Большая чистка: почему власть хочет, но не может изменить закон о люстрации

Европейский суд по правам человека больше года назад вынес первое решение по части законности украинской люстрации. ЕСПЧ раскритиковал отдельные положения закона об очищении власти и присудил моральную компенсацию по 5 тысяч евро первым пятерым истцам. Кабинет министров пытался обжаловать это решение в Большой палате ЕСПЧ, но безуспешно, в конце февраля 2020 года оно вступило в силу.

Что не устроило ЕСПЧ? Европейский суд указал, что украинские власти "не учли индивидуальную роль" каждого чиновника, который попал под люстрацию из-за работы в органах госвласти во время президентства Виктора Януковича.

Вердикт ЕСПЧ вскоре сказался на риторике руководства страны, начавшего критиковать закон об очищении власти. Президент Владимир Зеленский говорил, что люстрацию надо скорректировать, а спикер Рады Дмитрий Разумков прямо заявил, что "ее (люстрацию, – ред.) не поддерживает".

Министерство юстиции подготовило законопроект, который бы существенно изменил сам механизм очищения власти в Украине. Он также позволил бы решить проблему с миллионными выплатами, которые может присудить ЕСПЧ люстрированным чиновникам. Но, несмотря на заявления о срочной необходимости его принять, проект даже не внесли в Раду, Кабмин направил его на доработку.

Закон "завис"

Что предусматривает проект закона Минюста? Люстрация останется только в отношении топ-чиновников времен Януковича (министры и руководители госорганов), а правомерность "очищения" других госслужащих будет изучать спецкомиссия. Сформировать ее Минюст планировал из общественных активистов и иностранных экспертов.

Именно эта "комиссия по очистке" занялась бы внесудебным урегулированием споров с люстрированными экс-чиновниками и вопросом выплаты им компенсаций. К примеру, если госслужащего уволили незаконно, а восстановить его уже нельзя, то разовая компенсация составит около 25 тысяч гривен. Если же его восстановят, он получит лишь разницу между зарплатой до люстрации и доходом во время вынужденного отпуска.

Еще одним важным пунктом минюстовского проекта была отмена люстрации коммунистических деятелей. Этот вид наказания просто потерял свою актуальность на данный момент, говорит министр Денис Малюська.

Кабинет министров планировал рассмотреть и одобрить этот законопроект еще 1 июля, но в последний момент снял документ с рассмотрения и вернул на доработку. Сейчас в Минюсте главной причиной задержки называют позицию депутатов Рады, которые крайне противоречиво относятся к вопросу люстрации.

"Есть люди (в парламенте, – ред.), которые вообще не воспринимают отмену люстрации, а другие хотят, чтоб ее отменили полностью. И такой более-менее уравновешенный документ (законопроект Минюста, – ред.), который выполняет решение ЕСПЧ, но не отменяет люстрацию полностью, приводит именно к такой реакции – невосприятию", – объяснил в комментарии РБК-Украина замминистра юстиции – Уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

В Раде не все готовы к изменению закона об очищении власти (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Чиновник называет законопроект Минюста "политически сложным", но надеется, что его вынесут на голосование в парламент в 2021 году. "Другого пути не существует, нам надо изменить законодательство", – подчеркнул юрист.

Очередь за выплатами

Евросуд работает по принципу прецедентного права, а значит, нет оснований рассчитывать, что по аналогичным делам ЕСПЧ вынесет решения в пользу украинского правительства, а не люстрированных экс-чиновников, говорит Иван Лищина.

Информация об общем количестве истцов, обратившихся в ЕСПЧ, – закрытая, и Минюст ею не владеет. А потому нельзя оценить объем компенсаций, которые Украине придется выплатить за нарушения прав люстрированных лиц, уточнил замминистра.

В Министерстве юстиции в ответ на запрос РБК-Украины указали, что уже в текущем году начали выплачивать суммы компенсаций, которые присудила "европейская Фемида". Пока только в апреле выплатили 27,7 тыс. евро или около 818,8 тыс. гривен.

