, дорожники по всей Украине подчеркивают, только системный путь реформирования дорожной отрасли, установление единых и прозрачных правил для всех участников рынка, внедрение лучшего международного опыта и подходов к проведению процедур закупок - позволят реализовать все возложенные на дорожную отрасль задачи и успешно реализовать программу "Большая стройка" Зеленского по масштабному инфраструктурному строительству.