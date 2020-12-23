Большая приватизация: чем закончится противостояние акционеров ЗТМК

Одним из главных источников доходов бюджета-2021 по замыслу правительства должна стать приватизация. Фонд госимущества Украины (ФГИУ) анонсировал доход около 21 млрд гривен. В условиях мирового экономического спада, вызванного пандемией COVID-19, озвученный план выглядит достаточно оптимистично.

Однако негативная рыночная конъюнктура – лишь одна из проблем. ФГИУ придется столкнуться не только с поиском покупателей украинских государственных активов, а и с тем, что целый ряд этих активов, запланированных к приватизации, являются спорными и проблемными.

Один из примеров – компания "Центрэнерго", которую планировали выставить на приватизацию в 2021 году. Ситуация вокруг "Центрэнерго" явно не позволяет разделить оптимизм руководителей Фонда госимущества. История противостояния ФГИУ со структурами Игоря Коломойского далека от завершения, не смотря на временное потепление отношений и попытки найти компромисс между сторонами.

Второй пример – "Запорожский титано-магниевый комбинат" (ЗТМК), за который чиновники Фонда госимущества развернули борьбу с частным инвестором, владеющим 49% уставного капитала. В конце ноября ФГИУ заявил, что Кабмин включил ЗТМК в перечень большой приватизации, благодаря чему будет открыт новый расчетный счет комбината, а уже к весне предприятие продемонстрирует рост показателей производства и доходов.

Частный инвестор ЗТМК – это компания Tolexis Trading Limited, входящая в Group DF Дмитрия Фирташа. Tolexis Trading еще в 2013 году вошла в созданное совместно с государством ООО "ЗТМК", в котором акционерные доли распределились в пропорции 51% на 49%. Государство осталось мажоритарным акционером компании, что позволяет сегодня Фонду госимущества заявлять свое право на управление комбинатом.

Вместе с тем, юридически ООО "ЗТМК" не является государственным предприятием. Производить смену менеджмента в одностороннем порядке и без учета позиции миноритарного акционера Фонд госимущества не имеет права. Однако Фонд все же пошел на эту меру в июне 2020 года, сместив близкого к структурам Дмитрия Фирташа генерального директора комбината Владимира Сивака, и поставив вместо него новый менеджмент во главе с Сергеем Лубенниковым.

Частный акционер ЗТМК ожидаемо объявил эти кадровые рокировки незаконным, и инициировал ряд судебных исков против решений ФГИУ. В данный момент эта судебная история не окончена, однако суд первой инстанции уже признал незаконность решений и назначений Фонда госимущества.

Пока же продолжаются тяжбы, стороны предъявляют свои аргументы и позиции. Официальные заявления относительно ЗТМК от представителей Фонда госимущества звучат крайне редко. За последнее время ФГИУ лишь несколько раз упомянул ЗТМК в своих релизах, начав с заявления экс-заместителя главы ФГИУ Сергея Игнатовского в июне 2020 года о возвращении ЗТМК под государственный контроль, и заканчивая последним заявлением о включении предприятия в список объектов большой приватизации.

Ситуация же на самом комбинате остается крайне закрытой и непрозрачной. За последние полгода менеджмент, назначенный Фондом госимущества, ни разу не отчитался о проделанной работе, показателях производства, о финансовом и экономическом положении предприятия. Что однозначно бросает тень на все громкие заявления и декларации ФГИУ.

Еще больше ситуацию усугубляет тот факт, что назначение нынешнего временно исполняющего обязанности гендиректора ЗТМК Сергея Лубенникова произошло без конкурса, в то время как этого требует закон.

Действующий гендиректор ЗТМК был назначен на внеочередном собрании акционеров ООО, на котором отсутствовали представители частного акционера, а сам Сергей Лубенников приступил к работе в статусе врио. Обладатель соответствующей приставки не имеет права находиться у руля комбината дольше трех месяцев.

По состоянию на конец нынешнего года врио генерального директора ЗТМК "пересидел" все законные и положенные ему сроки почти на четыре месяца.

Нынешний гендиректор ЗТМК Сергей Лубенников остается крайне закрытой и непубличной персоной (фото из открытых источников)

Куда активнее в вопросах, касающихся ЗТМК, ведет себя бывший генеральный директор Владимир Сивак. Экс-глава предприятия много и охотно пишет о ситуации на предприятии в социальных сетях и СМИ. Также буквально на днях развернутую позицию относительно всех спорных вопросов вокруг ЗТМК опубликовала пресс-служба Group DF. Юристы миноритарного собственника дали развернутые публичные ответы по поводу всех существующих на данный момент разногласиях и спорах вокруг "Запорожского титано-магниевого комбината".

Важно отметить, что в условиях обострившегося конфликта, каждая из сторон действительно может сгущать краски и рисовать картину исключительно в тех тонах, которые ей выгодны. Речь в данном случае идет как о частном инвесторе комбината, так и о Фонде госимуществе.

Но попытаться разобраться в ситуации, исходя из официальных позиций сторон, все-таки можно. Например, тот факт, что новое руководство комбината, поставленное Фондом госимущества, за последние полгода уволило около 900 работников (примерно треть всего персонала предприятия), никак не вяжется с официальной позицией и декларациями ФГИУ о выздоровлении ЗТМК.