Но общая сумма компенсаций, которую украинское правительство будет вынуждено выплатить люстрированным чиновникам, может составить миллиарды гривен, считает бывший прокурор Олег Пидгайный. Ранее он работал заместителем прокурора Черниговской области, а в октябре 2014 года был люстрирован с должности начальника управления международно-правовой помощи Генпрокуратуры.

По его оценкам, в ЕСПЧ уже обратилось около 140 бывших чиновников, уволенных в рамках закона об очищении власти. И только выплата по 5 тысяч евро моральной компенсации плюс компенсация за услуги адвокатов 140 лицам, подавшим жалобы, составит около 1 млн евро.

"Я думаю, что люстрация государству Украина обойдется в общем размере не менее двух миллиардов гривен, когда все люди получат судебные решения о сатисфакции и пройдут по процедуре через ЕСПЧ", – отметил он.

Министр юстиции Денис Малюська (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Всего в список люстрированных внесли около 900 фамилий, но еще почти 4 тысячи экс-чиновников, работавших во времена Януковича, косвенно ощутили на себе запреты закона об очищении власти, связанные с ограничением доступа к госслужбе.

Расчет на суды

Пока власти медлят с изменениями в закон, украинские суды активно рассматривают дела о люстрации. Только Окружной административный суд Киева за последний год вынес более 100 решений о восстановлении чиновников, уволенных в порядке выполнения закона об очищении власти.

Тот самый Олег Пидгайный в ноябре 2019 года получил положительный вердикт ОАСК о своем восстановлении в ГПУ, защитив его в апелляции и кассации. Власть даже формально выполнила решение судов и восстановила истца на должности в Офисе генпрокурора. Там Пидгайный проработал всего пару месяцев, а летом этого года его уволили в связи с реорганизацией.

"В принципе власть может говорить, что она де-факто выполнила решение суда, но на самом деле это не так. Если говорить персонально обо мне, то по выполнению материальной составляющей (суд присудил Пидгайному около 2 млн гривен зарплаты за вынужденный прогул, – ред.) у меня на сегодняшний момент претензий к государству нет", – сообщил он.

Подобным образом чаще всего поступают и в других госорганах: выплачивают компенсацию за вынужденный прогул, но находят уловки, чтобы не восстанавливать в должности люстрированного экс-сотрудника. Но есть и исключения, которые, впрочем, дают основания говорить об избирательном подходе в этом вопросе.

К примеру, Сергей Гриневецкий, будучи кандидатом на пост главы Одесской ОГА, добился в суде снятия с себя люстрационных ограничений. Ему было запрещено занимать должности в госорганах из-за работы первым секретарем райкома КПСС в 1990-91 годах. Через неделю после положительного решения суд 27 ноября Владимир Зеленский назначил Гриневецкого главой ОГА. А само решения суда вступило в силу еще позже – 14 декабря после рассмотрения в апелляции.

Чиновники времен Януковича восстанавливаются через суды (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Удачно сложилась судьба после отмены люстрации и у экс-прокурора ГПУ Олега Кипера. В сентябре 2019 года он выиграл суд о восстановлении, а уже 27 июля 2020 года пошел на повышение и получил должность прокурора Киева.

Его предшественнику на этой должности Сергею Юлдашеву повезло меньше. В феврале текущего года он добился отмены люстрации, а 6 марта восстановился в должности прокурора Киева. Но уже через три недели новый генпрокурор Ирина Венедиктова уволила его, основываясь опять-таки на положениях закона об очищении власти. Повторно восстановиться в должности ему уже не позволил ОАСК.

В парламенте считают, что остановить "люстрационную чехарду" могло бы решение Конституционного суда. "Я думаю, что правильный вариант, чтобы КСУ наконец-то решил этот вопрос относительно конституционности закона об очищении власти, и, по моему убеждению, есть все основания, чтобы признать его таким, который не соответствует Конституции Украины", – сказал РБК-Украина представитель президента в КСУ, депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский.

После решения КСУ, убежден Вениславский, парламент обязан будет заполнить пробелы в правовом урегулировании люстрации и внести законодательные изменения. Но на данный момент, как уверяет источник в монобольшинстве, вопрос люстрации не обсуждается и не стоит среди приоритетов на ближайшее будущее.