С другой стороны, не удается проверить с помощью открытых данных и многие заявления экс-гендиректора Сивака. Например, о продаже титановой губки нынешним руководством ЗТМК по заниженным ценам через фирмы-прокладки. Впрочем, пока эти обвинения не подкреплены реальными документами и доказательствами.

"Большая приватизация"

В конце ноября Кабмин с подачи Фонда госимущества включил ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" (ЗТМК) в список объектов так называемой большой приватизации. По закону объектами такого рода могут быть лишь предприятия, целиком находящиеся в собственности государства. Однако, ЗТМК на 51% принадлежит государству и на 49% – частному инвестору.

Представители частного акционера утверждают, что согласно закону "О приватизации государственного и коммунального имущества", такие предприятия подпадают под определение "отдельных объектов приватизации", основанных на базе объединения имущества разных форм собственности. Закон предусматривает в таких случаях приоритетное право выкупа государственной доли частным инвестором — в данном случае Tolexis Trading Ltd. Юристы компании утверждают, что лишение частного акционера такого права является незаконным, и уже готовят новое судебное разбирательство.

Фонд госимущества, в свою очередь, также официально заявил, что в одностороннем порядке изменил устав ООО "ЗТМК", лишив частного акционера права приоритетного выкупа акций государства. Однако сделать это возможно было только на собрании акционеров компании, и маловероятно, что представители владельца 49% акций проголосовали бы за такой поворот событий.

Так, ФГИУ уже провел смену менеджмента ЗТМК без участия миноритарного акционера, и за это нарушение уже поплатился в суде. 9 ноября 2020 Хозяйственный суд Запорожской области признал незаконными эти действия Фонда.

Новый менеджмент ЗТМК, назначенный ФГИ, после прихода на предприятие уволил около 900 работников

Логичный в данном случае вопрос: как ФГИУ собирается искать инвестора под государственную долю в ЗТМК (или даже на весь актив), создав такой клубок юридических противоречий и проблем?

Владимир Сивак считает, что токсичность объекта действиями ФГИУ сегодня поднята до максимального уровня. По его словам, ФГИУ вряд ли сможет найти покупателя на госпакет акций ЗТМК, если только ФГИУ не действует в интересах некой неназванной третьей стороны.

В самом Фонде госимущества внесение ЗТМК в список большой приватизации на 2021 год фактически назвали технической мерой, которая должна позволить разблокировать счета предприятия и избавиться от других осложнений, возникших в следствие судебных процессов, признав, таким образом, что ситуация на комбинате пока что далека от необходимой для поиска инвестора.

Также не прояснен до конца вопрос – если Фонд госимущества действительно ставит цель продать государственную долю ЗТМК, и винит во всех проблемах комбината частного акционера и бывший менеджмент, то почему бы действительно не предложить этому самому частному акционеру выкупить долю государства по адекватной цене? В случае же отказа частного инвестора от приобретения – объявить открытый и прозрачный конкурс.

Не/выполнение инвестиционных обязательств

Еще один часто обсуждаемый вопрос в деле ЗТМК – невыполнение миноритарным акционером (Tolexis Trading Ltd.) инвестиционных обязательств перед государством, а также обвинения бывшего менеджмента предприятия во главе с Владимиром Сиваком в растрате средств, выделенных частным инвестором на модернизацию. Именно эта растрата стала основой для претензий НАБУ и САП к Владимиру Сиваку в рамках уголовного производства, которое тянется с 2015 года.

Пресс-служба Group DF со ссылкой на юристов Tolexis Trading Ltd сообщает, что согласно условиям конкурса, частный акционер при создании ООО "ЗТМК" обязывался вложить в предприятие 110 млн долларов. Данная сумма частным инвестором была внесена: 90 млн долларов (около 719 млн гривен по курсу 2013 года) пополнили оборотные средства предприятия. Еще 20 млн долларов (около 170 млн гривен по курсу 2013 года) были выделены на модернизацию комбината. Вторая сумма, по словам адвокатов, до сих пор находится на счетах ЗТМК, что нивелирует все обвинения в ее незаконной растрате.

Почему же не была израсходована эта сумма на модернизацию предприятия? Фонд госимущества возлагает вину на бывший менеджмент. Представители Tolexis Trading Ltd. указывают иную причину.

Компания заявила, что располагает всей необходимой экспертизой ряда государственных институтов, подтверждающей, что после событий 2014 года, а также фактической потери российского рынка сбыта, прежняя программа модернизации комбината оказалась несостоятельна. Все попытки утвердить обновленную программу, которая бы соответствовала новым экономическим реалиям и учитывала бы стремительный рост тарифов на электроэнергию, с 2014 года блокировались… ФГИУ, владеющим контрольным пакетом ЗТМК. Все это, по заявлению адвокатов частного инвестора, отображено в протоколах общих собраний и официальной переписке.

"Без согласия ФГИУ важные для комбината решения не могли быть приняты. Group DF участвовала в комбинате денежными средствами как инвестор, а фактический контроль остается за ФГИУ, у которого контрольный 51%... У ЗТМК было два собственника, любое важное для предприятия решение должно утверждаться на собрании участников и не может быть принято без голосов ФГИУ", – говорит Владимир Сивак, объясняя, почему обновленный план модернизации ЗТМК так и остался на бумаге.

Долги за электроэнергию

Пожалуй, одним из главных камней преткновения в истории вокруг ЗТМК является тема накопления комбинатом долгов за электроэнергию. Действительно, Владимир Сивак был смещен с должности гендиректора предприятия, когда у комбината накопились огромные долги за потребленную электроэнергию. ФГИУ целиком и полностью возлагает вину за накопленные долги на прежний менеджмент, и называет задолженность одним из главных барьеров на пути к нормальной работе ЗТМК.

Экс-директор ЗТМК Владимир Сивак, в свою очередь, возвращает претензии чиновникам ФГИУ. Сивак утверждает, что семь лет назад он принял предприятие с полумиллиардным долгом. Что не мешало быть предприятию прибыльным вплоть до 2018 года. Однако в 2018 году был введен свободный рынок электроэнергии и появилась формула Роттердам+. С 2013 по 2018 год цена на электроэнергию для предприятия выросла более чем в два раза.

"У ЗТМК цена оказалась наиболее высокой среди всех производителей титана, действующих на глобальных рынках. Например, в Казахстане, который является основным конкурентом Украины, стоимость электроэнергии для титановой промышленности ниже на 60%, в России – на 50%, в Японии, Китае и Соединенных штатах Америки – на 20-30%", – приводит данные Сивак.

Долги за электроэнергию нужно было реструктуризировать на приемлемых для ЗТМК условиях, но этому помешал саботаж чиновников ФГИ, говорит Владимир Сивак

Чтобы сохранить конкурентоспособность и прибыльность предприятия прежнее руководство, по словам Владимира Сивака, обращалось к государству, как совладельцу комбината, с предложениями о прямом доступе к более дешевой атомной энергетике. Однако предложения остались без ответа.

Более того, заверяют прежние руководители ЗТМК, ФГИУ блокировал любые попытки решить вопрос с долгами энергетикам. Мировое соглашение с поставщиками электроэнергии, подразумевающее реструктуризацию долгов на 10 лет, не было утверждено собранием учредителей, и было заблокировано чиновниками фонда.

Доведение до банкротства

Представители частного инвестора указывают на то, что при всех сложностях, которые были у комбината, ЗТМК получал прибыль и платил дивиденды государству. При этом частный инвестор не получает дивиденды с 2016 года, поскольку такие выплаты также блокировались ФГИУ.

Предприятие действительно стало убыточным после 2018 года из-за проблем с электроэнергией, о чем уже было сказано. При этом никаких заявлений о банкротстве в отношении комбината в суд не подавалось и комбинат бесперебойно работал. Не было остановки цехов, массового сокращения работников, не было задержек ни с выплатами зарплат, ни с расчетами, ни с бюджетными платежами. В бюджет поступило более 1 млрд гривен чистых отчислений.

А вот с момента назначения директором Сергея Лубенникова в июне 2020 года, было уволено около 900 человек, сотрудники перестали получать своевременную заработную плату.

В июле 2020 года Владимир Сивак сообщил, что на комбинате полностью расформировали и закрыли цех титановых слитков. Все эти процессы никак не объяснялись нынешним менеджментом ЗТМК. Объявленная Фондом государственного имущества программа финансового оздоровления предприятия, если она и существует, нигде и никогда не была представлена.

Как до сих пор не дан и ответ на главный вопрос – кем являются люди, которые поставлены управлять одним из стратегических предприятий Украины? При всех имеющихся у ФГИУ претензиях и вопросах к экс-гендиректору Сиваку, Фонду также следовало объяснить за какие профессиональные заслуги или достижения нынешний врио гендиректора ЗТМК получил свою должность.

Отсутствие прозрачности с назначением менеджмента отражает другую, более общую тенденцию: все заявления Фонда государственного имущества по ЗТМК преимущественно касаются темы неэффективности предыдущего менеджмента. Однако вопросы относительно работы нынешнего руководства, стратегии развития комбината, перспектив работы на мировом титановом рынке – все это не находит надлежащего отражения в заявлениях и релизах ФГИУ.

В итоге все это привело к тому, что через семь месяцев после назначения государственного менеджмента на ЗТМК, Фонд госимущества не предоставил ни одного весомого аргумента, который бы доказал, что команда Сергея Лубенникова управляет уникальным титановым производством эффективнее, чем прежнее руководство.

Тем временем, до обещанного Фондом госимущества прорыва в производственных и финансовых показателях ЗТМК осталось чуть больше трех месяцев. В последнем своем заявлении ФГИУ выделил себе на это время до апреля 2021 года.

Можно не сомневаться, что 2021 год пройдет под знаком многочисленных судебных баталий между ФГИУ и частным инвестором ЗТМК, которые вряд ли приблизят комбинат к тому будущему, которое сегодня ему обещают чиновники.